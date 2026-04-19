Κεφαλονιά: Οργή για την προσωπική κόντρα γιατρών πάνω από το πτώμα της Μυρτούς - Είχαν αλληλομηνυθεί

Στις φυλακές Ναυπλίου οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, ενώ ανοίγει η βεντάλια των ερευνών για άλλα εμπλεκόμενα άτομα. Την ίδια στιγμή αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δύο γιατροί του νοσοκομείου έστησαν πεδίο προσωπικής αντιπαράθεσης πάνω από το πτώμα της νεαρής.

Όπως προέκυψε η φημολογία που ήθελε γιατρούς να μην βρίσκονται στο πόστο τους και αυτό το γεγονός να παίζει καταλυτικό ρόλο στο ότι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η 19χρονη, είναι αναληθής και πρόκειται για «είδηση» που διέρρευσε από γιατρό που είχε προσωπική διαφορά με άλλη γιατρό και θέλησε να την εκδικηθεί.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο «έχει διαταχθεί κι ΕΔΕ, και μάλιστα πολύ σωστά. Η Μυρτώ έχασε τη ζωή της, γιατί αυτά τα τρία καθάρματα δεν ζήτησαν έγκαιρα βοήθεια, κι όχι γιατί το ίδιο το υγειονομικό σύστημα δεν ήταν στελεχωμένο» είπε αρχικά μιλώντας στην ΕΡΤ κι εξήγησε περαιτέρω:

«Στις 4:31 κλήθηκε από τους δύο το ΕΚΑΒ. Είχε άλλο περιστατικό, το παράτησε και πήγε σε 3 λεπτά στο σημείο. Είδαν ένα κορίτσι σε ημιθανή κατάσταση μες στο κρύο. Στο φως οι κόρες των ματιών δεν ανταποκρίνονταν. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε πολύ σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Μπορεί να ήταν κι εγκεφαλικά νεκρή. Είχε πολύ αδύναμο σφυγμό και αναπνοή και σε 3-4 λεπτά την πήγαν στο νοσοκομείο. Εκεί την παρέλαβαν ένας καρδιολόγος και μία αναισθησιολόγος, μαζί με τους ΕΚΑΒίτες για 77 λεπτά προσπαθούσαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ, αλλά το κορίτσι δεν επανήλθε. Είναι πολύ λυπηρό να ακούγεται ότι το υγειονομικό προσωπικό δεν ανταποκρίθηκε, όταν αυτά τα τέρατα άργησαν να ζητήσουν ιατρική φροντίδα.

Η κόντρα των γιατρών

Εδώ λοιπόν μία γιατρός η οποία είπε ότι είναι νοσηλεύτρια των επειγόντων πήρε τηλέφωνο σε μία εκπομπή και είπε ότι δεν υπήρχαν γιατροί. Γιατί ήθελε να εκδικηθεί την αναισθησιολόγο, η οποία είχε εφημερία στο νοσοκομείο κι επιλήφθηκε του περιστατικού της Μυρτούς γιατί είχαν προσωπικά, πριν από έναν μήνα έγιναν αλληλοκαταγγελίες και πριν από έναν μήνα πήγαν στο Αυτόφωρο και ξενύχτησαν εκεί.

Το κορίτσι ήταν γνωστό σε εμάς. Ήταν στη σχολή του νοσοκομείου. Ήταν στο β' εξάμηνο, σπούδαζε βοηθός μικροβιολογικού εργαστηρίου. Ήταν επιμελής μαθήτρια, ευγενικό κορίτσι και οι συνάδελφοι μου λένε ότι ποτέ δεν έκανε χρήση ναρκωτικών. Και η μητέρα της ήταν μια βιοπαλέστρια που έβγαλε τη σχολή και δούλευε αποκλειστικά στο νοσοκομείο.

Μάλιστα εκείνο το βράδυ, ήταν αποκλειστική σε περιστατικό στην παθολογική και ήταν σε άλλον όροφο την ώρα που ψυχορραγούσε η κόρη της. Έφυγε και πήγε στο σπίτι της και την ειδοποίησε ο καρδιολόγος να επιστρέψει. Είναι τραγικό να προσπαθούμε να βρούμε αιτίες στο ντύσιμο του κοριτσιού και σε όλα αυτά, αντί να ασχολούμαστε μ' αυτά τα τέρατα ή με το νοσοκομείο και βγάζουμε λάδι τα καθάρματα. Φταίνε αυτοί που δεν ζήτησαν βοήθεια όταν είχε επιληπτικές κρίσεις. Φταίνε 100% και τους αξίζει η φυλακή» κατέληξε ο κ. Γιαννάκος.

Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών και για άλλα πρόσωπα

Σε ό,τι αφορά στο ανακριτικό κομμάτι της υπόθεσης, οι τρεις προφυλακισμένοι βρίσκονται στο Ναύπλιο και θα μεταχθούν τη Δευτέρα στον Κορυδαλλό. Οι Αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο κι άλλα άτομα, πέραν του 66χρονου από την Πρέβεζα που φέρεται να είναι πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση και να έχει παίξει ρόλο στα τεκταινόμενα στο δωμάτιο του airbnb στο Αργοστόλι. Εξάλλου, ερευνώνται κι άλλα άτομα, τόσο για τα ναρκωτικά, όσο και για άλλες πτυχές της υπόθεσης, που θα βγουν στο προσκήνιο τις επόμενες ημέρες κι εβδομάδες, όταν θα έχουν αποκτήσει πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς γινόταν στο παρασκήνιο, τη στιγμή που υπάρχουν «σκιές» για προσπάθειες εκπόρνευσης της νεαρής από τους συλληφθέντες κι άλλα άτομα που βρίσκονται υπό έρευνα.

10:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα είναι οι πλουσιότερες έως το 2030 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα στην κούρσα

10:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά στην κανονικοποίηση της τοξικότητας»

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Καθησυχαστικός ο Λέκκας για τον σεισμό στο Λασίθι: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

10:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο αντεπιτίθεται: «Fake news οι καταγγελίες ότι οι ναυτικοί μας πεινάνε»

10:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Εκλογές στο τέλος της τετραετίας»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Διαβήτης: 7 καθημερινές συνήθειες που βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Για οικονομική διαφορά 3 ευρώ έδειρε άγρια τον κοσμηματοπώλη

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Ελισάβετ Β': Τα σκάνδαλα που σημάδεψαν την εποχή της μακροβιότερης μονάρχη - 100 χρόνια από τη γέννησή της

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

09:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault 4 E-Tech Plein Sud: Το ηλεκτρικό SUV γίνεται «κάμπριο»

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Silicon Valley… αλλάζει για πάντα: Αυτή είναι η νέα «βάση» των νεοφυών επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Οργή για την προσωπική κόντρα γιατρών πάνω από το πτώμα της Μυρτούς - Είχαν αλληλομηνυθεί

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κίνα τίμησαν την ελληνική γλώσσα με μεγάλη εκδήλωση

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Για ποιο λόγο εκτοξεύτηκαν οι εξαγωγές της Κίνας;

08:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος κύκλος για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» με επιδότηση έως 95%: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Στις κάλπες ξανά οι πολίτες - Προβάδισμα για τον Ρούμεν Ράντεφ

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Πάνω από πέντε χιλιάδες ταχυδρομικά περιστέρια ξεχύθηκαν στον ουρανό

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Η έλλειψη χιονιού στη Νορβηγία φέρνει ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:18LIFESTYLE

J2US: Αποχώρησε οικειοθελώς ο Gio Kay - «Δεν μπορώ να συνεχίσω για προσωπικούς λόγους»

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Οργή για την προσωπική κόντρα γιατρών πάνω από το πτώμα της Μυρτούς - Είχαν αλληλομηνυθεί

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα 28 λεπτά που οδήγησαν την Μυρτώ στο θάνατο - Τα μυστικά που κρύβει το «δωμάτιο 10»

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυρτώ: Γιατί ο πρώην σύντροφός της είναι το «κλειδί» - Η ερωτική σχέση που πυροδότησε εντάσεις

20:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί το αντικυκλωνικό πεδίο γύρω από την Ελλάδα - Έρχεται διαταραχή με ψυχρή «εισβολή»

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι

17:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για σημαντική αλλαγή - Πότε ξεκινά

10:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά στην κανονικοποίηση της τοξικότητας»

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων: Τρεις συλλήψεις για την παράσυρση της 16χρονης, κρύβεται ο οδηγός - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η νεαρή

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μια ολόκληρη ενορία «βράζει» για τον ιερέα

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Για οικονομική διαφορά 3 ευρώ έδειρε άγρια τον κοσμηματοπώλη

21:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Υπήρχε σχέδιο να βγάλουν την Μυρτώ στην πορνεία» - Αποκάλυψη και για δεύτερο κορίτσι το μοιραίο βράδυ

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλικό εμπάργκο: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον θα «εξαφανιστούν» αν επιστρέψουν οι Σάσεξ στη Βρετανία

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Πάνω από πέντε χιλιάδες ταχυδρομικά περιστέρια ξεχύθηκαν στον ουρανό

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Άνοιξε ξανά το camping της διπλής δολοφονίας - Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ