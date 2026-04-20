Φωτιά: 52 δασικές πυρκαγιές μέσα στο Σαββατοκύριακο – Πού οφείλονται οι περισσότερες

Snapshot Καταγράφηκαν 52 δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, πριν την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Η πλειονότητα των πυρκαγιών προκλήθηκε από αμέλεια, κυρίως λόγω καύσης για καθαρισμό καλλιεργειών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν άμεσα τις φωτιές με την υποστήριξη επίγειων και εναέριων μέσων, περιορίζοντας τις επιπτώσεις.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής προχώρησε σε συλλήψεις και επιβολή διοικητικών προστίμων για τα αίτια των πυρκαγιών.

Η αυξημένη εμφάνιση πυρκαγιών τονίζει την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης και αυστηρή τήρηση των μέτρων πρόληψης.

Συνολικά 52 δασικές φωτιές σε διάφορες περιοχές της χώρας καταγράφηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής, η εμφάνιση αυτού του αυξημένου αριθμού περιστατικών σημειώνεται ιδιαίτερα νωρίς, πριν από την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη ετοιμότητα και επαγρύπνηση.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια, κυρίως από καύση για καθαρισμό καλλιεργειών.

Όλες οι πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα και αποτελεσματικά από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής με γρήγορη κινητοποίηση των επίγειων και σε δύο περιπτώσεις εναέριων μέσων, και τη συνδρομή των εμπλεκόμενων φορέων, αποτρέποντας την επέκτασή τους και περιορίζοντας τις επιπτώσεις.

Συλλήψεις από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής

Παράλληλα, το ανακριτικό έργο της Πυροσβεστικής προχώρησε στη διερεύνηση των αιτίων, ενώ προέβη σε συλλήψεις και επέβαλε τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η έγκαιρη απόκριση και ο επιχειρησιακός συντονισμός των εμπλεκόμενων δυνάμεων συνέβαλαν στην αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών στο πεδίο. Ωστόσο, το ιδιαίτερα αυξημένο πλήθος ενάρξεων σε τόσο πρώιμο στάδιο της περιόδου υπενθυμίζει ότι η διαρκής εγρήγορση και η τήρηση των μέτρων πρόληψης παραμένουν καθοριστικής σημασίας για τη συνέχεια.