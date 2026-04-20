Πανεπιστημιούπολη: Έκαψαν αυτοκίνητο πραγματογνώμονα της τραγωδίας των Τεμπών
Aυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Δευτέρας εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου ανήκει στον καθηγητή του ΕΜΠ και πραγματογνώμονα για την τραγωδία στα Τέμπη
- Το αυτοκίνητο του καθηγητή και πραγματογνώμονα Δημήτρη Καρώνη, που σχετίζεται με την τραγωδία των Τεμπών, κάηκε μέσα στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.
- Η Πυροσβεστική εντόπισε στοιχεία εμπρησμού και εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε εύφλεκτο υγρό.
- Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό.
- Την προανακριτική έρευνα έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας.
Aυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Δευτέρας εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου ανήκει στον καθηγητή του ΕΜΠ και πραγματογνώμονα για την τραγωδία στα Τέμπη, Δημήτρης Καρώνης.
Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης από την Πυροσβεστική εντοπίστηκαν ίχνη εμπρησμού, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για χρήση εύφλεκτου υγρού.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Ελληνική Αστυνομία, ενώ την προανακριτική έρευνα έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας.
