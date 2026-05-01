Πάρος: Ο υγροβιότοπος της Σάντα Μαρίας «ζωντανεύει» ξανά με δράσεις εθελοντισμού

Ο Δήμος Πάρου, με τη βοήθεια ενεργών πολιτών, αποκατέστησε και προστατεύει οργανωμένα τον υγροβιότοπο της Σάντα Μαρίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία για μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους.

Ο υγροβιότοπος περιφράχθηκε φυσικά και απαγορεύτηκε η στάθμευση οχημάτων, περιορίζοντας την ανεξέλεγκτη πρόσβαση και προστατεύοντας το οικοσύστημα.

Πραγματοποιήθηκαν φυτεύσεις αλμυρικιών και καθαρισμός της περιοχής με τη συμμετοχή συλλόγων, κοινοτήτων, δημοτικών υπαλλήλων και εθελοντών.

Η λίμνη ξαναγέμισε με βροχές και ο υγροβιότοπος φιλοξενεί πλέον σημαντικό αριθμό πτηνών, όπως πάνω από 20 φλαμίνγκο.

Ο Δήμος Πάρου, σε συνεργασία με ενεργούς πολίτες που ανταποκρίθηκαν άμεσα, κατάφερε να αποδώσει ξανά ζωή στον μικρό νησιωτικό υγροβιότοπο της Σάντα Μαρίας.



Για πρώτη φορά, ο χώρος τέθηκε υπό οργανωμένη προστασία, με ήπιες παρεμβάσεις που σέβονται τον φυσικό του χαρακτήρα και κινούνται στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για τους μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους. Ο υδροβιότοπος οριοθετήθηκε και περιφράχθηκε φυσικά με βραχισμό, περιορίζοντας την ανεξέλεγκτη πρόσβαση και συμβάλλοντας στην προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος, όπως προβλέπει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012), που απαγορεύει μεταξύ άλλων χρήσεις όπως η στάθμευση οχημάτων.



Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν φυτεύσεις περίπου 60 αλμυρικιών και εκτεταμένος καθαρισμός της περιοχής, με τη συμμετοχή του συλλόγου «Ναϊάς», του περιβαλλοντικού συλλόγου «Κεδρυάδες», της Προέδρου της Κοινότητας Νάουσας, δημοτικών υπαλλήλων και πολλών εθελοντών.



Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, ο χώρος είχε υποβαθμιστεί, καθώς χρησιμοποιούνταν ως ανεπίσημος χώρος στάθμευσης. Σήμερα, η εικόνα αλλάζει εντυπωσιακά, με τη φύση να ανταποκρίνεται άμεσα στις παρεμβάσεις αποκατάστασης.

Με τις χειμερινές βροχοπτώσεις, η λίμνη ξαναγέμισε και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ο υγροβιότοπος άρχισε να επανέρχεται, φιλοξενώντας σημαντικό αριθμό πτηνών. Ανάμεσά τους καταγράφηκαν και πάνω από 20 φλαμίνγκο (Phoenicopterus roseus), εικόνα που υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.



Την ίδια ώρα, έχουν οργανωθεί εθελοντικές ομάδες επιτήρησης από περιβαλλοντικούς συλλόγους, την τοπική κοινότητα, δημοτικούς υπαλλήλους και πολίτες, με στόχο την αποτροπή οχλήσεων προς την άγρια ζωή.



Ο Δήμος Πάρου απευθύνει κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια, με σεβασμό και υπευθυνότητα, τονίζοντας ότι η προστασία των υγροτόπων αποτελεί επένδυση για το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού.



Παράλληλα, ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. έχει ήδη εγκρίνει χρηματοδότηση για την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας του υδροβιότοπου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής μελετητή για την ολοκληρωμένη διαχείρισή του.



Στην Πάρο, εκτός από τη Σάντα Μαρία, υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί υγρότοποι — όπως η Αλυκή Αγκαιριάς, το Έλος Κολυμπήθρες, οι Αλυκές Λάγγερη, η Λιμνοθάλασσα Πούντας, το Έλος Μώλου ή Κεφάλου, η Πίσω Αλυκή, η Χρυσή Ακτή και το Έλος Παροικίας — που επίσης χρήζουν διαρκούς προστασίας και φροντίδας.



Η διαφύλαξη των μικρών νησιωτικών υγροτόπων αναδεικνύεται έτσι όχι μόνο ως περιβαλλοντική υποχρέωση, αλλά και ως στρατηγική επένδυση για το μέλλον του νησιού.