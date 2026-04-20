Η Ζαχαράκη επισκέφθηκε στο Παίδων τη μαθήτρια που έπεσε από τον 1ο όροφο του σχολείου της

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη μετέβη άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου διακομίστηκε η 13χρονη μαθήτρια από το νοσοκομείο Αττικό, όπου τη μετέφερε αρχικά το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκλήθη από το σχολείο της στο Χαϊδάρι.

«Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση» ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας, στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου όπου συνέβη το γεγονός, υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.

Παράλληλα, στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ. Η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Χειρουργείται η 13χρονη

Στο χειρουργείο για την αντιμετώπιση των τραυμάτων στο κεφάλι, οδήγησαν οι γιατροί του νοσοκομείου «Παίδων» το 13χρονο κορίτσι που έπεσε από τον 1ο όροφο του σχολείου της στο Χαϊδάρι.

Η 13χρονη μαθήτρια της Α' Γυμνασίου νοσηλεύεται στο «Παίδων» σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών, δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή της.

Η μαθήτρια Γυμνασίου έπεσε από τον πρώτο όροφο και τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μαθήτρια της Α' τάξης του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου, καθόταν στην κουπαστή της σκάλας, στον πρώτο όροφο και έχασε την ισορροπία της με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό. Επικράτησαν σκηνές πανικού, με τους συμμαθητές της να μένουν εμβρόντητοι βλέποντας την κοπέλα να κείτεται στο έδαφος.

Μέσα σε 4 λεπτά έφτασε στο σημείο μονάδα του ΕΚΑΒ, το παιδί διακομίσθηκε στο «Αττικόν», χωρίς τις αισθήσεις του, διασωληνώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παίδων όπου και νοσηλεύεται.

