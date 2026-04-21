Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνο έκανε βόλτες στα στενά της Άνω Πόλης – Δείτε βίντεο

Τη βόλτα του αμέριμνο έκανε χθες το απόγευμα (20/4/2026) ένα αγριογούρουνο στα γραφικά στενά της Άνω Πόλης, στη Θεσσαλονίκη.

Το αγριογούρουνο όπως θα δείτε και στα παρακάτω βίντεο έκανε βόλτες στο πλακόστρωτο στο Τσινάρι, στην οδό Ηροδότου κοντά στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου και δεν έδειχνε να ενοχλείται από τις φωνές παιδιών που ακούγονται να παίζουν στην περιοχή. Το μεγάλο θηλαστικό έδειξε να «βολεύεται» στο γκαζόν του πάρκου και κοντά στους κάδους σκουπιδιών.

Από την περίοδο της πανδημίας και μετά οι εμφανίσεις αγριογούρουνων στις ορεινές περιοχές της πόλης της Θεσσαλονίκης είναι ολοένα και συχνότερες. Τα ζώα όσο περνάει ο καιρός φαίνεται να συμφιλιώνονται στην παρουσία των ανθρώπων και δεν διστάζουν να κάνουν την εμφάνισή τους και σε πιο αστικά τοπία.

Δείτε το βίντεο του StatusFM 107.7

Σε παρόμοιο περιστατικό, εθεάθη την Κυριακή αγριογούρουνο στο ρέμα της Τούμπας. Το ζώο έκανε τη βόλτα του το απόγευμα και ενώ στην περιοχή περνούσαν εκατοντάδες περιπατητές, στην παρουσία των οποίων δεν έδειχνε να ενοχλείται.

