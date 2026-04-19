Κεφαλονιά: «Η Μυρτώ έμπλεξε σε κύκλωμα μαστροπείας» - Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης

Για ένα ολόκληρο κύκλωμα πίσω από το τραγικό γεγονός που συγκλόνισε το πανελλήνιο τη Δευτέρα του Πάσχα κάνει λόγο η οικογένεια της Μυρτούς

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο πατέρας της Μυρτούς ισχυρίζεται ότι η κόρη του ήταν θύμα κυκλώ μαστροπείας και επρόκειτο να απαγάγουν την χρονη για σεξουαλική εκμετάλλευ στην Αθήνα.
  • Ο δικηγόρος της οικογένειας αναφέρει πως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι και ζητά διερεύνηση των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο της Μυρτούς.
  • Υπήρχε σχέδιο να οδηγηθεί η Μυρτώ στην πορνεία, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε λόγω του θανάτου της, ενώ πιθανόν υπήρχε και άλλη 18χρονη στο ίδιο χώρο.
  • Η οικογένεια επιβεβαιώνει ότι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν παρόντες και ενεργοί από την πρώτη στιγμή του περιστατικού.
Μια πολύ διαφορετική τροπή για τον θάνατο της Μυρτούς δίνει ο πατέρας της, καθώς μιλώντας στο MEGA τόνισε πως η κόρη του ήταν θύμα κυκλώματος μαστροπείας και μάλιστα θα την απήγαγαν να την φέρουν στην Αθήνα!

«Κάνω τον Μαγκάιβερ. Δεν ξέρω, εικασίες κάνω. Πήραν το κινητό της κόρης μου, όποιος ήθελε μπορούσε να γράψει τα μηνύματα», ανέφερε αρχικά ο πατέρας της Μυρτούς.

Μάλιστα, έκανε λόγο για ένα ολόκληρο κύκλωμα πίσω από το τραγικό γεγονός που συγκλόνισε το πανελλήνιο τη Δευτέρα του Πάσχα, το οποίο είχε παγιδεύσει την Μυρτώ με στόχο την σεξουαλική εκμετάλλευση της νεαρής με στόχος το κέρδος.

«Υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι - Να δούμε πώς φτάσαμε σ' αυτό το δωμάτιο»

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς, είπε ξεκάθαρα αυτό που φημολογείται κι ακούγεται σε όλο το νησί. Ότι υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι στον θάνατο της 19χρονης κοπέλας στην Κεφαλονιά.

«Μόνο έτσι θα λάμψει η αλήθεια για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Ο χαμός της Μυρτούς να αποτελέσει μια τεράστια προσφορά για την τοπική κοινωνία» είπε ο κ. Δρακουλόγκωνας μιλώντας στην ΕΡΤ αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο αδόκητος χαμός της κοπέλας, μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για να «καθαρίσει» το Αργοστόλι κι όλο το νησί από άτομα με παραβατικές συμπεριφορές, πριν υπάρξουν κι άλλα θύματα.

«Προκύπτει από την ατμόσφαιρα, κι απ' όσα έχουν βγει στο προσκήνιο, υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που κινούνται στο χώρο, που έχουν τηλεφωνικές και διαδικτυακές επαφές, με συγκεκριμένα άτομα, στο συγκεκριμένο σημείο. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω... Είναι ξεκάθαρο ότι κάτι άλλο πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω» πρόσθεσε ο δικηγόρος και εξήγησε περαιτέρω:

«Θα πρέπει να διερευνηθούν και οι τέσσερις προηγούμενες ώρες, αλλά και οι τέσσερις προηγούμενες ημέρες, για να δούμε πώς φτάσαμε στο συγκεκριμένο δωμάτιο και με ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας το Σάββατο το βράδυ στο Star, ο πρώην αστυνομικός, Γιώργος Καλλιακμάνης, είπε αφενός ότι η σταγόνα με τα ναρκωτικά, που ξεχείλισε το ποτήρι, ήταν ο θάνατος της νεαρής, αφετέρου αποκάλυψε πως «υπήρχε σχέδιο να βγάλουν το κορίτσι στην πορνεία», σχέδιο το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του τραγικού τέλους της Μυρτούς.

Πρόσθεσε ακόμη πως στο διπλανό δωμάτιο, υπήρχε μία ακόμα 18χρονη κοπέλα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πιθανώς το περιστατικό της Μυρτούς, δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά υπήρχε οργάνωση πίσω απ' όλα.

Τι είπε για τους γιατρούς

Σε ό,τι αφορά στην προσπάθεια που κατέβαλαν οι γιατροί, ο κ. Δρακουλόγκωνας ξεκαθάρισε ότι και η μητέρα της άτυχης κοπέλας επιβεβαίωσε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε παρουσία ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο. «Η μητέρα μού επιβεβαίωσε ότι ήταν όλοι στις θέσεις τους, γιατροί και εργαζόμενοι, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το περιστατικό. Πέραν του ότι το είχαμε ενημερωθεί κι από τους ίδιους τις προηγούμενες ημέρες, είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης.

