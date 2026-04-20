Κεφαλονιά: «Σας παρακαλώ μιλήστε - Υποπτεύομαι τους πάντες», λέει η αδελφή της 19χρονης

Snapshot Τρία άτομα κατηγορούνται για την εγκατάλειψη της 19χρονης Μυρτούς σε κεντρική πλατεία Αργοστολίου, ενώ ο θάνατός της παραμένει ανεξιχνίαστος.

Η αδερφή της Μυρτούς απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να μιλήσει, τονίζοντας την ανάγκη για αποκάλυψη της αλήθειας.

Ο δικηγόρος της οικογένειας επιτίθεται στον 66χρονο που σχετίζεται με την υπόθεση, ενώ ο πατέρας υποστηρίζει ότι η κόρη του ήταν θύμα κυκλώματος μαστροπείας.

Ο πατέρας αναφέρει ότι η κόρη του είχε σκοπό να ναρκωθεί και να μεταφερθεί στην Αθήνα για εκμετάλλευση σε στριπτιτζάδικα, ενώ υπήρξαν μηνύματα και αποστολές χρημάτων πριν τον θάνατό της.

Η οικογένεια βιώνει μεγάλη οδύνη και ζητά δικαιοσύνη, επισημαίνοντας την κοινωνική ανάγκη για διαλεύκανση της υπόθεσης.

Συγκλονίζει η αδερφή της 19χρονης Μυρτούς από την Κεφαλονιά, καθώς ο θάνατός της παραμένει ανεξιχνίαστος και τρία άτομα κατηγορούνται ότι την εγκατέλειψαν σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Η αδερφή της μίλησε στo Mega και απηύθυνε δημόσια έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για την υπόθεση να μιλήσει, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

«Θέλω παρακαλώ πολύ και τον κόσμο εδώ της Κεφαλονιάς, οτιδήποτε ξέρει που εμείς μπορεί να αγνοούμε ή μπορεί να μην πάει το μυαλό μας, ή κάποια πληροφορία που μπορεί να χαθεί ή κάποιος να φοβάται να την δώσει, γιατί η ενημέρωση είναι το όπλο της αλήθειας. Για να βοηθήσουμε και άλλα παιδιά και να ξεβρωμίσουμε την κοινωνία, σας παρακαλώ πάρα πολύ όποιος ξέρει κάτι να μιλήσει», είπε αρχικά η αδερφή της Μυρτούς.

«Για εμένα είναι όλοι υπεύθυνοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Υποπτεύομαι τους πάντες αυτή τη στιγμή και θέλω παρακαλώ όποιος ξέρει κάτι, ένα ανώνυμο τηλέφωνο στην αστυνομία ή σε εμένα, να μας δώσει λίγο το φως αν ξέρει κάτι, για να βρούμε τις άκρες. Βρωμάει πολύ αυτή η ιστορία, θα πέσουμε από τα σύννεφα», είπε ακόμη.

«Κάντε το για αυτόν τον πατέρα, που έχει περάσει τόσα πολλά στη ζωή του, είναι 86 χρόνων και για αυτή την μάνα που αυτή τη στιγμή, περνάνε το χειρότερο πράγμα που έχουν περάσει στη ζωή τους», συμπλήρωσε.

Όπως πρόσθεσε, εξηγώντας και τη δύσκολη οικογενειακή κατάσταση, «αν η αδελφούλα μου δεν πέθαινε εδώ, θα την έτρωγε η ανθρωποφαγία».

Στην εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος της οικογένειας, ο οποίος επιτέθηκε έντονα κατά του 66χρονου, λέγοντας πως «ντράπηκε και η ντροπή».

Ο πατέρας της 19χρονης κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του «έχει πέσει θύμα κυκλώματος μαστροπείας», ενώ αναφέρεται και στον 66χρονο με τον οποίο φέρεται να επικοινωνούσε, λέγοντας πως ίσως βρίσκεται πίσω από την υπόθεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξαν μηνύματα και αποστολή χρημάτων λίγο πριν τον θάνατο της κοπέλας.

«Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να την ναρκώσουν, να το απαγάγουν το παιδί μου, να το πάνε στην Αθήνα γιατί έχουν στριπτιτζάδικα. Γι’ αυτό της λένε σε κάποιο βίντεο ότι “έχουμε σπίτι να πάμε στην Αθήνα”. Είμαι 80 τόσο χρόνων και τέτοια οργάνωση δεν υπάρχει ούτε στο Σικάγο την εποχή του Αλ Καπόνε», τόνισε ο πατέρας σε τηλεοπτική του δήλωση.

