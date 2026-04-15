Κεφαλονιά: Τα τελευταία 60 λεπτά στο δωμάτιο ξενοδοχείου κρύβουν το μυστικό του θανάτου της 19χρονης

Τα τελευταία 60 λεπτά, μέσα στο δωμάτιο του κεντρικού ξενοδοχείου του Αργοστολίου, προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν οι αναλυτές της Ασφάλειας καθώς εκεί εκτιμούν πως κρύβεται το μυστικό του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς.

Η μαρτυρία του 26χρονου πρωταθλητή της άρσης βαρών και του 22χρονου φίλου του, δεν δίνουν απαντήσεις, όμως ο τρίτος συλληφθείς, φέρεται να ομολόγησε στην κατάθεση που έδωσε χθες (14.04.2026) αργά το βράδυ, πως όλη η παρέα, πήγε στο ξενοδοχείο στο Αργοστόλι για να κάνει χρήση κοκαΐνης. Βέβαια, για να αποδειχθεί, ποια είναι τα αίτια θανάτου της 19χρονης, πρέπει να ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις, κάτι που σημαίνει ότι απαιτούνται τουλάχιστον δυο εβδομάδες για να έχουν οι αρχές στα χέρια τους τα αποτελέσματα τους.

Ο αρσιβαρίστας, η καλλονή και η μοιραία συνάντηση

Κομβικό πρόσωπο στον γρίφο του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς, αποτελεί ο 26χρονος πρωταθλητής της άρσης βαρών, όπως αναφέρει το tempo24.news. Ο νεαρός, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στον συγκεκριμένο χώρο και μάλιστα, είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, είχε αποσπάσει και άλλα μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα και όλοι μιλούσαν για το νέο αστέρι της Εθνικής Ελλάδος. Όμως, η πορεία του στον χώρο του αθλητισμού, δεν ήταν ανάλογη και τα τελευταία χρόνια, επέστρεψε στο Αργοστόλι από όπου και κατάγεται. Οι δυο νέοι, συνήθιζαν να κάνουν παρέα το τελευταίο διάστημα, χωρίς φυσικά να δώσουν ποτέ δικαιώματα για τη συμπεριφορά τους.

Το βράδυ της Δευτέρας, συναντήθηκαν όλοι μαζί. Αργά τα μεσάνυχτα, αποφάσισαν – σύμφωνα πάντα με τα όσα είπε στην κατάθεσή του ο τρίτος συλληφθείς – να πάνε σε ξενοδοχείο της περιοχής για να κάνουν χρήση κοκαΐνης. Εκεί, γύρω στις τρεις τα ξημερώματα η κοπέλα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Οι τρεις φίλοι αποφάσισαν να τη βγάλουν έξω, για να πάρει αέρα και να συνέλθει. Εκείνη όμως λιποθύμησε και έτσι αποφάσισαν να την μεταφέρουν στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου και παράλληλα να καλέσουν το ΕΚΑΒ για να παραλάβει ασθενοφόρο το κορίτσι.

Σύμφωνα με τα όσα κατέγραψε η κάμερα που υπήρχε στο σημείο, ο αρσιβαρίστας μετέφερε την κοπέλα και οι δυο φίλοι του ακολουθούσαν. Παράλληλα, περίμεναν στο σημείο μέχρι τις 04:40 το ξημέρωμα, όταν το ασθενοφόρο παρέλαβε την 19χρονη. Το κορίτσι, ήταν σε λιπόθυμη κατάσταση. Όταν έφθασε στο νοσοκομείο του Αργοστολίου, ήταν εν ζωή, όμως στις 05:15 κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Πλέον το «τρίο του Αργοστολίου», αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο και οι αρχές προσπαθούν να λύσουν το γρίφο του θανάτου της νεαρής καλλονής.

