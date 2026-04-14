Κεφαλονιά: Δύο συλλήψεις για το θάνατο της 19χρονης - Αναζητείται ακόμη ένα άτομο

Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός της 19χρονης λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία Αργοστολίου στην Κεφαλονιά

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το θάνατο της 19χρονης, που εντοπίστηκε νεκρή σε πλατεία στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Σημειώνεται πως οι δύο κατέθεσαν νωρίτερα στο Αστυνομικό Τμήμα, στο πλαίσιο της διερεύνησης του τραγικού θανάτου της 19χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα δύο άτομα, μαζί με ένα ακόμη άτομο που αναζητείται, ήταν μαζί με τη 19χρονη πριν εντοπιστεί νεκρή.

Η άτυχη κοπέλα, κατά πληροφορίες, δεν φέρει κακώσεις, ωστόσο, η νεκροψία νεκροτομή θα δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου της.

Η κατηγορία με την οποία παραπέμπονται είναι αυτή τής έκθεσης σε κίνδυνο.

