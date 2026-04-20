Χαϊδάρι: Ολοκληρώθηκε το χειρουργείο της 13χρονης

Μαθήτρια 13 ετών έχασε την ισορροπία της από μπαλκόνι και έπεσε στο προαύλιο του σχολείου στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου την Δευτέρα 20 Απριλίου 2026.

Snapshot Ο τραυματισμός στον εγκέφαλο της κοπέλας είναι ιδιαίτερα σοβαρός και η κατάσταση της υγείας της παραμένει κρίσιμη.

Τα επόμενα τρία 24ωρα θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της υγείας της.

Η 13χρονη έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στο Χαϊδάρι και αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικόν όπου διασωληνώθηκε πριν τη μεταφορά της στο Παίδων Αγία Σοφία. Snapshot powered by AI

Το απόγευμα της Δευτέρας ολοκληρώθηκε το χειρουργείο της 13χρονης. Οι γιατροί στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία έδωσαν μάχη για πάνω από τέσσερις ώρες, καθώς ο τραυματισμός στον εγκέφαλο ήταν ιδιαίτερα σοβαρός.

Σύμφωνα με την τηλεόραση του Alpha, η κατάσταση της υγείας της παραμένει κρίσιμη, με τα επόμενα τρία 24ωρα να θεωρούνται καθοριστικά.

Η 13χρονη, μαθήτρια στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, έχασε την ισορροπία της και έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου το πρωί της Δευτέρας.

Το κορίτσι αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία».

Καθηγήτρια του σχολείου, που έσπευσε στο σημείο όταν ενημερώθηκε από μαθητές, τονίζει στο Mega: «Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη την στιγμή ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλον μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε. Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γίνονταν συστάσεις να μην κάθονται στα κάγκελα», περιγράφει καθηγήτρια του σχολείου.

Η Ζαχαράκη επισκέφθηκε στο Παίδων τη μαθήτρια που έπεσε από τον 1ο όροφο του σχολείου της

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη μετέβη άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου διακομίστηκε η 13χρονη μαθήτρια από το νοσοκομείο Αττικό, όπου τη μετέφερε αρχικά το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκλήθη από το σχολείο της στο Χαϊδάρι.

«Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση» ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας, στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου όπου συνέβη το γεγονός, υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.

