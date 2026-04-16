Κεφαλονιά: «Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την 19χρονη Μυρτώ-Δεν υπήρχε έλλειψη ιατρών»

Ο υπουργός Υγείας απορρίπτει καταγγελίες για καθυστέρηση στα ΤΕΠ 

Διονυσία Προκόπη

ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καταγγελίες περί έλλειψης γιατρών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, όταν έφτασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με την 19χρονη Μυρτώ, απέρριψε την Πέμπτη (16/04/2026), ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Το περιστατικό διερεύνησε ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

Φημολογία στο νησί έκανε λόγο για μη επαρκή στελέχωση του ΤΕΠ, τις πρώτες στιγμές των προσπαθειών επαναφοράς της 19χρονης και ότι ειδικευμένοι γιατροί κατέφθασαν με σημαντική καθυστέρηση. Ωστόσο, όπως διευκρίνισαν χθες στο Newsbomb πηγές του νοσοκομείου, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αφού γιατροί και νοσηλευτές έδωσαν αγώνα από τα πρώτα λεπτά, για να επαναφέρουν στη ζωή την 19χρονη Μυρτώ.

Η κοπέλα διακομίσθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Την κοπέλα βρήκαν αναίσθητη, οι διασώστες του ΕΚΑΒ, στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Στο σημείο την είχαν εγκαταλείψει, νωρίτερα, σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, τρεις κατηγορούμενοι για έκθεση σε κίνδυνο της 19χρονης.

Όταν οι υγειονομικοί παρέλαβαν την κοπέλα στα Επείγοντα του νοσοκομείου, δεν είχε τις αισθήσεις της. Γιατροί και νοσηλευτές της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί μία ώρα, όπως ορίζει το πρωτόκολλο και παράλληλα την διασωλήνωσαν, για να ενισχύσουν την προσπάθεια της ανάνηψης. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Η 19χρονη υπέστη ανακοπή, τα αίτια της οποίας θα καθορίσει η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργείται στην Πάτρα. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, διαπιστώθηκε πνευμονικό οίδημα. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών-ιστολογικών εξετάσεων, που θα ρίξουν φως στα αίτια της ανακοπής.

«Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός, δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο» δήλωσαν πηγές του νοσοκομείου, στο Newsbomb.

Με ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Υγείας σήμερα, αναφέρει:

«Για την υπόθεση της ατυχούς Μυρτούς από την Κεφαλλονιά και τις καταγγελίες περί ελλείψεως ιατρών από τα ΤΕΠ, μίλησα προ ολίγου με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, ο οποίος διερεύνησε το περιστατικό μιλώντας και με τον Διοικητή του Νοσοκομείου αλλά και με την διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας και το προσωπικό του ΤΕΠ που ήταν βάρδια εκείνη την ώρα.

Λίγο πριν τις 05:00, μπήκε με σειρήνα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Αμέσως αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του περιστατικού οι υγειονομικοί του νοσοκομείου. Πρώτος ήρθε σε επαφή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε και σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ήταν κάτω στα επείγοντα, ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από 7 λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος. Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες (ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση, χορήγηση αδρεναλίνης και λοιπών φαρμάκων) αλλά δυστυχώς η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της» έγραψε ο υπουργός Υγείας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
