Κεφαλονιά – Συντετριμμένος ο πατέρας της Μυρτούς: «Με κατέστρεψαν, τα υποκείμενα αυτά είχαν σχέδιο»

«Αρρώστησα, δεν μπορώ. Με κατέστρεψαν. Τα υποκείμενα αυτά μού χάλασαν το “αύριο”, μου χάλασαν το ενδιαφέρον να υπάρχω», περιγράφει με τρεμάμενη φωνή ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς, η οποία εντοπίστηκε αναίσθητη έξω από κατάστημα εστίασης στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά, τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα (14/04).

«Έφεραν κάποιον, μέσω Facebook τον γνώρισε, λέει πως είναι από την Αθήνα και θα έρθει στην Κεφαλονιά να κάνει Πάσχα και να του βρουν ένα δωμάτιο και να πάει να του κλείσει δωμάτιο», τόνισε αρχικά, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Το παιδί μου άβγαλτο, το παιδί μου δεν είχε καμία σχέση. Η φίλη της, της είπε το παιδί αυτό δεν έπινε μισό ποτήρι μπίρα. Δεν έπινε τίποτα. Ποιες ουσίες;», είπε ακόμη ο πατέρας της άτυχης κοπέλας.

«Δεν μπορώ. Υπάρχει κάτι χειρότερο που μπορεί να μου συμβεί; Να παραμιλάω όλη νύχτα με το παιδί μου, να κάθομαι στο μπαλκόνι και να μιλάω όλη νύχτα με το παιδί μου. Να τα βάζω με τον Θεό, να τα βάζω με την τύχη μου. Τι καταστροφή είναι αυτή η συντέλεια που έγινε για εμάς. Ένα θαύμα θεού είχαμε. Έναν άγγελο, επίγειο άγγελο είχα», προσέθεσε.

Στη συνέχεια, καταλόγισε στους κατηγορούμενους ότι «είχαν σχέδιο. Επειδή η κόρη μου ήταν ένας επίγειος άγγελος και επειδή αυτοί έκαναν ό,τι έκαναν και επειδή δεν ενέδωσε η κόρη μου και έφεραν κάποιον, μέσω Facebook τον γνώρισε, λέει πως είναι από την Αθήνα και θα έρθει στην Κεφαλονιά να κάνει Πάσχα και να του βρουν ένα δωμάτιο και να πάει να του κλείσει δωμάτιο.

Μετά της έπαιξε θέατρο: “Μου βρήκες δωμάτιο; Σου βρήκα”. Ένας που είναι ουδέτερος. Δεν ξέρουμε τι είναι και μετά (σ.σ. είπε) “δεν έχω λεφτά, θα σου δώσω μετρητά, κλείσε μου το δωμάτιο, γιατί δεν έχω κάρτα στο τηλέφωνο”. Και έκλεισε το παιδί μου στο δωμάτιο να τον βοηθήσει. Ήταν κολλητός με τους άλλους δύο και επειδή της “κολλούσαν” και η κόρη μου δεν ενέδιδε, βρήκαν αυτόν τον τρόπο».

Διαβάστε επίσης