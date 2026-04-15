Κεφαλονιά: Γιατί δεν μετέφεραν την Μυρτώ στο νοσοκομείο οι 3 κατηγορούμενοι

Τα δραματικά λεπτά που εκτυλίχθηκαν στο Αργοστόλι και το τραγικό τέλος της 19χρονης

Δημήτρης Δρίζος

  • Οι τρεις κατηγορούμενοι για την έκθεση σε κίνδυνο της 19χρονης Μυρτού δεν την μετέφεραν στοσοκομείο, αλλά σε μια παιδική χαρά κοντά στην πλατεία.
  • Ισχυρίζονται ότι την άφησαν στο σημείο για να "την χτυπήσει ο αέρας και να συνέλθει", ενώ έγινε τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για τον εντοπισμό της.
  • Ο χρόνος παραμονής της Μυρτού στο σημείο παραμένει άγνωστος, γεγονός που πιθανώς κόστισε πολύτιμο χρόνο για τη διάσωσή της.
  • Η μητέρα της 19χρονης, με καταγωγή από την Αλβανία, περιγράφεται ως εργατική και με καλό χαρακτήρα από όσους την γνώριζαν.
  • Ο 26χρονος αρσιβαρίστας, που ήταν ελπίδα της Άρσης Βαρών, τώρα αντιμετωπίζει καθείρξη για την έκθεση της Μυρτού σε κίνδυνο.
Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπου νους τον τρόπο με τον οποίο η 19χρονη Μυρτώ στο Αργοστόλι έχασε τη ζωή της καθώς οι τρεις κατηγορούμενοι για την έκθεσή της σε κίνδυνο, αν την είχαν μεταφέρει στο νοσοκομείο της πόλης, ίσως η άτυχη νεαρή να ζούσε.

Όπως φέρονται να ισχυρίζονται, μετάφεραν την άτυχη Μυρτώ στην παιδική χαρά που βρίσκεται μπροστά από κεντρικό κατάστημα εστίασης και λίγα μέτρα μακριά από το κεντρικό σημείο της πλατείας.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε τηλεφώνημα προς το ΕΚΑΒ (άγνωστο αν ήταν από έναν εκ των τριών κατηγορουμένων) ώστε να εντοπιστεί το σημείο όπου βρισκόταν η Μυρτώ. Μάλιστα, φέρονται να έχουν υποστηρίξει πως την άφησαν στο σημείο για να την χτυπήσει ο αέρας και να συνέλθει, με τον χρόνο παραμονής του κοριτσιού στο σημείο να παραμένει άγνωστος, κάτι που πρακτικά σημαίνει πως ίσως χάθηκε πολύτιμος χρόνος για να σωθεί.

Από την άλλη, τραγικές φιγούρες είναι ο πατέρας και η μητέρα της 19χρονης, με καταγωγή από την Αλβανία, η οποία εργαζόταν σε διάφορες δουλειές που έβρισκε, με όσους την έχουν γνωρίσει να έχουν μόνο καλά λόγια να πουν για εκείνη και τον χαρακτήρα της.

Ο θάνατος της άτυχης νεαρής αποτελεί όπως είναι λογικό το μοναδικό θέμα συζήτησης στο νησί, με κύριο ερώτημα των περισσότερων να είναι το γιατί επελέγη ένα δωμάτιο βραχυχρόνιας μίσθωσης και όχι κάποια οικία ή κατάστημα εστίασης για να πραγματοποιηθεί το πάρτι των νεαρών.

Ωστόσο, θέμα συζήτησης επίσης αποτελεί και η πορεία του 26χρονου αρσιβαρίστα, καθώς ενώ ήταν μια από τις μεγαλύτερες ελπίδες της Άρσης Βαρών πλέον είναι αντιμέτωπος με κάθειρξη για την έκθεση της 19χρονης Μυρτούς σε κίνδυνο.

Προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους οι τρεις μετά το θάνατο της Μυρτούς

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά καθώς νέα στοιχεία δείχνουν πως οι τρείς κατηγορούμενοι για έκθεση της 19χρονης σε κίνδυνο είχαν μελετήσει πολύ καλά τον τρόπο να κρύψουν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr αφότου οι τρείς άφησαν το κορίτσι χωρίς τις αισθήσεις του στην κεντρική πλατεία και ειδοποίησαν φίλη της για το πού βρίσκεται, στη συνέχεια επέστρεψαν και καθάρισαν το δωμάτιο του ξενοδοχείου, όπου όπως ισχυρίζονται έκαναν χρήση ναρκωτικών με την Μυρτώ.

Ωστόσο, δεν έμεινε εκεί το πλάνο τους καθώς πήραν μαζί τους και το κινητό της 19χρονης σε μια προσπάθεια να εξαφανίσουν κάθε ίχνος.

«Το δωμάτιο το έκλεισε η Μυρτώ, κάναμε δυο φορές χρήση ουσιών»

Τη δική τους διάσταση για όσα συνέβησαν στο ξενοδοχείο στο κέντρο του Αργοστολίου δίνουν οι τρεις κατηγορούμενοι για έκθεση σε κίνδυνο της 19χρονης, Μυρτούς, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι τρείς κατηγορούμενοι, το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία το έκλεισε η 19χρονη, ενώ πάντα σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, η παρέα προέβη δύο φορές σε χρήση ουσιών, πιθανότατα κοκαΐνης.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους αναλύοντας βίντεο από το ξενοδοχείο. Στο βιντεοληπτικό υλικό απεικονίζεται ένας εκ των συλληφθέντων να μεταφέρει την Μυρτώ, συνοδευόμενος από τους άλλους δύο και να την αφήνουν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, κοντά στην πλατεία όπου βρέθηκε νεκρή.

Η σορός της 19χρονης μεταφέρεται σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 στην Πάτρα για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ οι τρεις που βρίσκονταν μαζί της αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, καθώς κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο, αφού φέρεται να την εγκατέλειψαν ενώ βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Το παιδί μου ήταν άβγαλτο, δεν είχε σχέση με ναρκωτικά και ποτά

Ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς που εντοπίστηκε νεκρή στο κέντρο της Κεφαλονιάς, μίλησε στο Πρωινό ΑΝΤ1:

"Το παιδί μου δεν ήταν τέτοιο παιδί, μπορεί να το επηρέασαν, να του έριξαν τίποτα, να το έκαναν υποχείριό τους. Το παιδί στις 3 η ώρα που το άφησαν εκεί, μέχρι τις 5, το είχαν πετάξει στο πεζοδρόμιο και ψυχομάχαγε, ούτε σκυλί να ήταν. Δεν υπάρχω, τελείωσα. Μια λέξη μόνο. Δεν υπάρχω. Έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μου, έχασα τον ουρανό με τα άστρα από πάνω μου. Δεν υπάρχω. Θα με δείτε σε λίγες μέρες που δε θα υπάρχω. Η κορούλα μου, αυτό το βλαστάρι, αυτό το αγγελούδι. Την κράτησα στην Κεφαλονιά να μην πάει στην Αθήνα, να μην περάσει στις Πανελλήνιες για να μη τη χάσω στην Αθήνα.
Λέω, με τόσα εγκλήματα που γίνονται, την κράτησα εδώ. Την έβαλα στο νησί σε μια σχολή εδώ και μου την σκοτώσανε.

Το παιδί μου ήταν άβγαλτο, δεν είχε σχέση με ναρκωτικά, δεν είχε σχέση με ποτά. Σχολείο και σπίτι, καμιά φορά πήγαινε με τις φίλες της σε ένα καφέ. Φυσιολογικά πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι με δόλο την αποπλάνησαν, την πήραν, της έβαλαν τίποτα στο ποτό και έπαθε ό,τι έπαθε. Πεταμένη στο δρόμο ήταν. Την πήραν οι άνθρωποι μέσα, από ό,τι λένε οι κάμερες τώρα και από ό,τι ακούω. Την πήραν τρία άτομα, ο ένας την είχε σηκωτή, οι άλλοι από πίσω την πέταξαν και έφυγαν".

Novibet
