Κρήτη: Πτώση πεντάχρονου σε πισίνα - Με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Παρ΄ολίγον τραγωδία σημειώθηκε στην Κρήτη το μεσημέρι της Τρίτης 28 Απριλίου, καθώς ένα 5χρονο αγοράκι κόντεψε να πνιγεί σε πισίνα ξενοδοχείου στην Χερσόνησο.

Το αγοράκι, με καταγωγή από την Ολλανδία, καθώς βρίσκεται με τους γονείς του στην Κρήτη για διακοπές τραυματίστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ωστόσο υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπως αναφέρει το cretalive.gr.

Ο 5χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διασωληνώθηκε άμεσα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου αυτή την ώρα σύμφωνα με τον διοικητή του ιδρύματος κ. Κώστα Δανδουλάκη υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Διαβάστε επίσης