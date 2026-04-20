Χαϊδάρι: Εξαιρετικά δύσκολο το χειρουργείο για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στο σχολείο

Μαθήτρια 13 ετών έχασε την ισορροπία της από μπαλκόνι και έπεσε στο προαύλιο του σχολείου στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου την Δευτέρα 20 Απριλίου 2026.

Snapshot Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, το παιδί «έφυγε» από τη ζωή 4

5 φορές και επανέφερε με επιτυχία από τους γιατρούς.

Η κατάσταση της μαθήτριας παραμένει κρίσιμη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά το αιμάτωμα στο κεφάλι.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων συνεχίζονται, ενώ υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το περιστατικό.

Η Υπουργός Παιδείας έχει δώσει προτεραιότητα στην υγεία της μαθήτριας και έχει ξεκινήσει πλήρης διερεύνηση του συμβάντος στο σχολείο.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, έπειτα από πολλές ώρες, το εξαιρετικά δύσκολο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από τον πρώτο όροφο Γυμνασίου στο Χαϊδάρι.

Το κορίτσι διακομίστηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ, μόλις τέσσερα λεπτά μετά την κλήση, αρχικά στο Αττικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί το οδήγησαν χωρίς καθυστέρηση στο χειρουργείο.

Η 13χρονη έχει υποστεί ιδιαίτερα σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι, αιμοθώρακα και κατάγματα στη λεκάνη. Σύμφωνα με το Star, η χειρουργική επέμβαση διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες και χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς εξαιρετικά δύσκολη, καθώς κατά τη διάρκειά της το παιδί χρειάστηκε να επανέλθει στη ζωή 4-5 φορές. Οι θεράποντες ιατροί κάνουν λόγο για οριακή κατάσταση και περιγράφουν την επιβίωσή της ως εξαιρετικά απρόβλεπτη.

Μετά το χειρουργείο, η μαθήτρια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου η κατάστασή της παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά κυρίως το αιμάτωμα στο κεφάλι, ώρα προς ώρα.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Η πτώση της μαθήτριας από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων, την ώρα που οι μαθητές επέστρεφαν στις τάξεις τους μετά το κουδούνι, έχει προκαλέσει σοκ και πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η σχολική νοσηλεύτρια έφτασε άμεσα στο σημείο, ενώ η αντίδραση των υπηρεσιών ήταν άμεση. Παρ’ όλα αυτά, για τη μητέρα του παιδιού, η στιγμή αυτή ήταν καθοριστική και τραυματική, καθώς ενημερώθηκε ξαφνικά ότι η κόρη της είχε πέσει από το σχολείο, χωρίς αρχικά να της δοθούν σαφείς εξηγήσεις.

Μαρτυρίες άλλων μαθητών αναφέρουν ότι το κορίτσι βρισκόταν στην κουπαστή του μπαλκονιού, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς συνέβη πριν την πτώση.

Η υπουργός Παιδείας, ενημερωμένη για την κατάσταση, τόνισε ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η υγεία του παιδιού, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει πλήρης διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου.

