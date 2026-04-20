Χειρουργείται το 13χρονο κορίτσι που έπεσε από τον 1ο όροφο του σχολείου της στο Χαϊδάρι

Στο χειρουργείο για την αντιμετώπιση των τραυμάτων στο κεφάλι, οδήγησαν οι γιατροί του νοσοκομείου «Παίδων» το 13χρονο κορίτσι που έπεσε από τον 1ο όροφο του σχολείου της στο Χαϊδάρι.

Η 13χρονη μαθήτρια της Α' Γυμνασίου νοσηλεύεται στο «Παίδων» σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών, δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή της.

Σύμφωνα με πηγές από το νοσοκομείο, «νωρίτερα σήμερα προσεκομίσθη από το ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο με ΕΚΑΒ στα ΤΕΠ του Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», κορίτσι 13 ετών, διασωληνωμένο, μετά από αναφερόμενη πτώση από τον πρώτο όροφο του σχολείου του. Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου εκτιμήθηκε από Παιδιάτρους, Νευροχειρουργούς και Εντατικολόγους και μεταφέρθηκε επειγόντως στο χειρουργείο με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα».

Η μαθήτρια Γυμνασίου έπεσε από τον πρώτο όροφο και τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μαθήτρια της Α' τάξης του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου, καθόταν στην κουπαστή της σκάλας, στον πρώτο όροφο και έχασε την ισορροπία της με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό. Επικράτησαν σκηνές πανικού, με τους συμμαθητές της να μένουν εμβρόντητοι βλέποντας την κοπέλα να κείτεται στο έδαφος.

Μέσα σε 4 λεπτά έφτασε στο σημείο μονάδα του ΕΚΑΒ, το παιδί διακομίσθηκε στο «Αττικόν», χωρίς τις αισθήσεις του, διασωληνώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παίδων όπου και νοσηλεύεται.

