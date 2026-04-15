Κεφαλονιά: Η 19χρονη Μυρτώ φέρεται να έκανε δύο φορές χρήση κοκαΐνης σε ξενοδοχείο το μοιραίο βράδυ

Snapshot Η 19χρονη Μυρτώ φέρεται να έκανε δύο φορές χρήση κοκαΐνης σε ξενοδοχείο του Αργοστολίου το μοιραίο βράδυ.

Τρεις νεαροί που ήταν μαζί της την μετέφεραν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στην κεντρική πλατεία και την εγκατέλειψαν εκεί.

Η σορός της Μυρτούς μεταφέρεται στην Πάτρα για νεκροψία

νεκροτομή, ενώ οι τρεις κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο.

Η οικογένεια της 19χρονης ζητά απαντήσεις και ευθύνες για τις συνθήκες θανάτου της.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας απεικονίζουν έναν από τους συλληφθέντες να μεταφέρει την Μυρτώ ενώ οι άλλοι δύο τον ακολουθούν.

Πολλά τα ερωτηματικά στην υπόθεση και πλέον μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται ο θάνατος της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, η οποία εντοπίστηκε αναίσθητη έξω από κατάστημα εστίασης στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα.

Όπως μεταδίδει το pelop.gr, , η άτυχη κοπέλα μετέβη σε ξενοδοχείο του Αργοστολίου γύρω στις 12 το βράδυ της Δευτέρας με έναν 23χρονο. Περίπου στις 2 το ξημέρωμα ο νεαρός της ζήτησε να κάνουν χρήση κοκαΐνης.

Ακολούθως φώναξαν τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα, ο οποίος έφερε τις ναρκωτικές ουσίες και έκανε χρήση μαζί τους. Μετά από μία ώρα ο 26χρονος έφυγε και ξαναγύρισε με νέα ποσότητα κοκαΐνης.

Μαζί του στο ξενοδοχείο τη δεύτερη φορά πήγε και ο 22χρονος Αλβανός, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν έκανε χρήση ναρκωτικών. Τότε η 19χρονη φαίνεται μην άντεξε και να έχασε τις αισθήσεις της.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους αναλύοντας βίντεο από το ξενοδοχείο. Στο βιντεοληπτικό υλικό απεικονίζεται ένας εκ των συλληφθέντων να μεταφέρει την Μυρτώ, συνοδευόμενος από τους άλλους δύο και να την αφήνουν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, κοντά στην πλατεία όπου βρέθηκε νεκρή.

Η σορός της 19χρονης μεταφέρεται σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 στην Πάτρα για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ οι τρεις που βρίσκονταν μαζί της αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, καθώς κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο, αφού φέρεται να την εγκατέλειψαν ενώ βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Ξεσπούν οι γονείς της 19χρονης

Την ίδια ώρα οι γονείς της 19χρονης ξεσπούν, ζητώντας απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η κόρη τους. Η οικογένεια παραμένει συντετριμμένη από την τραγωδία και ζητά να αποδοθούν ευθύνες, προκειμένου να αποκαλυφθεί τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν τον θάνατο της άτυχης 19χρονης.

Μιλώντας στο Mega η μητέρα ξέσπασε, ενώ αποκάλυψε και την τελευταία συνομιλία που είχε με την κόρη της.

«Μίλησα κατά τις 02:30 η ώρα τη νύχτα και της λέω “Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ. Σε αγαπάμε πολύ κι εγώ κι ο μπαμπάς”. “Κι εγώ σ’ αγαπάω μανούλα μου” μου λέει», είπε αρχικά και υποστήριξε πως μια φίλη της 19χρονης είπε, ότι η Μυρτώ γνώρισε ένα αγόρι, το οποίο φέρεται να της έδωσε ναρκωτικά και να την εγκατέλειψε.

«Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της και της λέει ότι “την έχουμε αφήσει” λέει, “την έχουμε παρατήσει”. Μου το παρατήσανε το παιδί. Της είπε στο μήνυμα “έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ εκεί πέρα μόνη της”. Το παιδί το ΕΚΑΒ το βρήκε έξω από ένα σουβλατζίδικο. Μου το έδειξε το μήνυμα, το διάβασα και μου λέει “τώρα πάω Αστυνομία να καταθέσω”. Τον ξέρω και της είχα πει “μωρέ παιδάκι μου”, της λέω, “δεν μου αρέσει αυτός”. “Αμάν μωρέ μαμά”, μου λέει “ό,τι κάνω στραβό το βλέπεις;”. Της λέω “παιδάκι μου, δεν θέλω να σου χαλάω χατίρι”. Μου λέει “άσε με μωρέ μαμά. Όλα λάθος τα βλέπεις”».

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι τρεις νεαροί που βρίσκονταν μαζί της, φέρεται να την μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία και στη συνέχεια να την εγκατέλειψαν στο σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα, διασώστες του ΕΚΑΒ την εντόπισαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο υλικό από κάμερες ασφαλείας που εξετάζουν οι αστυνομικοί φαίνεται ένας από τους τρεις άνδρες να την κουβαλά, ενώ οι άλλοι δύο τον ακολουθούν.

