Στις 04:30 τα ξημερώματα, η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε από τον 26χρονο αρσιβαρίστα εκτός δωματίου, όπου και την παράτησε σε παρακείμενο παρκάκι

Κεφαλονιά: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει τη Μυρτώ σε λιπόθυμη κατάσταση εκτός ξενοδοχείου
Η στιγμή που ο 26χρονος αρσιβαρίστας μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ εκτός του δωματίου του ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά, καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, και το πλάνο σοκάρει.

Ο πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών κουβαλά λιπόθυμη τη 19χρονη και τρέχοντας βγαίνει από το κτίριο για να την παρατήσει στην πλατεία και στη συνέχεια να προσπαθήσει μαζί με τον έτερο συλληφθέντα, να καθαρίσουν τα ίχνη τους.

Το ρολόι εκείνη τη στιγμή, έδειχνε 04:30 τα ξημερώματα.

Τι είπε ο 23χρονος στην κατάθεσή του

Όπως κατέθεσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, έκαναν χρήση κοκαΐνης και κάποια στιγμή η θανούσα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Στις 04:30 τα ξημερώματα, ο 26χρονος αρσιβαρίστας πήρε στα χέρια του τη Μυρτώ και πήγε να την παρατήσει στο κοντινό παρκάκι, όπου εντοπίστηκε η νεαρή κοπέλα.

Κάλεσαν τον ΕΚΑΒ και μόλις έφτασε το ασθενοφόρο έφυγαν, αφού είπαν στους διασώστες ότι δεν τη γνώριζαν κι ότι την είχαν εντοπίσει στο σημείο. Ο 23χρονος παρέμεινε στο δωμάτιο μέχρι τις 05:15 τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4) και στη συνέχεια, αποχώρησε από το σημείο.

Οι δύο νεαροί προσπάθησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, δηλαδή, τα ναρκωτικά, πήραν και το κινητό της Μυρτούς κι έφυγαν. Κατόπιν συνεννόησης με τον δικηγόρο του, αποφάσισε να παραδοθεί και να πει στην Αστυνομία τη δική του εκδοχή.

Διαβάστε επίσης

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Συναγερμός για εξαφάνιση ανηλίκου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

17:46ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κρατούμενος έστησε απάτες με εικονικά τιμολόγια - Πάνω από 200.000 ευρώ η ζημιά

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία – πλαίσιο για τερματισμό του πολέμου

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Κτηματολόγιο: Σημαντικός αριθμός ακινήτων αγνώστου ιδιοκτήτη- Τι άλλο εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο

17:37ΚΑΙΡΟΣ

Copernicus: Ο Μάρτιος του 2026 ήταν ο δεύτερος θερμότερος μήνας που καταγράφηκε ποτέ στην Ευρώπη

17:27ΚΟΣΜΟΣ

BBC: θα περικόψει 2.000 θέσεις εργασίας – η μεγαλύτερη μείωση εδώ και 15 χρόνια

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Την επόμενη εβδομάδα συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν για τον δεύτερο κύκλο διαπραγματεύσεων

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο σοκ: Η στιγμή που ο ένοπλος ανοίγει πυρ σε σχολείο στην Τουρκία - 4 νεκροί, 20 τραυματίες στο μακελειό

17:15LIFESTYLE

Survivor spoiler: Όλες οι λεπτομέρειες για την ένωση – Ο τραγουδιστής και οι εκπλήξεις

17:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FT: Οι «Bifs» αντικαθιστούν τους «Piigs» ως τα «μαύρα πρόβατα» της ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον «Ευαγγελισμό» για τον Γιώργο Μυλωνάκη Χατζηδάκης, Μαρινάκης, Θεοδωρικάκος, Κεραμέως

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει τη Μυρτώ σε λιπόθυμη κατάσταση εκτός ξενοδοχείου

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Λιβανέζικα ΜΜΕ: Πληροφορίες για εφαρμογή εκεχειρίας από σήμερα το βράδυ

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανοίγω τα Στενά του Ορμούζ για την Κίνα και όλο τον κόσμο-Ο Σι θα μου δώσει μια ζεστή αγκαλιά

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Τι συνέβη με το αμερικανικό drone MQ-4C Triton των 240 εκατ. δολαρίων που χάθηκε εν μέσω εκεχειρίας

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Πολλοί παίρνουν ιχθυέλαιο για τη χοληστερόλη, αλλά νέες οδηγίες λένε ότι δεν λειτουργεί

16:28ΑΠΟΨΕΙΣ

Μητρότητα εν πλω: Η Ευρώπη αναγνωρίζει, αλλά η πραγματικότητα αργεί

16:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πιστοποιούνται τα Αρχαιολογικά Μουσεία Αβδήρων και Αλεξανδρούπολης

16:26ΦΑΡΜΑΚΟ

Αλλαγή «σκυτάλης» στην Pfizer Hellas - Αποχωρεί ο Ζαχαρίας Ραγκούσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει τη Μυρτώ σε λιπόθυμη κατάσταση εκτός ξενοδοχείου

09:12LIFESTYLE

Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Πολλοί παίρνουν ιχθυέλαιο για τη χοληστερόλη, αλλά νέες οδηγίες λένε ότι δεν λειτουργεί

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς κατέρρευσε ο Γιώργος Μυλωνάκης στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου: «Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας» λέει ο Χατζηδάκης

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον «Ευαγγελισμό» για τον Γιώργο Μυλωνάκη Χατζηδάκης, Μαρινάκης, Θεοδωρικάκος, Κεραμέως

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία – πλαίσιο για τερματισμό του πολέμου

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανοίγω τα Στενά του Ορμούζ για την Κίνα και όλο τον κόσμο-Ο Σι θα μου δώσει μια ζεστή αγκαλιά

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο σοκ: Η στιγμή που ο ένοπλος ανοίγει πυρ σε σχολείο στην Τουρκία - 4 νεκροί, 20 τραυματίες στο μακελειό

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ένταση στη Νεκρή Ζώνη – Ο κατοχικός στρατός κατέβασε άρματα μάχης

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Τι συνέβη με το αμερικανικό drone MQ-4C Triton των 240 εκατ. δολαρίων που χάθηκε εν μέσω εκεχειρίας

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,7 εκατ. ευρώ

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος ολογραμμάτων; Το Ισραήλ καταγγέλλει ότι ο εκπρόσωπος των Φρουρών είναι Τεχνητή Νοημοσύνη

15:49ΥΓΕΙΑ

Κεφαλονιά: Η αγωνιώδης προσπάθεια να επανέλθει η 19χρονη Μυρτώ - Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί μία ώρα

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

13:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Γιατί δεν μετέφεραν την Μυρτώ στο νοσοκομείο οι 3 κατηγορούμενοι - Λένε ότι την άφησαν να την χτυπήσει ο αέρας για να συνέλθει...

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ