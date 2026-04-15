Κεφαλονιά: «Ήταν ζωντανή στην αγκαλιά μου, μετά από λίγο πέθανε», λέει ο πατέρας της 19χρονης

Συνεχίζει να προκαλεί σοκ και ερωτήματα η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, με τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές και τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της τραγωδίας.

Το απόγευμα της Τρίτης παραδόθηκε στις Αρχές ένας 23χρονος ελληνικής καταγωγής, ο οποίος αναζητούνταν στο πλαίσιο της έρευνας. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για έκθεση σε κίνδυνο, καθώς σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας φέρεται να συνόδευσε δύο ακόμη άτομα στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου, όπου άφησαν την 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί τρία άτομα ένας 26χρονος –πρώην πρωταθλητής άρσης βαρών– και ένας 22χρονος αλβανικής καταγωγής. Και οι δύο παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στις Αρχές, ανακρίθηκαν και στη συνέχεια συνελήφθησαν.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας της 19χρονης περιγράφει με σπαρακτικό τρόπο τις τελευταίες στιγμές πριν την τραγωδία, αλλά και τη συμπεριφορά της κόρης του εκείνο το βράδυ. Όπως αναφέρει, «έφυγε μόνη της για να πάει σε μια φίλη της», χωρίς να του έχει αποκαλύψει κάτι που να τον ανησυχήσει ιδιαίτερα.

«Κάπου πάει το μυαλό μου για' αυτό που έγινε», πρόσθεσε.

Ωστόσο, παραδέχεται πως είχε διακρίνει μια αλλαγή στη διάθεσή της: «τις τελευταίες μέρες την έβλεπα στενοχωρημένη», λέει, τονίζοντας πως προσπαθούσε να την προστατεύσει, συμβουλεύοντάς την να είναι προσεκτική και να μην εμπιστεύεται αγνώστους.

Συγκλονιστική είναι και η περιγραφή του για τη στιγμή που την αντίκρισε στο νοσοκομείο: «ήταν ζωντανή όταν την πήρα αγκαλιά, μετά από λίγο έφυγε», αναφέρει, περιγράφοντας τις προσπάθειες των γιατρών να τη σώσουν.

Ο ίδιος εκφράζει ανοιχτά υποψίες για το περιβάλλον στο οποίο βρέθηκε η κόρη του εκείνο το βράδυ, σημειώνοντας πως «κάτι συνέβη με πρόσωπα που γνώριζε», ενώ επιμένει πως θα αναζητήσει την αλήθεια.

Το χρονικό της υπόθεσης παραμένει σοκαριστικό. Η 19χρονη εντοπίστηκε περίπου στις 04:40 τα ξημερώματα σε κεντρικό σημείο του Αργοστολίου, απέναντι από ψησταριά στην πλατεία, χωρίς τις αισθήσεις της. Διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα και τη μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Συγγενείς της νεαρής κοπέλας δηλώνουν ότι δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας και περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. «Θέλουμε να μάθουμε τι συνέβη και αν υπάρχει ευθύνη, να αποδοθεί δικαιοσύνη», τονίζουν, κάνοντας λόγο για ένα παιδί που ήταν «η χαρά και η περηφάνια της οικογένειας».

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

