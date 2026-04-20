Χαϊδάρι: Μαθήτρια τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από πρώτο όροφο σχολείου - Νοσηλεύεται στο Παίδων

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο «Παίδων» μια μαθήτρια Γυμνασίου από το Χαϊδάρι, η οποία έπεσε από τον πρώτο όροφο και τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μαθήτρια της Α' τάξης του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου, καθόταν στην κουπαστή της σκάλας, στον πρώτο όροφο και έχασε την ισορροπία της με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Επικράτησαν σκηνές πανικού, με τους συμμαθητές της να μένουν εμβρόντητοι βλέποντας την κοπέλα να κείτεται στο έδαφος.

Μέσα σε 4 λεπτά έφτασε στο σημείο μονάδα του ΕΚΑΒ, το παιδί διακομίσθηκε στο «Αττικόν», χωρίς τις αισθήσεις του, διασωληνώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παίδων όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σχολείο έσπευσαν και αστυνομικοί του οικείου ΑΤ για να διαπιστώσουν πώς έγινε το συμβάν, κι αν όντως επρόκειτο για ατύχημα.