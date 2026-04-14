Αργοστόλι: Τα τελευταία μηνύματα της 19χρονης Μυρτούς με τη μητέρα της - «Αμάν μωρέ μαμά»

Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κεφαλονιάς και η έρευνα συνεχίζεται

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Η 19χρονη Μυρτώ βρέθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση σε πλατεία στο Αργοστόλι και κατέληξε στο νοσοκομείο λίγη ώρα μετά.
  • Δύο νεαροί, 22 και 26 ετών, συνελήφθησαν και αναζητείται ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.
  • Σύμφωνα με μαρτυρίες και κάμερες, ένας από τους συλληφθέντες μετέφερε τη 19χρονη στην πλατεία όπου εντοπίστηκε.
  • Η οικογένεια της Μυρτούς αναζητά απαντήσεις για το τι συνέβη το τελευταίο βράδυ της ζωής της και εκφράζει βαθιά οδύνη.
Αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, με την οικογένειά της να αναζητά απαντήσεις για το τι συνέβη.

Η νεαρή είχε βγει για διασκέδαση, όμως εντοπίστηκε λίγο αργότερα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και σε πολύ άσχημη εικόνα σε πλατεία της πόλης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπου και κατέληξε λίγη ώρα μετά.

Ο πατέρας της, μιλώντας στο Mega, δήλωσε συντετριμμένος και ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τι συνέβη το τελευταίο βράδυ της ζωής της κόρης του, τονίζοντας πως επρόκειτο για ένα εξαιρετικό παιδί που δεν είχε κακές συνήθειες. Περιέγραψε επίσης τη στιγμή που την αντίκρισε στο νοσοκομείο, εμφανώς συγκλονισμένος.

«Δεν ξέρω τι έγινε. ‘Έφυγε’ ένα παιδί 2 μέτρα, 18,5 χρόνων. Μία θεά, μία κούκλα. Και την βρήκα πάνω στο ‘μάρμαρο’ στο νοσοκομείο. Ούτε έπινε το παιδί μου, ούτε μέθαγε. Ήταν ένα παιδί με άριστες προδιαγραφές. Το παιδί μου το βρήκα στο ‘μάρμαρο’».

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο νεαρών, 22 και 26 ετών, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται και παραμένει ασύλληπτο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας και υλικό από κάμερες, ένας από τους συλληφθέντες φαίνεται να μεταφέρει τη 19χρονη προς την πλατεία όπου εντοπίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση, μαζί με άλλα άτομα της παρέας.

Σε καταθέσεις και μαρτυρίες γίνεται λόγος για τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ σχετικά με άλλο περιστατικό, το οποίο στη συνέχεια ακυρώθηκε, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να κατευθυνθεί στην πλατεία όπου βρέθηκε η νεαρή. Εκεί, σύμφωνα με τον πατέρα της, η κόρη του ήταν ακόμη ζωντανή όταν εντοπίστηκε.

«Έγινε μία κλήση στο ΕΚΑΒ να πάνε στο γηροκομείο να πάρουν ένα άλλο περιστατικό. Ενώ πηγαίνανε στο γηροκομείο, είπανε αναβάλλεται το περιστατικό και να πάνε στην πλατεία του Αργοστολίου. Ήτανε στον δρόμο πεταμένο το παιδί μου, κάτω στον δρόμο, αλλά ήταν με τις αισθήσεις του ακόμα».

Η μητέρα της υποστηρίζει ότι η κόρη της είχε γνωρίσει έναν νεαρό μέσω της παρέας της και κάνει λόγο για πιθανή εμπλοκή του σε χρήση ουσιών και στην εγκατάλειψή της, επικαλούμενη και σχετικά μηνύματα που είδε αργότερα.

«Ήταν το στερνοπούλι μου, η ζωή μου όλη», συμπληρώνει ο πατέρας της.

Από την πλευρά της, η μητέρα της ανέφερε: «Μίλησα κατά τις 02:30 η ώρα τη νύχτα και της λέω ‘Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ. Σε αγαπάμε πολύ κι εγώ κι ο μπαμπάς’. ‘Κι εγώ σ’ αγαπάω μανούλα μου’, μου λέει. Μία φίλη της τώρα που είχανε παρέα, είχε γνωρίσει ένα αγόρι και αυτός πρέπει να της έδωσε τίποτα ναρκωτικά και την πέταξε. Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της και της λέει ότι ‘την έχουμε αφήσει’, λέει, ‘την έχουμε παρατήσει’. Μου το παρατήσανε το παιδί. Της είπε στο μήνυμα ‘έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ εκεί πέρα μόνη της’. Το παιδί το ΕΚΑΒ το βρήκε έξω από ένα σουβλατζίδικο. Μου το έδειξε το μήνυμα, το διάβασα και μου λέει ‘τώρα πάω Αστυνομία να καταθέσω’. Τον ξέρω και της είχα πει ‘μωρέ παιδάκι μου’, της λέω, ‘δεν μου αρέσει αυτός’. ‘Αμάν μωρέ μαμά’, μου λέει ‘ό,τι κάνω στραβό το βλέπεις;’. Της λέω ‘παιδάκι μου, δεν θέλω να σου χαλάω χατίρι’. Μου λέει ‘άσε με μωρέ μαμά. Όλα λάθος τα βλέπεις’».

