Χανιά: Στη ΜΕΘ διασωληνωμένο 4χρονο παιδί από δαγκώματα σκύλου

Στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρεται ένα 4χρονο αγοράκι από τον Βατόλακκο της Κρήτης, καθώς φέρεται να το δάγκωσε σκύλος.

Όπως αναφέρει το Zarpanews.gr το παιδάκι φέρεται να έχει έντονα δαγκώματα από οικιακό σκύλο ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε διερευνώνται.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γιατροί του Νοσοκομείου Χανίων καταβάλλουν πυρετώδεις προσπάθειες ώστε να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του παιδιού και να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων στο Ηράκλειο.