Κεφαλονιά: «Μιλούν» οι κάμερες - Βίντεο δείχνουν τον έναν άνδρα να κουβαλά την κοπέλα

Snapshot Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους βίντεο που δείχνουν τη 19χρονη Μυρτώ και τρεις άνδρες πριν τον θάνατό της, με έναν άνδρα να τη μεταφέρει κουβαλώντας την.

Η 19χρονη βρέθηκε αναίσθητη σε πάρκο στο Αργοστόλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ τα ακριβή αίτια παραμένουν άγνωστα.

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν για έκθεση σε κίνδυνο, παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην αστυνομία και ισχυρίζονται ότι είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης μαζί με τη Μυρτώ.

Ένας από τους συλληφθέντες είναι πρωταθλητής άρσης βαρών και οι υπόλοιποι δύο είναι 22 και 23 ετών.

Η μητέρα της Μυρτώς αναφέρει πιθανή εμπλοκή νεαρού από την παρέα της κόρης της.

Βίντεο με τις κινήσεις της 19χρονης Μυρτώς και των τριών ανδρών που έχουν συλληφθεί, λίγο πριν τον θάνατο της κοπέλας, έχουν στα χέρια τους οι αρχές.

Η 19χρονη βρέθηκε τα ξημερώματα χωρίς τις αισθήσεις της σε πάρκο στο Αργοστόλι, ενώ λίγο αργότερα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, τα αίτια του οποίου παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.

Άγνωστο παραμένει και το αν οι τρεις άνδρες που ήταν μαζί της πριν χάσει η κοπέλα τη ζωή της, ενεπλάκησαν στον θάνατό της, ωστόσο έχουν συλληφθεί για έκθεση σε κίνδυνο, αφού παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην αστυνομία.

Τα βίντεο που έχουν στην κατοχή τους οι αρχές, είναι από κάμερα ενοικιαζόμενων δωματίων που βρίσκονται κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου και έχουν ήδη συμβάλλει στις έρευνες.

Σύμφωνα με το Star, που δημοσίευσε ορισμένες εικόνες εξ αυτών, αλλά και με μαρτυρία του ανθρώπου που τα παρέδωσε στις αρχές, «στο πρώτο βίντεο εμφανίζεται ένας άνθρωπος με κουκούλα, με την κοπέλα που πέθανε. Υπάρχει δεύτερο βίντεο που εμφανίζεται ένα δεύτερο άτομο να εισέρχεται. Υπάρχει τρίτο βίντεο με τρίτο άτομο και υπάρχει και βίντεο με δύο άντρες, ο ένας να κουβαλάει την κοπέλα, να την πηγαίνει προς τα έξω και ο δεύτερος ακολουθεί από πίσω του».

Μιλώντας στο ίδιο κανάλι, ο πατέρας της 19χρονης συγκλονίζει περιγράφντας το πώς έμαθε για τον θάνατο της κόρης του: «Πήγε η γυναίκα μου, γιατί δουλεύει η γυναίκα μου στο νοσοκομείο και νομίζαμε κάποιο περιστατικό. Και με πήρε τηλέφωνο μετά από πέντε λεπτά η γυναίκα μου και μου είπε πέθανε η κόρη μας. Και έχασα τη γη και δεν μπορώ να συνέλθω».

Ο ίδιος μάλιστα αναφέρει ότι δεν μπορεί να το πιστέψει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι δυνατόν, να έχω σπίτι εγώ και να μην δω το παιδί μου μέσα στο σπίτι. Θέλω να βρεθεί η αλήθεια και η παραδειγματική τιμωρία τους αν φταίνε. Ένας άγγελος ψυχή και σώμα».

Περισσότερο φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της 19χρονης θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί, με τους συλληφθέντες να ισχυρίζονται προς το παρόν πως τόσο οι ίδιοι όσο και η Μυρτώ έκαναν νωρίτερα χρήση κοκαΐνης.

Πρωταθλητής της άρσης βαρών ένας από τους συλληφθέντες

Δύο εκ των τριών συλληφθέντων παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στις αρχές το μεσημέρι, ενώ ο τρίτος παρουσιάστηκε νωρίς το βράδυ. Από τους τρεις συλληφθέντες ο ένας είναι 26χρονος ο οποίος είχε διακριθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17 της άρσης βαρών κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Δεύτερος συλληφθέντας είναι ένας 22χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, ενώ ο τρίτος συλληφθέντας είναι ένας 23χρονος Έλληνας.

Τα τελευταία μηνύματα της 19χρονης Μυρτούς με τη μητέρα της

Η μητέρα της υποστηρίζει ότι η κόρη της είχε γνωρίσει έναν νεαρό μέσω της παρέας της και κάνει λόγο για πιθανή εμπλοκή του σε χρήση ουσιών και στην εγκατάλειψή της, επικαλούμενη και σχετικά μηνύματα που είδε αργότερα.

«Μίλησα κατά τις 02:30 η ώρα τη νύχτα και της λέω ‘Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ. Σε αγαπάμε πολύ κι εγώ κι ο μπαμπάς’. ‘Κι εγώ σ’ αγαπάω μανούλα μου’, μου λέει. Μία φίλη της τώρα που είχανε παρέα, είχε γνωρίσει ένα αγόρι και αυτός πρέπει να της έδωσε τίποτα ναρκωτικά και την πέταξε. Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της και της λέει ότι ‘την έχουμε αφήσει’, λέει, ‘την έχουμε παρατήσει’. Μου το παρατήσανε το παιδί. Της είπε στο μήνυμα ‘έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ εκεί πέρα μόνη της’. Το παιδί το ΕΚΑΒ το βρήκε έξω από ένα σουβλατζίδικο. Μου το έδειξε το μήνυμα, το διάβασα και μου λέει ‘τώρα πάω Αστυνομία να καταθέσω’. Τον ξέρω και της είχα πει ‘μωρέ παιδάκι μου’, της λέω, ‘δεν μου αρέσει αυτός’. ‘Αμάν μωρέ μαμά’, μου λέει ‘ό,τι κάνω στραβό το βλέπεις;’. Της λέω ‘παιδάκι μου, δεν θέλω να σου χαλάω χατίρι’. Μου λέει ‘άσε με μωρέ μαμά. Όλα λάθος τα βλέπεις’», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα της στο Live News.

