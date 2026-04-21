Πολυτεχνείο: Κάηκε ολοσχερώς το ΙΧ του καθηγητή που συνέταξε το πόρισμα για τα Τέμπη - Φωτογραφίες

Snapshot Ολοσχερώς κάηκε το αυτοκίνητο του καθηγητή Δημήτρη Καρώνη στο πάρκινγκ της σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Οι ασφάλειες του υποσταθμού της ΔΕΗ που βρίσκονται έξω από το κτίριο υπέστησαν ζημιές, με αποτέλεσμα τη διακοπή ρεύματος στη σχολή.

Η βλάβη στον υποσταθμό αναμένεται να αποκατασταθεί μετά την Πέμπτη, αφήνοντας τη νέα πτέρυγα της σχολής εκτός λειτουργίας προσωρινά.

Η αντιτρομοκρατική και οι πραγματογνώμονες διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, με τα πρώτα στοιχεία της Πυροσβεστικής να δείχνουν εμπρησμό μέσω εύφλεκτου υγρού.

Στο ίδιο κτίριο βρίσκεται το εργαστήριο καυσίμων που διεξήγαγε την έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών και υπέγραψε το πόρισμα ο καθηγητής Καρώνης. Snapshot powered by AI

Ολοσχερώς κάηκε το αυτοκίνητο του καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Δημήτρη Καρώνη, το οποίο, τυλίχθηκε χθες, Δευτέρα, μεσημέρι στις φλόγες στο πάρκινγκ της σχολής των Χημικών Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το σημείο σήμερα, οι ασφάλειες του υποσταθμού της ΔΕΗ που βρίσκονται έξω από το κτίριο υπέστησαν ζημιές και κάηκαν, με τη σχολή να μένει χωρίς ρεύμα. Η βλάβη δεν αναμένεται να απόκατασταθεί πριν από την Πέμπτη, επομένως προς το παρόν, η νέα πτέρυγα της σχολής των Χημικών Μηχανικών, έξω από την οποία ήταν σταθμευμένο το όχημα του καθηγητή είναι προς το παρόν εκτός λειτουργίας.

Το όχημα παραμένει στο σημείο εν αναμονή της αντιτρομοκρατικής και των πραγματογνωμόνων που θα διεξάγουν έρευνα για να εντοπιστούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι στο εν λόγω κτίριο της σχολής υπάγεται και το εργαστήριο καυσίμων, το οποίο διεξήγαγε την έρευνα των δειγμάτων από την τραγωδία των Τεμπών, το πόρισμα της οποίας υπέγραψε ο καθηγητής Καρώνης.

Για το περιστατικό της πυρκαγιάς στο όχημά του, τα πρώτα στοιχεία της Πυροσβεστικής αναφέρουν τον εντοπισμό ιχνών εμπρησμού, με τις αρχικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για χρήση εύφλεκτου υγρού.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

