Κεφαλονιά: Η αγωνιώδης προσπάθεια να επανέλθει η 19χρονη Μυρτώ - Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί μία ώρα

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, το πρωί της Τρίτης (14/04/2026), με γιατρούς και νοσηλευτές να δίνουν αγώνα για να επαναφέρουν στη ζωή την 19χρονη Μυρτώ.

Η κοπέλα διακομίσθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Την κοπέλα βρήκαν αναίσθητη, οι διασώστες του ΕΚΑΒ, στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Στο σημείο την είχαν εγκαταλείψει, νωρίτερα, σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, τρεις κατηγορούμενοι για έκθεση σε κίνδυνο της 19χρονης.

Όταν οι υγειονομικοί παρέλαβαν την κοπέλα στα Επείγοντα του νοσοκομείου, δεν είχε τις αισθήσεις της. Γιατροί και νοσηλευτές της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί μία ώρα, όπως ορίζει το πρωτόκολλο και παράλληλα την διασωλήνωσαν, για να ενισχύσουν την προσπάθεια της ανάνηψης. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Η 19χρονη υπέστη ανακοπή, τα αίτια της οποίας θα καθορίσει η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργείται στην Πάτρα. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, διαπιστώθηκε πνευμονικό οίδημα. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών-ιστολογικών εξετάσεων, που θα ρίξουν.

«Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός, δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο» αναφέρουν πηγές του νοσοκομείου, στο Newsbomb.

«Το παιδί μου ήταν άβγαλτο, δεν είχε σχέση με ναρκωτικά και ποτά»

Οι τρεις κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι μαζί με την 19χρονη έκαναν χρήση ουσιών, πριν εγκαταλείψουν την κοπέλα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Ο πατέρας της κοπέλας μίλησε στο Πρωινό του ΑΝΤ1: «Το παιδί μου δεν ήταν τέτοιο παιδί, μπορεί να το επηρέασαν, να του έριξαν τίποτα, να το έκαναν υποχείριό τους. Το παιδί στις 3 η ώρα που το άφησαν εκεί, μέχρι τις 5, το είχαν πετάξει στο πεζοδρόμιο και ψυχομάχαγε, ούτε σκυλί να ήταν. Δεν υπάρχω, τελείωσα. Μια λέξη μόνο. Δεν υπάρχω. Έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μου, έχασα τον ουρανό με τα άστρα από πάνω μου. Δεν υπάρχω. Θα με δείτε σε λίγες μέρες που δε θα υπάρχω. Η κορούλα μου, αυτό το βλαστάρι, αυτό το αγγελούδι. Την κράτησα στην Κεφαλονιά να μην πάει στην Αθήνα, να μην περάσει στις Πανελλήνιες για να μη τη χάσω στην Αθήνα. Λέω, με τόσα εγκλήματα που γίνονται, την κράτησα εδώ. Την έβαλα στο νησί σε μια σχολή, εδώ, και μου την σκοτώσανε.

Το παιδί μου ήταν άβγαλτο, δεν είχε σχέση με ναρκωτικά, δεν είχε σχέση με ποτά. Σχολείο και σπίτι, καμιά φορά πήγαινε με τις φίλες της σε ένα καφέ. Φυσιολογικά πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι με δόλο την αποπλάνησαν, την πήραν, της έβαλαν τίποτα στο ποτό και έπαθε ό,τι έπαθε. Πεταμένη στο δρόμο ήταν. Την πήραν οι άνθρωποι μέσα, από ό,τι λένε οι κάμερες τώρα και από ό,τι ακούω. Την πήραν τρία άτομα, ο ένας την είχε σηκωτή, οι άλλοι από πίσω την πέταξαν και έφυγαν».

