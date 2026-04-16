Κεφαλονιά: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τα όσα έγιναν στα ΤΕΠ όταν εισήχθη η Μυρτώ

Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι οι γιατροί του νοσοκομείου ήταν στο πόστο τους κι «έπεσαν» άμεσα πάνω από τη Μυρτώ, εξέδωσε το νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Την ανακοίνωση υπογράφει ο διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Μαρτίνης, κι αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι γιατροί επιτέλεσαν στο ακέραιο το καθήκον τους.

Η ανακοίνωση

«Σχετικά με τις ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές, δήθεν νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου, για τη μη έγκαιρη προσέλευση ιατρών στο ΤΕΠ το πρωί της 14/4/2026, θα ήθελα να ενημερώσω ότι οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείουτ επιτέλεσαν στο ακέραιο το καθήκον τους, με υποδειγματικό τρόπο, όπως το κάνουν και σε κάθε περίπτωση και κάθε κακόβουλη αναφορά καταδικάζεται από τη διοίκηση και όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου, το οποίο με κάθε τρόπο και μέσο υπερασπίζεται την υγεία των συμπολιτών μας»/

