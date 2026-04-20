Φωτιά σε όχημα στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε χώρο στάθμευσης οχημάτων
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/04) περίπου στις 16:00 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, σε χώρο στάθμευσης οχημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και η επιχείρηση έχει πλέον ολοκληρωθεί. Δεν έχουν γίνει ακόμη αναφορές για τραυματισμούς ή περαιτέρω ζημιές.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
