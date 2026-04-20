Κεφαλονιά: Τα «σπάσανε» οι 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Μυρτούς - Δεν λένε ούτε «γεια»

Συνεχίζεται το θρίλερ του Αργοστολίου και τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, με τους τρεις προφυλακισμένους νεαρούς να μην ανταλλάζουν ούτε λέξη μεταξύ τους

Οι τρεις κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν στην Αθήνα το πρωί του Σαββάτου. Μέχρι σήμερα βρίσκονται στη διεύθυνση Μεταγωγών, είναι σε διπλανά κελιά και ήσυχοι, ενώ δεν έχουν καμία μεταξύ τους επικοινωνία, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Ο 22χρονος Αλβανός, μιλώντας με πρόσωπο του περιβάλλοντός του, είπε ότι περιμένει τη δίκη για να φανεί το τι έχει γίνει εκείνο το μοιραίο βράδυ καθώς ακόμα και σήμερα ισχυρίζεται πως βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο και άκουσε τη φασαρία από το «10» και έσπευσε να βοηθήσει.

Σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού και αναμένεται να μιλήσουν ξανά με τους δικούς τους ανθρώπους και τους συνηγόρους τους.

Να σημειωθεί πως πρόκειται για τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που προμήθευσε δις την παρέα με ναρκωτικά, ο 23χρονος φίλος της άτυχης Μυρτούς καθώς και ο 22χρονος Αλβανός.

Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11»

Σύμφωνα με τις έρευνες, πλέον φαίνεται πως αρχικά στο δωμάτιο «10» που έχασε τη ζωή της η Μυρτώ, η οποία στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε από τους «φίλους» της χωρίς τις αισθήσεις στο πεζοδρόμιο, δεν υπήρχε μόνο το άτυχο κορίτσι και οι 3 προφυλακιστέοι.

Στη βιντεοκλήση που έκανε με τον 66χρονο που της «πέρασε» 220 ευρώ μέσω IRIS, ακούγεται να λέει το όνομα «Δημήτρης» το οποίο δεν ταιριάζει με κανέναν από τους 3 κατηγορούμενους.

Υπάρχει όμως και κάτι που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα στο θεωρητικά κλειστό κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης: Το μυστηριώδες κορίτσι στο δωμάτιο «11».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, πρόκειται για μια 18χρονη η οποία βρισκόταν στο ακριβώς δίπλα δωμάτια από όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Μάλιστα, η ιδιοκτήτρια του καταλύματος σε συνέντευξή της υποστήριξε πως ένας εκ των κατηγορουμένων επέμενε για το αν υπάρχει «καλή ηχομόνωση» στο δωμάτιο «10».

Ποια ήταν λοιπόν η 18χρονη στο «11»;

Ο 22χρονος Αλβανός κατηγορούμενος ισχυρίζεται πως άκουσε φωνές από το «10» και πήγε να βοηθήσει. Ήταν εκείνος που βρισκόταν στο «11» με την 18χρονη; Μπορεί...

Ωστόσο, οι Αρχές δεν πείστηκαν από τις εξηγήσεις του ενώ θεωρείται σίγουρο πως τις επόμενες ημέρες (αν όχι ώρες) η 18χρονη κληθεί και εκείνη για κατάθεση και για τα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ.

Υπάρχει όμως και μια ακόμη λεπτομέρεια. Μπορεί να υπήρχε και άλλο δωμάτιο στο «κλειστό» κατάλυμα που να υπήρχε και άλλο άτομο; Η απάντηση είναι πιθανότατα «ναι».

Μυστήριο και στο δωμάτιο «15»

Προ ημερών, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, βρέθηκε στο εν λόγω κατάλυμα και ανέφερε πως το μοιραίο βράδυ στο «15» υπήρχε ένοικος. Και μάλιστα μεγάλης ηλικίας, ο οποίος δεν αποκλείεται να έχει και συγγένεια με την κοπέλα του... 11!

Σύμπτωση ή όχι, μέσα στις επόμενες ημέρες η έρευνα για τα όσα συνέβαιναν πίσω από τα κλειστά δωμάτια στο Αργοστόλι, αναμένεται να έχει πολλές ανατροπές και περισσότερα πρόσωπα στο κάδρο.

«Η Μυρτώ έμπλεξε σε κύκλωμα μαστροπείας»

Μια πολύ διαφορετική τροπή για τον θάνατο της Μυρτούς δίνει ο πατέρας της, καθώς μιλώντας στο MEGA τόνισε πως η κόρη του ήταν θύμα κυκλώματος μαστροπείας και μάλιστα θα την απήγαγαν να την φέρουν στην Αθήνα!

«Κάνω τον Μαγκάιβερ. Δεν ξέρω, εικασίες κάνω. Πήραν το κινητό της κόρης μου, όποιος ήθελε μπορούσε να γράψει τα μηνύματα», ανέφερε αρχικά ο πατέρας της Μυρτούς.

Μάλιστα, έκανε λόγο για ένα ολόκληρο κύκλωμα πίσω από το τραγικό γεγονός που συγκλόνισε το πανελλήνιο τη Δευτέρα του Πάσχα, το οποίο είχε παγιδεύσει την Μυρτώ με στόχο την σεξουαλική εκμετάλλευση της νεαρής με στόχος το κέρδος.

