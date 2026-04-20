Χαϊδάρι: «Δεν προλάβαμε να της πούμε να μην καθίσει εκεί», λέει καθηγήτρια - Τι λέει η μητέρα της

Μαθήτρια 13 ετών έχασε την ισορροπία της από μπαλκόνι και έπεσε στο προαύλιο του σχολείου στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου την Δευτέρα 20 Απριλίου 2026.

Snapshot Μία 13χρονη μαθήτρια από το Χαϊδάρι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από πτώση από τον 1ο όροφο του σχολείου της.

Η ανήλικη υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση λόγω δύο καταγμάτων στο κρανίο και ενός στη λεκάνη, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.

Το ΕΚΑΒ μετέφερε αρχικά τη μαθήτρια στο «Αττικόν» και στη συνέχεια στο Παίδων «Αγία Σοφία» για νοσηλεία.

Καθηγήτρια του σχολείου επιβεβαίωσε ότι είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται τέτοιο ατύχημα στο συγκεκριμένο σημείο.

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγία Σοφία» μία 13χρονη μαθήτρια από το Χαϊδάρι η οποία έπεσε από τον 1ο όροφο του σχολείου της.

Η ανήλικη υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, με τη μητέρα της να λέει στο MEGA πως: «Ήμουν σούπερ μάρκετ. Με ειδοποίησαν από το σχολείο ότι έπεσε, δεν ήξερα τίποτα. Δεν ξέρουμε κάτι ακόμη, αυτήν την ώρα χειρουργείται, περιμένουμε να δούμε τι θα πουν οι γιατροί».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη φέρει δύο κατάγματα στο κρανίο και ένα στη λεκάνη, με τους γιατρούς να σημειώνουν πως δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο "Αττικόν", όπου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Παίδων

Καθηγήτρια του σχολείου, που έσπευσε στο σημείο όταν ενημερώθηκε από μαθητές, τονίζει: «Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη την στιγμή ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλον μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε. Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γίνονταν συστάσεις να μην κάθονται στα κάγκελα», περιγράφει καθηγήτρια του σχολείου.

Σημειώνεται ότι το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σχολείο, μετέφερε αρχικά την ανήλικη στο «Αττικόν» και έπειτα διεκομίσθη στο «Αγία Σοφία».

Διαβάστε επίσης