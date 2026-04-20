Κεφαλονιά: Γνωστός λογιστής στο Αγρίνιο ο 66χρονος - Νέο πρόσωπο-κλειδί μια 40χρονη από Αθήνα

Snapshot Ο 66χρονος από την Πρέβεζα, γνωστός λογιστής που ζει στο Αγρίνιο και επικοινώνησε με τη 19χρονη Μυρτώ τη μοιραία νύχτα, αποτελεί βασικό πρόσωπο στις έρευνες για τον θάνατό της.

Οι Αρχές ερευνούν τη συμμετοχή και άλλων ατόμων, μεταξύ των οποίων μια 40χρονη εκδιδόμενη από την Αθήνα που φέρεται να συνέδεε τον 66χρονο με τον 23χρονο φίλο της Μυρτούς.

Ο 23χρονος «Ο», προφυλακισμένος και φίλος της Μυρτούς, διατηρούσε προφίλ σε χώρο ερωτικών υπηρεσιών και εμπλέκεται σε κύκλωμα μαστροπείας υπό διερεύνηση από την αστυνομία.

Η οικογένεια της Μυρτούς υποστηρίζει ότι η 19χρονη ήταν θύμα οργανωμένου κυκλώματος μαστροπείας και ζητά δικαιοσύνη για την υπόθεση, καταγγέλλοντας την αδράνεια των αρχών.

Ο πατέρας της Μυρτούς κατήγγειλε ότι η κόρη του δέχτηκε απειλές από το κύκλωμα όταν προσπάθησε να απομακρυνθεί και επιμένει στην ύπαρξη ευθύνης άλλων προσώπων πέραν των βασικών κατηγορουμένων.

Η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη, αλλά και τις Αρχές που προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης.

Την ώρα που οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι έχουν πάρει ήδη το δρόμο για τη φυλακή, η Αστυνομία ερευνά την εμπλοκή κι άλλων ατόμων στην υπόθεση. Πέραν του δικτύου των ναρκωτικών που προσπαθούν να ξηλώσουν από το νησί οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. οι έρευνές τους στρέφονται και σε άτομα εκτός Κεφαλονιάς.

Ο Νο.1 «στόχος» των Αρχών φέρεται να είναι ο 66χρονος από την Πρέβεζα, ο οποίος μεταβίβασε το ποσό των 220 ευρώ στη Μυρτώ τη μοιραία νύχτα και με την οποία φέρεται να συνομιλούσε μέχρι και λίγα λεπτά πριν χάσει τις αισθήσεις της. Σύμφωνα πάντως με τον δικηγόρο της οικογένειας της κοπέλας, τον Π. Δρακουλόγκωνα, το γεγονός ότι οι συνομιλίες γίνονταν από το κινητό της Μυρτούς, δεν αποδεικνύει ότι εκείνη είχε τη συνομιλία με τον 66χρονο, καθώς όπως τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ, «το κινητό της ούτως ή άλλως, δεν βρέθηκε στην κατοχή της, το είχαν άλλοι».

Εξάλλου, ο 66χρονος από την Πρέβεζα που συνομιλούσε με τη 19χρονη και της έστειλε το μοιραίο βράδυ 220 ευρώ μέσω Iris σύμφωνα πληροφορίες είχε πολλές επαφές με σεξεργάτριες.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε κοντινός συγγενής του 66χρονου και ισχυρίστηκε ότι ο άνδρας εργαζόταν επί 20 χρόνια ως λογιστής και διέμενε μόνιμα στο Αγρίνιο.

Όπως ανέφερε ο 66χρονος υπήρξε παντρεμένος και είναι πατέρας δύο παιδιών που σήμερα είναι επιστήμονες, αλλά πλέον έχει χωρίσει και ζει στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο άνδρας φέρεται να ήταν για Πάσχα στην Πρέβεζα. «Ο 66χρονος ήταν μεγάλος λογιστής στο Αγρίνιο. Έχει δύο ενήλικα παιδιά, επιστήμονες και τα δύο, το ένα ζει στην Αθήνα και το άλλο στο Αγρίνιο. Με τη σύζυγό του, χώρισαν πριν από 10 χρόνια περίπου. Τα τελευταία 3-4 χρόνια ζει στην Αθήνα.

Πήγε στην Αθήνα για να είναι κοντά στην κόρη του. Τις ημέρες του Πάσχα, ήταν στην Πρέβεζα στην ιδιαίτερη πατρίδα του και ήταν μια χαρά. Την Κυριακή ήρθαν στο χωριό 6 αστυνομικοί και έκαναν έρευνα στο σπίτι του. Δεν μου είπαν τι ήθελαν και δεν είδα αν πήραν κάτι», ανέφερε.

Πρόσωπο-κλειδί 40χρονη από την Αθήνα

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό», ο 23χρονος «Ο» που προφυλακίστηκε και φέρεται να ήταν φίλος της Μυρτούς, διατηρούσε προφίλ σε διαδικτυακό χώρο ερωτικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο «κόλπο» εμπλέκεται και μία 40χρονη εκδιδόμενη, που φέρεται να γνώριζε τον «Ο» και να αποτέλεσε τον σύνδεσμο για την επαφή που είχαν με τον 66χρονο από την Πρέβεζα. Μάλιστα, οι αστυνομικές Αρχές φέρεται να έχουν εντοπίσει και έναν οίκο ανοχής στα Νότια Προάστια και πλέον ερευνάται αν η 40χρονη γνώριζε τη Μυρτώ.

Ξεσπά ο πατέρας της Μυρτούς: «Θα απολογηθώ για το παιδί μου εγώ κι όχι αυτοί;»

Η οικογένεια της νεκρής κοπέλας επιμένει ότι εμπλέκονται κι άλλα άτομα, ενώ ο πατέρας της, ανέφερε ότι η κόρη του ήταν θύμα κυκλώματος μαστροπείας. «Πρέπει να σταματήσει η λάσπη που πέφτει στο πρόσωπο του παιδιού μου, για ένα παιδάκι που το δολοφονήσανε, 18 ετών και πρέπει να απολογούμαι εγώ και όχι αυτοί; Ποια δικαιοσύνη υπάρχει; Δεν το έστειλα στην Αθήνα γιατί φοβόμουνα την εγκληματικότητα. Πού να φανταστώ ότι 150 μέτρα από το σπίτι μου υπήρχε μια τόσο οργανωμένη ενέργεια, μελετημένη μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια» είπε μεταξύ άλλων μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Είμαι 82 χρονών, ναυτικός, έχω γυρίσει τον κόσμο, τέτοιο πράγμα δεν το συνάντησα» πρόσθεσε. «Ζητάω συγγνώμη από το παιδί μου. Ενώ το καθοδηγούσα, δεν μπορούσα να καταλάβω ότι 150 μέτρα μακριά από το σπίτι μου θα βρισκόταν να σπαρταράει, όπως ομολογούν και οι ίδιοι.

Το κατέβασαν σαν να κατεβάζουν σκουπίδια και το πέταξαν, όχι στον δρόμο για να το βρω και να ζήσει, αλλά πίσω από μια παιδική χαρά, για να μη φαίνεται. Και μου λένε ότι έκαναν προσπάθεια να βοηθήσουν; Έφυγε αβοήθητο το παιδί μου» επεσήμανε.

Αναφερόμενος στον 23χρονο φίλο της Μυρτώς, ο 82χρονος πατέρας της δήλωσε ότι παρουσιάστηκε στη ζωή του παιδιού του πριν από ενάμιση μήνα σαν Οδυσσέας.

«Αυτοί είναι μια ομάδα που ψάχνει να βρει όμορφα κορίτσια και άβγαλτα παιδιά... Είμαι εδώ για να μην λοιδορηθεί το παιδί μου». Τέλος σημείωσε ότι η κόρη του δέχθηκε απειλές από το κύκλωμα καθώς προσπάθησε να τους κάνει πέρα όταν διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

