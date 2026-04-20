Κεφαλονιά: «Σας παρακαλώ μιλήστε - Υποπτεύομαι τους πάντες», λέει η αδελφή της 19χρονης

Ανοιχτά ερωτήματα για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς - Έκκληση της οικογένειας για αποκαλύψεις

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Τρία άτομα κατηγορούνται για την εγκατάλειψη της 19χρονης Μυρτούς σε κεντρική πλατεία Αργοστολίου, ενώ ο θάνατός της παραμένει ανεξιχνίαστος.
  • Η αδερφή της Μυρτούς απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να μιλήσει, τονίζοντας την ανάγκη για αποκάλυψη της αλήθειας.
  • Ο δικηγόρος της οικογένειας επιτίθεται στον 66χρονο που σχετίζεται με την υπόθεση, ενώ ο πατέρας υποστηρίζει ότι η κόρη του ήταν θύμα κυκλώματος μαστροπείας.
  • Ο πατέρας αναφέρει ότι η κόρη του είχε σκοπό να ναρκωθεί και να μεταφερθεί στην Αθήνα για εκμετάλλευση σε στριπτιτζάδικα, ενώ υπήρξαν μηνύματα και αποστολές χρημάτων πριν τον θάνατό της.
  • Η οικογένεια βιώνει μεγάλη οδύνη και ζητά δικαιοσύνη, επισημαίνοντας την κοινωνική ανάγκη για διαλεύκανση της υπόθεσης.
Συγκλονίζει η αδερφή της 19χρονης Μυρτούς από την Κεφαλονιά, καθώς ο θάνατός της παραμένει ανεξιχνίαστος και τρία άτομα κατηγορούνται ότι την εγκατέλειψαν σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Η αδερφή της μίλησε στo Mega και απηύθυνε δημόσια έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για την υπόθεση να μιλήσει, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

«Θέλω παρακαλώ πολύ και τον κόσμο εδώ της Κεφαλονιάς, οτιδήποτε ξέρει που εμείς μπορεί να αγνοούμε ή μπορεί να μην πάει το μυαλό μας, ή κάποια πληροφορία που μπορεί να χαθεί ή κάποιος να φοβάται να την δώσει, γιατί η ενημέρωση είναι το όπλο της αλήθειας. Για να βοηθήσουμε και άλλα παιδιά και να ξεβρωμίσουμε την κοινωνία, σας παρακαλώ πάρα πολύ όποιος ξέρει κάτι να μιλήσει», είπε αρχικά η αδερφή της Μυρτούς.

«Για εμένα είναι όλοι υπεύθυνοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Υποπτεύομαι τους πάντες αυτή τη στιγμή και θέλω παρακαλώ όποιος ξέρει κάτι, ένα ανώνυμο τηλέφωνο στην αστυνομία ή σε εμένα, να μας δώσει λίγο το φως αν ξέρει κάτι, για να βρούμε τις άκρες. Βρωμάει πολύ αυτή η ιστορία, θα πέσουμε από τα σύννεφα», είπε ακόμη.

«Κάντε το για αυτόν τον πατέρα, που έχει περάσει τόσα πολλά στη ζωή του, είναι 86 χρόνων και για αυτή την μάνα που αυτή τη στιγμή, περνάνε το χειρότερο πράγμα που έχουν περάσει στη ζωή τους», συμπλήρωσε.

Όπως πρόσθεσε, εξηγώντας και τη δύσκολη οικογενειακή κατάσταση, «αν η αδελφούλα μου δεν πέθαινε εδώ, θα την έτρωγε η ανθρωποφαγία».

Στην εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος της οικογένειας, ο οποίος επιτέθηκε έντονα κατά του 66χρονου, λέγοντας πως «ντράπηκε και η ντροπή».

Ο πατέρας της 19χρονης κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του «έχει πέσει θύμα κυκλώματος μαστροπείας», ενώ αναφέρεται και στον 66χρονο με τον οποίο φέρεται να επικοινωνούσε, λέγοντας πως ίσως βρίσκεται πίσω από την υπόθεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξαν μηνύματα και αποστολή χρημάτων λίγο πριν τον θάνατο της κοπέλας.

«Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να την ναρκώσουν, να το απαγάγουν το παιδί μου, να το πάνε στην Αθήνα γιατί έχουν στριπτιτζάδικα. Γι’ αυτό της λένε σε κάποιο βίντεο ότι “έχουμε σπίτι να πάμε στην Αθήνα”. Είμαι 80 τόσο χρόνων και τέτοια οργάνωση δεν υπάρχει ούτε στο Σικάγο την εποχή του Αλ Καπόνε», τόνισε ο πατέρας σε τηλεοπτική του δήλωση.

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 22χρονος που έπεισε ηλικιωμένη να ξεθάψει 100.000 ευρώ

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Παρ'ολίγον τραγωδία σε εκδρομή με σκάφος: 21χρονος επιτέθηκε στον καπετάνιο με μαχαίρι 25cm.

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Viral επιβάτης πτήσης που σκαρφάλωσε στην καμπίνα αποσκευών - Βίντεο

21:56ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Τραμπ: Δεν πιέζομαι για συμφωνία με το Ιράν - Αλλάζει τόνο η Τεράνη για τις συνομιλίες

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Στο Νοσοκομείο ένα άτομο από τη φωτιά στο Νεοχώρι – Κάηκαν 10 στρέμματα δάσους

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωταγώγηση της Βουλής για την Παγκόσμια Ημέρα Πάρκινσον

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

100 χρόνια ΠΑΟΚ: Το φαντασμαγορικό drone show πάνω από την Τούμπα - Βίντεο

21:33ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί ο καθαριστής αέρα στο σπίτι μπορεί να μην βοηθάει με τις αλλεργίες σας

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός πρωθυπουργός: «Δεν παραπλάνησα τη Βουλή – Δεν με ενημέρωσαν για τον Μάντελσον»

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή από το βράδυ της Τρίτης - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

21:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δυσαρεστημένοι με τον μισθό τους αλλά… αμετακίνητοι: Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν δουλειά

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Εξαιρετικά δύσκολο το χειρουργείο για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στο σχολείο

20:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο προσυνέδριο ΝΔ στο Ηράκλειο: Η ΝΔ έχει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030

20:46LIFESTYLE

Η Christina Applegate μίλησε για την ξαφνική νοσηλεία της - «Κάθε μέρα γίνομαι πιο δυνατή»

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Οδηγούσε ανάποδα για 6,5 χιλιόμετρα στην Ιόνια Οδό – «Μπερδεύτηκα», είπε στους αστυνομικούς

20:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 2 νεκροί από τους πυροβολισμούς στη Βόρεια Καρολίνα

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Σας παρακαλώ μιλήστε - Υποπτεύομαι τους πάντες», λέει η αδελφή της 19χρονης

20:20TRAVEL

Ο Guardian «υμνεί» την Μάνη: Μία γη όπου η πέτρα και η Ιστορία κυριαρχούν

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοίνωση γαλλικής προεδρίας: Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας - Γαλλίας

20:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιβάν Σαββίδης: «Θα κάνω τα πάντα ώστε ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει να μεγαλώνει και να εξελίσσεται»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:02ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Εξαιρετικά δύσκολο το χειρουργείο για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στο σχολείο

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα «χτύπησαν» οι αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» - Έστησαν παγίδα και ξυλοκόπησαν αστυνομικό

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή από το βράδυ της Τρίτης - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με την δολοφονία 17χρονης influencer - Εντοπίστηκε αποκεφαλισμένη

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Μίλησα με την Μυρτώ, καθόταν σε κάτι σκαλιά φαρμακείου» - «Ο 23χρονος μου είχε ζητήσει 200 ευρώ παλιά», λέει ο 66χρονος

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

20:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τέμπη: Εμπρηστική επίθεση στο αμάξι του Δημήτρη Καρώνη - Ποιος ανέλαβε την ευθύνη

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν προλάβαμε να της πούμε να μην καθίσει εκεί», λέει καθηγήτρια - Τι λέει η μητέρα της 13χρονης

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Οδηγούσε ανάποδα για 6,5 χιλιόμετρα στην Ιόνια Οδό – «Μπερδεύτηκα», είπε στους αστυνομικούς

18:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Καββαδά: Ίδρυσε επιχείρηση αν και ήταν αξιωματικός της Αεροπορίας – Τι απαντά η κυβέρνηση

19:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Δ. Γιαννακόπουλος: «Γι’ αυτό προτιμώ τον Ολυμπιακό στα playoffs»

21:56ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Τραμπ: Δεν πιέζομαι για συμφωνία με το Ιράν - Αλλάζει τόνο η Τεράνη για τις συνομιλίες

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Στο Νοσοκομείο ένα άτομο από τη φωτιά στο Νεοχώρι – Κάηκαν 10 στρέμματα δάσους

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Γνωστός λογιστής στο Αγρίνιο ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ - Νέο πρόσωπο-κλειδί μια 40χρονη από την Αθήνα

16:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Δεσμεύτηκαν μεζονέτες, αυτοκίνητα και τάνκερς – Άνω του 1 δισ. η ζημιά

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ