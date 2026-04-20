Κεφαλονιά: Τα «σπάσανε» οι 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Μυρτούς - Δεν λένε ούτε «γεια»

Δημήτρης Δρίζος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Μυρτούς δεν επικοινων μεταξύ τους και βρίσκονται σεπλανά κελιά στη διεύθυνση Μεταγωγών στην Αθήνα.
  • Ο 22χρονος Αλβανός κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο τη νύχτα της δολοφονίας και έσπευσε να βοηθήσει μετά τη φασαρία.
  • Οι τρεις κατηγορούμενοι μεταφέρονται στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου θα έχουν επαφή με τους συγγενείς και τους συνηγόρους τους.
  • Η δίκη αναμένεται να αποκαλύψει τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας σύμφωνα με τον κατηγορούμενο.
Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται το θρίλερ του Αργοστολίου και τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, με τους τρεις προφυλακισμένους νεαρούς να μην ανταλλάζουν ούτε λέξη μεταξύ τους

Οι τρεις κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν στην Αθήνα το πρωί του Σαββάτου. Μέχρι σήμερα βρίσκονται στη διεύθυνση Μεταγωγών, είναι σε διπλανά κελιά και ήσυχοι, ενώ δεν έχουν καμία μεταξύ τους επικοινωνία, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Ο 22χρονος Αλβανός, μιλώντας με πρόσωπο του περιβάλλοντός του, είπε ότι περιμένει τη δίκη για να φανεί το τι έχει γίνει εκείνο το μοιραίο βράδυ καθώς ακόμα και σήμερα ισχυρίζεται πως βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο και άκουσε τη φασαρία από το «10» και έσπευσε να βοηθήσει.

Σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού και αναμένεται να μιλήσουν ξανά με τους δικούς τους ανθρώπους και τους συνηγόρους τους.

Να σημειωθεί πως πρόκειται για τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που προμήθευσε δις την παρέα με ναρκωτικά, ο 23χρονος φίλος της άτυχης Μυρτούς καθώς και ο 22χρονος Αλβανός.

Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11»

Σύμφωνα με τις έρευνες, πλέον φαίνεται πως αρχικά στο δωμάτιο «10» που έχασε τη ζωή της η Μυρτώ, η οποία στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε από τους «φίλους» της χωρίς τις αισθήσεις στο πεζοδρόμιο, δεν υπήρχε μόνο το άτυχο κορίτσι και οι 3 προφυλακιστέοι.

Στη βιντεοκλήση που έκανε με τον 66χρονο που της «πέρασε» 220 ευρώ μέσω IRIS, ακούγεται να λέει το όνομα «Δημήτρης» το οποίο δεν ταιριάζει με κανέναν από τους 3 κατηγορούμενους.

Υπάρχει όμως και κάτι που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα στο θεωρητικά κλειστό κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης: Το μυστηριώδες κορίτσι στο δωμάτιο «11».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, πρόκειται για μια 18χρονη η οποία βρισκόταν στο ακριβώς δίπλα δωμάτια από όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Μάλιστα, η ιδιοκτήτρια του καταλύματος σε συνέντευξή της υποστήριξε πως ένας εκ των κατηγορουμένων επέμενε για το αν υπάρχει «καλή ηχομόνωση» στο δωμάτιο «10».

Ποια ήταν λοιπόν η 18χρονη στο «11»;

Ο 22χρονος Αλβανός κατηγορούμενος ισχυρίζεται πως άκουσε φωνές από το «10» και πήγε να βοηθήσει. Ήταν εκείνος που βρισκόταν στο «11» με την 18χρονη; Μπορεί...

Ωστόσο, οι Αρχές δεν πείστηκαν από τις εξηγήσεις του ενώ θεωρείται σίγουρο πως τις επόμενες ημέρες (αν όχι ώρες) η 18χρονη κληθεί και εκείνη για κατάθεση και για τα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ.

Υπάρχει όμως και μια ακόμη λεπτομέρεια. Μπορεί να υπήρχε και άλλο δωμάτιο στο «κλειστό» κατάλυμα που να υπήρχε και άλλο άτομο; Η απάντηση είναι πιθανότατα «ναι».

Μυστήριο και στο δωμάτιο «15»

Προ ημερών, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, βρέθηκε στο εν λόγω κατάλυμα και ανέφερε πως το μοιραίο βράδυ στο «15» υπήρχε ένοικος. Και μάλιστα μεγάλης ηλικίας, ο οποίος δεν αποκλείεται να έχει και συγγένεια με την κοπέλα του... 11!

Σύμπτωση ή όχι, μέσα στις επόμενες ημέρες η έρευνα για τα όσα συνέβαιναν πίσω από τα κλειστά δωμάτια στο Αργοστόλι, αναμένεται να έχει πολλές ανατροπές και περισσότερα πρόσωπα στο κάδρο.

«Η Μυρτώ έμπλεξε σε κύκλωμα μαστροπείας»

Μια πολύ διαφορετική τροπή για τον θάνατο της Μυρτούς δίνει ο πατέρας της, καθώς μιλώντας στο MEGA τόνισε πως η κόρη του ήταν θύμα κυκλώματος μαστροπείας και μάλιστα θα την απήγαγαν να την φέρουν στην Αθήνα!

«Κάνω τον Μαγκάιβερ. Δεν ξέρω, εικασίες κάνω. Πήραν το κινητό της κόρης μου, όποιος ήθελε μπορούσε να γράψει τα μηνύματα», ανέφερε αρχικά ο πατέρας της Μυρτούς.

Μάλιστα, έκανε λόγο για ένα ολόκληρο κύκλωμα πίσω από το τραγικό γεγονός που συγκλόνισε το πανελλήνιο τη Δευτέρα του Πάσχα, το οποίο είχε παγιδεύσει την Μυρτώ με στόχο την σεξουαλική εκμετάλλευση της νεαρής με στόχος το κέρδος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

08:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Mythos AI προκαλεί φόβο και σύγχυση στην παγκόσμια οικονομική ελίτ

08:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που Αμερικανοί καταλαμβάνουν πλοίο με ιρανική σημαία - Βίντεο

08:02ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Πνίγηκε 38χρονη influencer ενώ κολυμπούσε σε αγώνα τριάθλου -Ποια ήταν η Βραζιλιάνα Μάρα Φλάβια

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για τις άρσεις ασυλίας Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Geely: Με τη βοήθεια AI δημιούργησε τον πιο αποδοτικό θερμικό κινητήρα στον κόσμο

07:43ΜΑΝΤΕΙΟ

Κυριάκος και Κόστα μαζί στους Δελφούς, με τροπολογία η απελευθέρωση των γαλάζιων βουλευτών, ζυγώνει ο Αλέξης

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Κάνιε Γουέστ: Η Ευρώπη «βάζει μπλόκο» στον Αμερικανό ράπερ - Ακυρώνονται η μία μετά την άλλη οι συναυλίες του

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στη Χαλκιδική: Σκότωσαν 21 αδέσποτα σκυλιά με φόλες - Σκληρές εικόνες

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (20/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: «Παντρευτήκαμε την ώρα της έκρηξης» - Η συγκλονιστική ιστορία του ζευγαριού 40 χρόνια μετά την πυρηνική κόλαση

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Aνεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για την κατάσχεση ιρανικού πλοίου

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (20/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Startups: Ο νέος «χάρτης» της ελληνικής καινοτομίας για το 2026 - Από τη θεωρία στην παγκόσμια αγορά

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Σίνδος - Βίντεο: Αγελάδα βγήκε βόλτα στην Εθνική Οδό και προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό: Drones και γερανοί επιστρατεύονται για να «ανασάνει» η Αθήνα από το μποτιλιάρισμα

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Επίθεση του Ιράν σε ινδικό τάνκερ – «Μου δώσατε άδεια να περάσω… τώρα πυροβολείτε»

07:14ΚΟΣΜΟΣ

H Μόσχα βάζει στο στόχαστρο το Παρίσι για τα πυρηνικά - Πώς εμπλέκεται η Ελλάδα

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Η πλατφόρμα «εισβάλλει» στα ξενοδοχεία – Το σχέδιο για χαμηλότερες προμήθειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα «σπάσανε» οι 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Μυρτούς - Δεν λένε ούτε «γεια»

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

07:14ΚΟΣΜΟΣ

H Μόσχα βάζει στο στόχαστρο το Παρίσι για τα πυρηνικά - Πώς εμπλέκεται η Ελλάδα

17:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λύθηκε το μυστήριο με την νεκρή Αιθιοπίνα στο κέντρο της Αθήνας - Ο ρόλος του 45χρονου Ιταλού

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Μακάριος ανεβαίνει στο... βουνό, όλο και πιο κοντά στον Τσίπρα ο Δούκας, γιατί ανησυχεί ο Πιερρακάκης και με ποιον υπουργό είναι έξαλλοι οι βουλευτές της ΝΔ

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από ανοιξιάτικη ηρεμία σε πρόσκαιρη επιδείνωση με πτώση θερμοκρασίας

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Σάλος με φωτογραφία Ισραηλινού στρατιώτη που καταστρέφει άγαλμα του Εσταυρωμένου Χριστού

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

06:33WHAT THE FACT

Επιστρέφουν στο κρέας vegan και χορτοφάγοι για λόγους υγείας - Τι είναι η flexitarian διατροφή

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό: Drones και γερανοί επιστρατεύονται για να «ανασάνει» η Αθήνα από το μποτιλιάρισμα

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τελειώνουν οι αναλήψεις με κάρτες από ΑΤΜ - Πώς θα βγάζουμε χρήματα

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (21/4)

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Επίθεση του Ιράν σε ινδικό τάνκερ – «Μου δώσατε άδεια να περάσω… τώρα πυροβολείτε»

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά 2026: Τριήμερο Παρασκευής με αργία, αποζημιώσεις και εργατικά δικαιώματα στην Ελλάδα

19:42WHAT THE FACT

Τα όνειρα που δείχνουν ότι πλησιάζει ο θάνατος: Ασθενείς αποκάλυψαν τι είδαν πριν πεθάνουν

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ