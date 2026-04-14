Κεφαλονιά: «Ήταν το λουλούδι μας, η περηφάνια μας», λέει συγγενής της 19χρονης που βρέθηκε νεκρή

Την άκρη του νήματος προσπαθούν να βρουν οι Αρχές σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Τρίτης (14/04/2026) σε πάρκο πάνω από την κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά. Τα αίτια του θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ η υπόθεση καλύπτεται από έντονο πέπλο μυστηρίου.

Η νεαρή κοπέλα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της περίπου στις 04:40 τα ξημερώματα, σε κεντρικό σημείο του Αργοστολίου, απέναντι από ψησταριά στην πλατεία. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τη μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τη σώσουν, η 19χρονη δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Συγγενής της 19χρονης δήλωσε στο Newsbomb: «Το παιδί μας δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας. Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Αν της προκάλεσαν κακό, θέλουμε οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν και να πληρώσουν για τις πράξεις τους. Ήταν το λουλούδι μας, η περηφάνια μας. Κανείς μας δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που έχει συμβεί».

