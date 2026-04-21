Κρήτη: Επίθεση σκυλιού σε παιδί κοντά σε σχολείο – Με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο ο 12χρονος

Σοβαρό περιστατικό με θύμα έναν ανήλικο μαθητή Γυμνασίου σημειώθηκε στην Μεσαρά, όταν σκύλος του επιτέθηκε ξαφνικά ενώ περπατούσε στον δρόμο.

Σύμφωνα με καταγγελία στο Δια-SOS-τε τη Μεσαρά, ένας μεγαλόσωμος που κυκλοφορεί στην περιοχή χωρίς να είναι σαφές αν είναι αδέσποτο ή δεσποζόμενο, προκάλεσε πολλαπλά τραύματα στον 12χρονο σε όλο το σώμα, καθώς και ένα διαμπερές τραύμα στο μπούτι.

Το περιστατικό αυτό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους και ιδιαίτερα στα παιδιά καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επανάληψης.

Δείτε περισσότερες εικόνες με τα τραύματα που προκάλεσε ο σκύλος στον ανήλικο μαθητή:

