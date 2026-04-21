Κεφαλονιά: Για πρώτη φορά μιλά ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς - Τι έγινε πραγματικά στο δωμάτιο «10»

Τη σιωπή του «σπάει» για πρώτη φορά ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς που το μοιραίο βράδυ που η 19χρονη εντοπίστηκε νεκρή στην Κεφαλονιά, βρισκόταν νωρίτερα μαζί της σε δωμάτιο ξενοδοχείου και ήταν ένας εκ των τριών που την άφησαν μόνη και αβοήθητη στο πάρκο, όπου και εξέπνευσε.

Ο 23χρονος έχει προφυλακιστεί και βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, με τη Μυρτώ γνωρίστηκαν πριν από ενάμιση χρόνο σε έναν γάμο και έκτοτε έκαναν παρέα.

Βρέθηκαν ξανά το Πάσχα, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι συναντήθηκαν το μοιραίο βράδυ, προκειμένου να κάνουν βιντεοκλήση με τον 66χρονο, ο οποίος είχε στείλει χρήματα με IRIS στη 19χρονη.

Ο 23χρονος υποστηρίζει ότι δεν ανήκει σε κανένα κύκλωμα και σε καμία οργάνωση και απλά έκανε παρέα με τη Μυρτώ.

