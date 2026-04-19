Θεσσαλονίκη: Εργολάβος ανακατασκευάζει δωρεάν σπίτι 27χρονου μετά από καταστροφική φωτιά

Μια ιστορία που αποδεικνύει πως η ανθρωπιά δεν έχει χαθεί, εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ένας 27χρονος από την Θεσσαλονίκη, είδε τη ζωή του να καταστρέφεται μέσα σε λίγα λεπτά, όταν το σπίτι του τυλίχθηκε στις φλόγες και κάηκε ολοσχερώς.

Από τη μια στιγμή στην άλλη, ο Λευτέρης Ξενίδης έχασε όλα του τα υπάρχοντα, μένοντας κυριολεκτικά χωρίς τίποτα, σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Η φωτιά ξέσπασε ενώ κοιμόταν μαζί με τη σύντροφό του στο σπίτι τους στο Ρετζίκι, με τις εικόνες που ακολούθησαν να θυμίζουν εφιάλτη.

Ο... από μηχανής Θεός εργολάβος

Παρά τον πανικό και την ένταση της στιγμής, το ζευγάρι κατάφερε να σωθεί, ωστόσο το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς. Μέσα στην απόγνωση και την αβεβαιότητα για το αύριο, ο 27χρονος αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια μέσω των social media, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί χρηματική ενίσχυση αλλά πρακτική στήριξη. Και τότε συνέβη κάτι που ούτε ο ίδιος περίμενε.

Ένας εργολάβος από τη Θεσσαλονίκη, συγκινημένος από την ιστορία του, επικοινώνησε μαζί του και αποφάσισε να αναλάβει εξ ολοκλήρου την αποκατάσταση του σπιτιού του, καλύπτοντας όλα τα έξοδα, σε μια πράξη αλληλεγγύης που συγκλονίζει.

«Το σπίτι κάηκε ολοσχερώς – Ήταν μια πολύ κακή εμπειρία»

Ο Λευτέρης Ξενίδης περιγράφει στο Newsbomb.gr τις δραματικές στιγμές που έζησε τη νύχτα της φωτιάς, όταν μέσα σε λίγα λεπτά είδε το σπίτι του να καταστρέφεται ολοκληρωτικά. Όπως εξηγεί, όλα ξεκίνησαν από μια σόμπα που βρισκόταν κοντά στο κρεβάτι, η οποία προκάλεσε την έναρξη της πυρκαγιάς.

«Όλα ξεκίνησαν από μια σόμπα, την οποία την είχαμε στο κρεβάτι και η κοπέλα που ήμασταν μαζί την τράβηξε ακόμα πιο κοντά, με αποτέλεσμα να καεί το κρεβάτι. Φώναξα στον ύπνο μου φωτιά και σηκώθηκα από το κρεβάτι και είδα να καίει μια φωτιά ψηλότερη από εμένα προς το μέρος της. Το σπίτι κάηκε ολοσχερώς, ήταν μια πολύ κακή εμπειρία», εξομολογείται.

Ο 27χρονος τόνισε πως προτεραιότητά του εκείνη τη στιγμή ήταν να σωθούν. «Από την πρώτη στιγμή πανικοβλήθηκα, αλλά έπρεπε να βγει η κοπέλα ζωντανή, κάτι που καταφέραμε και οι δύο».

Η καταστροφή, όπως λέει, ήταν απόλυτη, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα σε όλο το σπίτι. «Όσον αφορά στο σπίτι, κυριολεκτικά δεν έμεινε τίποτα, ουσιαστικά ξεκίνησε από το κρεβάτι, πήγε στην βιβλιοθήκη και ακόμη και τα ντουβάρια έσπαγαν από τις υψηλές θερμοκρασίες».

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, η φωτιά δεν μπορούσε να περιοριστεί. «Στην αρχή είχα πολύ μεγάλη στεναχώρια, διότι δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε με τίποτα τη φωτιά, ούτε με νερό, ούτε με πυροσβεστήρες. Προσπάθησαν και οι γείτονες να βοηθήσουν αλλά δεν καταφέραμε τίποτα».

Την επόμενη ημέρα, ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο, άρχισε να συνειδητοποιεί το μέγεθος της καταστροφής.

«Την επόμενη ημέρα ήμουν στο νοσοκομείο και έρχονταν φίλοι και συγγενείς και μου έδειχναν φωτογραφίες από το συμβάν. Εγώ δεν μπορούσα να το πιστέψω και να καταλάβω ότι ήταν τόση μεγάλη η ζημιά και όταν πήγα και το είδα με τα μάτια μου, μου φαινόταν σαν ένα ψέμα».

«Δεν ήθελα χρήματα – Ήθελα μόνο βοήθεια»

Ο 27χρονος εξηγεί στο Newsbomb.gr πως η επόμενη μέρα τον βρήκε χωρίς δουλειά, χωρίς σπίτι και χωρίς καμία δυνατότητα να αποκαταστήσει μόνος του τη ζημιά. Παρά τη δύσκολη κατάσταση, προσπάθησε αρχικά με τη βοήθεια φίλων και γνωστών να βρει μια λύση, ωστόσο γρήγορα έγινε σαφές ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό.

«Απογοητευτικά με όλο αυτό που συνέβη γιατί δεν είχα δουλειά και δεν ήξερα τι να κάνω. Με τη βοήθεια των φίλων και των γνωστών ξεκινήσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια, αλλά στην πορεία καταλάβαμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό».

Έτσι, αποφάσισε να απευθυνθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας βοήθεια – όχι όμως χρήματα.

«Στραφήκαμε προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να βρούμε κόσμο για να μας βοηθήσει, χωρίς όμως να υπάρχει χρηματική βοήθεια, διότι δεν ήθελα να βγάλω από τον πόνο μου κάποια λεφτά από αυτό. Ήθελα απλά κάποιον να με βοηθήσει και εκεί... εμφανίστηκε ο κ. Χαράλαμπος».

«Δεν είχα ούτε ρούχα να φορέσω»

Ο ίδιος περιγράφει πως στην αρχή δεν είχε ούτε τα βασικά. «Αρχικά δεν είχα ούτε ρούχο να φορέσω. Με βοήθησαν οι φίλοι μου, οι οποίοι μου έδωσαν κάποια ρούχα».

Παράλληλα, ξεκίνησε να αναζητά εργασία με μεγαλύτερη ένταση. «Έπειτα από εκεί που ήμουν πιο επίλεκτος και ήθελα να βρω κάτι που να μου αρέσει, ξεκίνησα να ψάχνω για δουλειά πιο εντατικά, για οτιδήποτε».

Η επικοινωνία με τον εργολάβο, όπως λέει, στην αρχή του φάνηκε απίστευτη. «Ο κ. Χαράλαμπος με βρήκε μέσα από το TikTok, μιλήσαμε τηλεφωνικά. Την πρώτη ημέρα που ήρθε πίστευα ότι ήταν κάποιο αστείο».

Ωστόσο, γρήγορα κατάλαβε πως επρόκειτο για μια πραγματική πράξη ανθρωπιάς. «Έπειτα κατάλαβα ότι υπάρχει ανθρωπιά ανάμεσα μας και ο άνθρωπος ήρθε για να με βοηθήσει».

Μάλιστα, τονίζει πως ο εργολάβος αρνήθηκε κάθε οικονομική συμμετοχή. «Όλες τα έξοδα για το σπίτι ήταν δικά του και όσες φορές του είπα να του δώσω όσα χρήματα είχα για να τον βοηθήσω, πάντα η απάντηση του ήταν “όχι”».

«Μου έκανε εντύπωση που δεν ήθελε χρήματα»

Από την πλευρά του, ο 52χρονος εργολάβος Κουκουσεράκης Χαράλαμπος περιγράφει στο Newsbomb.gr πώς ήρθε σε επαφή με τον 27χρονο, μέσα από ένα βίντεο στο TikTok που τον συγκίνησε.

Όπως αναφέρει, αυτό που τον έκανε να ξεχωρίσει την περίπτωση ήταν η στάση του νεαρού. «Μου έκανε εντύπωση γιατί είχαν γράψει πολλά σχόλια να ανοίξει έναν λογαριασμό για να του βάλουν χρήματα, ωστόσο εκείνος έλεγε ότι δεν ήθελε χρήματα, αλλά βοήθεια». Έτσι, αποφάσισε να επικοινωνήσει μαζί του. «Του έστειλα μήνυμα και του είπα να με πάρει τηλέφωνο».

Στη συνέχεια επισκέφθηκε το καμένο σπίτι και άμεσα κινητοποιήθηκε. «Βρέθηκα μετά, κλείσαμε ραντεβού και πήγα από το σπίτι. Του είπα ότι υδραυλικά, ηλεκτρολογικά μπορούμε να τα κάνουμε». Όπως τονίζει, καθοριστική ήταν και η ανταπόκριση των συνεργατών του. «Πήρα την ομάδα μου που συνεργάζομαι και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για την βοήθεια τους... Απευθείας οι συνεργάτες μου είπαν ότι θα βοηθήσουν».

Το σπίτι ξαναχτίζεται από την αρχή – Η συγκινητική κινητοποίηση

Ο ίδιος εξηγεί ότι η απόφαση να βοηθήσει ήταν άμεση, βλέποντας έναν νέο άνθρωπο σε απόγνωση. «Είδα έναν νέο άνθρωπο που ζητούσε βοήθεια... ένιωσα την ανάγκη να βοηθήσω ένα νέο ζευγάρι».

Η τεχνική εταιρεία ανέλαβε πλήρως την αποκατάσταση του σπιτιού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον 27χρονο. «Αποφασίσαμε να κάνουμε όλο το σπίτι του Λευτέρη, από την αρχή μέχρι το τέλος αφιλοκερδώς. Όλα τα χρήματα θα μπουν από την εταιρεία μας».

Σημαντική ήταν και η συμβολή άλλων επαγγελματιών. «Συνεργάτες μας είπαν ότι θα συνεισφέρουν αφιλοκερδώς, για τα πλακάκια, τις οι κουρτίνες, τις ηλεκτρικές συσκευές».

Οι εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με το σπίτι να χτίζεται ξανά από την αρχή. «Έχουμε φτιάξει ήδη τα υδραυλικά, τα ηλεκτρολογικά… τώρα προχωράμε σε σοβάδες… μετά σε γυψοσανίδες». Παράλληλα, όπως αναφέρει, έχει δημιουργηθεί μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους καθώς όπως είπε: «Με τον Λευτέρη έχουμε αποκτήσει πια μια σχέση φιλίας».