Κεφαλονιά: Και τρίτη σύλληψη για τον θάνατο της 19χρονης

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί ένας 26χρονος ελληνικής καταγωγής – ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε πρωταθλητής άρσης βαρών- και ένας 22χρονος αλβανικής καταγωγής

Κατερίνα Ρίστα

Κεφαλονιά: Και τρίτη σύλληψη για τον θάνατο της 19χρονης
  • Συνελήφθη τρίτο άτομο για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο.
  • Οι τρεις συλληφθέντες, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός, φέρονται να εγκατέλειψαν τη νεαρή λιπόθυμη σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.
  • Η 19χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις 04:40 τα ξημερώματα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στο νοσοκομείο.
  • Ένας από τους συλληφθέντες ήταν παλαιότερος πρωταθλητής άρσης βαρών με διεθνείς διακρίσεις.
  • Η οικογένεια της νεαρής περιμένει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και ζητά τη δικαιοσύνη για τους υπεύθυνους.
Συνεχίζεται το μυστήριο γύρω από το θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Το απόγευμα της Τρίτης, προσήλθε και παραδόθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου ένας 23χρονος ελληνικής καταγωγής, ο οποίος αναζητούνταν.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα από την Εισαγγελία με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, καθώς όπως προέκυψε από βίντεο καμερών ασφαλείας συνόδευσε τους άλλους δύο φίλους του στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου όπου άφησαν την 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί ένας 26χρονος ελληνικής καταγωγής – ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε πρωταθλητής άρσης βαρών- και ένας 22χρονος αλβανικής καταγωγής. Και οι δύο προσήλθαν αυτοβούλως στο Τμήμα, ανακρίθηκαν και στη συνέχεια ανακοινώθηκε η σύλληψή τους.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή κοπέλα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της περίπου στις 04:40 τα ξημερώματα, σε κεντρικό σημείο του Αργοστολίου, απέναντι από ψησταριά στην πλατεία. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τη μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τη σώσουν, η 19χρονη δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Συγγενής της 19χρονης δήλωσε στο Newsbomb: «Το παιδί μας δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας. Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Αν της προκάλεσαν κακό, θέλουμε οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν και να πληρώσουν για τις πράξεις τους. Ήταν το λουλούδι μας, η περηφάνια μας. Κανείς μας δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που έχει συμβεί».

Πρωταθλητής της άρσης βαρών ένας από τους συλληφθέντες

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων υπήρξε πρωταθλητής άρσης βαρών κατά το παρελθόν και είχε διακριθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17 κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

