ΓΓ υπουργείου Παιδείας για το Χαϊδάρι: Δεν ήταν σπασμένο το κάγκελο, φαίνεται στις φωτογραφίες

Δεν ήταν σπασμένο το κάγκελο στο μπαλκόνι του σχολείου από όπου έπεσε χθες Δευτέρα στο Χαϊδάρι η 13χρονη μαθήτρια, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης και συμπλήρωσε πως αυτό φαίνεται και από τις φωτογραφίες.

«Επικινδυνότητα σε τι; Επικίνδυνο θεωρώ ένα σημείο όταν είναι σαθρό, όταν είναι αλλοιωμένο. Όταν βλέπω ότι το κάγκελο είναι ανθεκτικό, το κάγκελο δεν ήταν διαβρωμένο. Ακούστηκε ότι το κάγκελο είχε σπάσει, δεν είναι σπασμένο το κάγκελο. Το είδα και στις φωτογραφίες», είπε ο κύριος Παπαδομαρκάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ και συμπλήρωσε: «Καμία διαφωνία να μην είναι τόσο χαμηλά τα κάγκελα, αλλά τα κτήρια είναι στην αρμοδιότητα του δήμου, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες». Ο ίδιος πρόσθεσε πως είναι πολύ σημαντικό τώρα, το παιδί να γίνει γρήγορα καλά.

Εξαιρετικά δύσκολο το χειρουργείο - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η 13χρονη

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το κορίτσι φέρει σοβαρά κατάγματα και ήταν σε κρίσιμη κατάσταση όταν έφτασε στο Παίδων «Αγία Σοφία». «Υποβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, οι γιατροί πραγματικά κατόρθωσαν να την επαναφέρουν από την ανακοπή πολλές φορές. Σημασία έχει ότι τελικά, κατάφεραν και ολοκλήρωσαν την πολύ δύσκολη κατάσταση. Το κορίτσι παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο στη ΜΕΘ, οι γιατροί πιστεύουν ωστόσο πως θα τα καταφέρει», δήλωσε για την κατάσταση της υγείας της.

