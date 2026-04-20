Τέμπη: Εμπρηστική επίθεση στο αμάξι του Δημήτρη Καρώνη - Ποιος ανέλαβε την ευθύνη

Άγνωστο άτομο ισχυρίστηκε ότι η ομάδα «Κυριάκος Ξυμητήρης - Αλληλεγγύη στους Αμπελόκηπους» ανέλαβε την ευθύνη

Κατερίνα Ρίστα

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στο αμάξι του Δημήτρη Καρώνη, στην περιοχή του Ζωγράφου, το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο Δ. Καρώνης είναι καθηγητής του ΕΜΠ και συντάκτης του πορίσματος για τα Τέμπη που απέδιδε την πυρόσφαιρα στα έλαια σιλικόνης.

Λίγο αργότερα, με τηλεφώνημα στην «Εφ.Συν.», άγνωστο άτομο ισχυρίστηκε ότι η ομάδα «Κυριάκος Ξυμητήρης - Αλληλεγγύη στους Αμπελόκηπους» ανέλαβε την ευθύνη της εμπρηστικής ενέργειας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 2 νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς στη Βόρεια Καρολίνα

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Σας παρακαλώ μιλήστε - Υποπτεύομαι τους πάντες», λέει η αδελφή της 19χρονης

20:20TRAVEL

Ο Guardian «υμνεί» την Μάνη: Μία γη όπου η πέτρα και η Ιστορία κυριαρχούν

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Μητσοτάκης στο προσυνέδριο ΝΔ στο Ηράκλειο: Τα μικρά νησιά από άγονη γραμμή σε γόνιμο τόπο

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοίνωση γαλλικής προεδρίας: Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας - Γαλλίας

20:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιβάν Σαββίδης: «Θα κάνω τα πάντα ώστε ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει να μεγαλώνει και να εξελίσσεται»

20:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τέμπη: Εμπρηστική επίθεση στο αμάξι του Δημήτρη Καρώνη - Ποιος ανέλαβε την ευθύνη

20:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρχίζει η διαβούλευση της νέας ΚΑΠ 2028-2034

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Μίλησα με την Μυρτώ, καθόταν σε κάτι σκαλιά φαρμακείου» - «Ο 23χρονος μου είχε ζητήσει 200 ευρώ παλιά», λέει ο 66χρονος

19:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Πήρε «φωτιά» η Αριστοτέλους - Μαγικό pyro show για τα 100 χρόνια

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Αντιφατικά τα μηνύματα των Αμερικανών - Οι Ιρανοί δεν υποτάσσονται στην βία

19:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύσκεψη Μητσοτάκη στην Περιφέρεια Κρήτης για τα μέτρα κατά της λειψυδρίας

19:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Φλωρίδης θα συναντηθεί την Τετάρτη με την Κοβέσι, χωρίς να είναι γνωστή η ατζέντα

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με την δολοφονία 17χρονης influencer - Εντοπίστηκε αποκεφαλισμένη

19:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Δ. Γιαννακόπουλος: «Γι’ αυτό προτιμώ τον Ολυμπιακό στα playoffs»

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση Μακρόν σε ΗΠΑ και Ιράν: «Πρέπει όλοι να ηρεμήσουν»

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Πανεπιστημιούπολη: Έκαψαν αυτοκίνητο πραγματογνώμονα της τραγωδίας των Τεμπών

19:28LIFESTYLE

Νατάσσα Μποφίλιου: «Αν η ζωή μου είναι μια μέρα, είναι ένα μεσημέρι στα 43»

19:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κυψέλη: Νέο θεματικό βιβλιοπωλείο για θέατρο και κινηματογράφο άνοιξε τις πόρτες του

19:23LIFESTYLE

Emily in Paris: Πότε ξεκινούν γυρίσματα σε Μύκονο και Σαντορίνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με την δολοφονία 17χρονης influencer - Εντοπίστηκε αποκεφαλισμένη

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα «χτύπησαν» οι αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» - Έστησαν παγίδα και ξυλοκόπησαν αστυνομικό

19:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Δ. Γιαννακόπουλος: «Γι’ αυτό προτιμώ τον Ολυμπιακό στα playoffs»

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Η νύφη αποκαλύπτει τoν απίστευτο λόγο που της έριξε μαύρη μπογιά η γυναίκα του αδερφού της

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Γνωστός λογιστής στο Αγρίνιο ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ - Νέο πρόσωπο-κλειδί μια 40χρονη από την Αθήνα

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι λέει ο 66χρονος λογιστής για την επικοινωνία του με την Μυρτώ τη μοιραία νύχτα

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Μίλησα με την Μυρτώ, καθόταν σε κάτι σκαλιά φαρμακείου» - «Ο 23χρονος μου είχε ζητήσει 200 ευρώ παλιά», λέει ο 66χρονος

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Ολοκληρώθηκε το χειρουργείο της 13χρονης

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν προλάβαμε να της πούμε να μην καθίσει εκεί», λέει καθηγήτρια - Τι λέει η μητέρα της 13χρονης

16:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Δεσμεύτηκαν μεζονέτες, αυτοκίνητα και τάνκερς – Άνω του 1 δισ. η ζημιά

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου τον έβγαλαν από την Αίθουσα Κρίσεων – Ήταν έξω φρενών στη διάρκεια της διάσωσης των πιλότων του F-15

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

20:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τέμπη: Εμπρηστική επίθεση στο αμάξι του Δημήτρη Καρώνη - Ποιος ανέλαβε την ευθύνη

19:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε πάρκο στη Βόρεια Καρολίνα - Αναφορές για πολλούς τραυματίες

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

17:20ΚΟΣΜΟΣ

«Μια πόρνη ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο... Κατακρεουργήθηκαν χιλιάδες»: Τα εγκλήματα Ενετών και Σταυροφόρων τον Απρίλιο του 1204 στην άλωση της Κωνσταντινούπολης

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός εβδομάδας: Με καλοκαιρινές συνθήκες το επόμενο 48ωρο - Πότε αναμένεται μεταβολή του σκηνικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ