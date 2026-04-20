Τέμπη: Εμπρηστική επίθεση στο αμάξι του Δημήτρη Καρώνη - Ποιος ανέλαβε την ευθύνη
Άγνωστο άτομο ισχυρίστηκε ότι η ομάδα «Κυριάκος Ξυμητήρης - Αλληλεγγύη στους Αμπελόκηπους» ανέλαβε την ευθύνη
- Εμπρηστική επίθεση στο αμάξι του Δημήτρη Καρώνη σημειώθηκε στην περιοχή του Ζωγράφου το απόγευμα της Δευτέρας.
- Ο Δημήτρης Καρώνης είναι καθηγητής του ΕΜΠ και συντάκτης πορίσματος για τα Τέμπη, που απέδιδε την πυρόσφαιρα στα έλαια σιλικόνης.
- Η ομάδα «Κυριάκος Ξυμητήρης
- Αλληλεγγύη στους Αμπελόκηπους» ανέλαβε την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση μέσω τηλεφωνήματος.
- Στο σημείο της επίθεσης έχουν σπεύσει πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις.
Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στο αμάξι του Δημήτρη Καρώνη, στην περιοχή του Ζωγράφου, το απόγευμα της Δευτέρας.
Ο Δ. Καρώνης είναι καθηγητής του ΕΜΠ και συντάκτης του πορίσματος για τα Τέμπη που απέδιδε την πυρόσφαιρα στα έλαια σιλικόνης.
Λίγο αργότερα, με τηλεφώνημα στην «Εφ.Συν.», άγνωστο άτομο ισχυρίστηκε ότι η ομάδα «Κυριάκος Ξυμητήρης - Αλληλεγγύη στους Αμπελόκηπους» ανέλαβε την ευθύνη της εμπρηστικής ενέργειας.
Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις.
Διαβάστε επίσης
