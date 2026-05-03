Ηράκλειο: Ευχάριστα νέα για τον 5χρονο που τραυματίστηκε σε πισίνα - Βγήκε από τη ΜΕΘ

Αισιόδοξα είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του 5χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, ο Ολλανδός τουρίστας νοσηλεύεται πλέον σε κανονικό θάλαμο, καθώς πήρε εξιτήριο από τη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Ο 5χρονος διέλαθε της προσοχής των γονέων του και υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις πέφτοντας στην πισίνα, κινδυνεύοντας να πνιγεί. Διασωληνώθηκε άμεσα, αρχικά διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, κι εν συνεχεία κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Για το συμβάν, συνελήφθησαν τρία άτομα τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.