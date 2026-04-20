Κεφαλονιά: Φως στην προσωπική αντιδικία μεταξύ γιατρών στο νοσοκομείο ρίχνει η ΕΔΕ

Να αποδοθούν ευθύνες στους συκοφάντες, ζητούν οι υγειονομικοί του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, για τα λυπηρά γεγονότα που ακολούθησαν τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), για την ψευδή καταγγελία που έγινε σε τηλεοπτική εκπομπή, σύμφωνα με την οποία υπήρξε ολιγωρία γιατρών του νοσοκομείου, όταν έφτασε στα Επείγοντα η Μυρτώ. Αντικείμενο της ΕΔΕ είναι η διερεύνηση της καταγγελίας και των κινήτρων του προσώπου που ισχυρίστηκε πως δεν υπήρχε γιατρός -ως όφειλε- την ώρα εκείνη στο ΤΕΠ του νοσοκομείου, και πως σε διαφορετική περίπτωση, η 19χρονη θα είχε σωθεί.

Από την πρώτη στιγμή, η διοίκηση του νοσοκομείου διέψευσε τους ισχυρισμούς, διαβεβαίωσε ότι εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο και πως γιατροί και νοσηλευτές έκαναν ό,τι μπορούσαν.

Προσωπική αντιδικία

Η γυναίκα, στην τηλεοπτική εκπομπή, εμφανίστηκε ως νοσηλεύτρια, όπως φαίνεται, όμως, είναι γιατρός του νοσοκομείου, η οποία φέρεται πως προέβη στην ψευδή καταγγελία για να εκδικηθεί συνάδελφό της.

Ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πως, εάν αποδειχθεί ότι σκοπίμως κάποιος συκοφάντησε το νοσοκομείο Κεφαλονιάς, δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ. Και οι εργαζόμενοι, πάντως, θέλουν να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό η ΕΔΕ, για να αποκατασταθεί η ηρεμία στο νοσοκομείο.

Χαρακτηριστική του κλίματος είναι η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλονιάς: «Κατόπιν των καταιγιστικών εξελίξεων που αφορούν συκοφαντική δυσφήμιση των ιατρών του Γ.Ν.Κ. και στην οποία εμφανίζεται αντιπαλότητα μεταξύ συγκεκριμένων ιατρών του νοσοκομείου, θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη για την ταχύτατη αντιμετώπιση του ζητήματος που αφορά τόσο την αρχική του τοποθέτηση σε σχέση με τα καταγγελλόμενα, όσο και την απόφαση του να διενεργηθεί Ε.Δ.Ε. για την ανεύρεση του συκοφάντη. Περιμένουμε από τη Διοίκηση του νοσοκομείου να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επανέλθει τάχιστα η ηρεμία στο χώρο του νοσοκομείου μακριά από προσωπικές αντιπαραθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, θα ασκήσουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, πειθαρχικό έλεγχο στους εμπλεκόμενους ιατρούς, εάν προκύψουν στοιχεία κατά την ολοκλήρωση της ΕΔΕ».

Υπήρχε προηγούμενο περιστατικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν προσωπική αντιδικία και η ψευδής καταγγελία δεν σχετίζεται με λόγους λειτουργίας του νοσοκομείου. Μάλιστα, είχε προηγηθεί ένα σοβαρό περιστατικό μεταξύ των δύο προσώπων, πριν από δέκα περίπου ημέρες. Κανείς, όμως, δεν περίμενε την τροπή αυτή.

«Δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε και ακούγαμε, είναι πολύ λυπηρό» αναφέρουν πηγές του νοσοκομείου στο Newsbomb και τονίζουν ότι είναι άδικο για τις προσπάθειες όλων των υγειονομικών, να δημιουργείται μια τέτοια εικόνα για το νοσοκομείο.

Το κλίμα στο νοσοκομείο είναι βαρύ, και για έναν παραπάνω λόγο. Η μητέρα της Μυρτούς εργάζεται ως αποκλειστική νοσοκόμα και η 19χρονη κοπέρα φοιτούσε στο ΙΕΚ του νοσοκομείου.

Διαβάστε επίσης