Θεσσαλονίκη: Μήνυμα από το 112 για τη φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στη Νεοχωρούδα

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε πριν από λίγο στους κατοίκους και περίοικους του Ωραιοκάστρου για τη φωτιά που ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωσης.

Το μήνυμα του 112, αναφέρει τα εξής: «Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας Ωραιοκάστρου της ΠΕ Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους. Κλείστε πόρτες και παράθυρα».

Η φωτιά καίει πλαστικά σε υπαίθριο χώρο εταιρείας ενώ στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση. Μηχανήματα έργου συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής.

H ανακοίνωση του Δήμου Ωραιοκάστρου

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ωραιοκάστρου καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν άμεσα πόρτες και παράθυρα καθώς λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται, ενδέχεται να εκλύονται επικίνδυνοι καπνοί και αέρια στην ατμόσφαιρα.

«Από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου γίνεται γνωστό ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης που βρίσκεται στην περιοχή της Συμμαχικής Οδού.

Λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται, ενδέχεται να εκλύονται επικίνδυνοι καπνοί και αέρια στην ατμόσφαιρα.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να:

Παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Κλείσουν άμεσα πόρτες και παράθυρα.

Απενεργοποιήσουν συστήματα εξαερισμού που εισάγουν αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται ήδη στο σημείο και επιχειρεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ συνδράμουν και μέσα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου».

Με πληροφορίες από thestival.gr

Διαβάστε επίσης