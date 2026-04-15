Κεφαλονιά: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει τη Μυρτώ σε λιπόθυμη κατάσταση εκτός ξενοδοχείου

Η στιγμή που ο 26χρονος αρσιβαρίστας μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ εκτός του δωματίου του ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά, καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, και το πλάνο σοκάρει.

Ο πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών κουβαλά λιπόθυμη τη 19χρονη και τρέχοντας βγαίνει από το κτίριο για να την παρατήσει στην πλατεία και στη συνέχεια να προσπαθήσει μαζί με τον έτερο συλληφθέντα, να καθαρίσουν τα ίχνη τους.

Το ρολόι εκείνη τη στιγμή, έδειχνε 04:30 τα ξημερώματα.

Τι είπε ο 23χρονος στην κατάθεσή του

Όπως κατέθεσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, έκαναν χρήση κοκαΐνης και κάποια στιγμή η θανούσα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Στις 04:30 τα ξημερώματα, ο 26χρονος αρσιβαρίστας πήρε στα χέρια του τη Μυρτώ και πήγε να την παρατήσει στο κοντινό παρκάκι, όπου εντοπίστηκε η νεαρή κοπέλα.

Κάλεσαν τον ΕΚΑΒ και μόλις έφτασε το ασθενοφόρο έφυγαν, αφού είπαν στους διασώστες ότι δεν τη γνώριζαν κι ότι την είχαν εντοπίσει στο σημείο. Ο 23χρονος παρέμεινε στο δωμάτιο μέχρι τις 05:15 τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4) και στη συνέχεια, αποχώρησε από το σημείο.

Οι δύο νεαροί προσπάθησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, δηλαδή, τα ναρκωτικά, πήραν και το κινητό της Μυρτούς κι έφυγαν. Κατόπιν συνεννόησης με τον δικηγόρο του, αποφάσισε να παραδοθεί και να πει στην Αστυνομία τη δική του εκδοχή.

Διαβάστε επίσης