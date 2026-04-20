Τέμπη: Εμπρηστική επίθεση στο αμάξι του Δημήτρη Καρώνη - Ποιος ανέλαβε την ευθύνη

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στο αμάξι του Δημήτρη Καρώνη, στην περιοχή του Ζωγράφου, το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο Δ. Καρώνης είναι καθηγητής του ΕΜΠ και συντάκτης του πορίσματος για τα Τέμπη που απέδιδε την πυρόσφαιρα στα έλαια σιλικόνης.

Λίγο αργότερα, με τηλεφώνημα στην «Εφ.Συν.», άγνωστο άτομο ισχυρίστηκε ότι η ομάδα «Κυριάκος Ξυμητήρης - Αλληλεγγύη στους Αμπελόκηπους» ανέλαβε την ευθύνη της εμπρηστικής ενέργειας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις.

