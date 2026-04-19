Κεφαλονιά: Οργή για την προσωπική κόντρα γιατρών πάνω από το πτώμα της Μυρτούς - Είχαν αλληλομηνυθεί

Στις φυλακές Ναυπλίου οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, ενώ ανοίγει η βεντάλια των ερευνών για άλλα εμπλεκόμενα άτομα. Την ίδια στιγμή αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δύο γιατροί του νοσοκομείου έστησαν πεδίο προσωπικής αντιπαράθεσης πάνω από το πτώμα της νεαρής.

Όπως προέκυψε η φημολογία που ήθελε γιατρούς να μην βρίσκονται στο πόστο τους και αυτό το γεγονός να παίζει καταλυτικό ρόλο στο ότι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η 19χρονη, είναι αναληθής και πρόκειται για «είδηση» που διέρρευσε από γιατρό που είχε προσωπική διαφορά με άλλη γιατρό και θέλησε να την εκδικηθεί.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο «έχει διαταχθεί κι ΕΔΕ, και μάλιστα πολύ σωστά. Η Μυρτώ έχασε τη ζωή της, γιατί αυτά τα τρία καθάρματα δεν ζήτησαν έγκαιρα βοήθεια, κι όχι γιατί το ίδιο το υγειονομικό σύστημα δεν ήταν στελεχωμένο» είπε αρχικά μιλώντας στην ΕΡΤ κι εξήγησε περαιτέρω:

«Στις 4:31 κλήθηκε από τους δύο το ΕΚΑΒ. Είχε άλλο περιστατικό, το παράτησε και πήγε σε 3 λεπτά στο σημείο. Είδαν ένα κορίτσι σε ημιθανή κατάσταση μες στο κρύο. Στο φως οι κόρες των ματιών δεν ανταποκρίνονταν. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε πολύ σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Μπορεί να ήταν κι εγκεφαλικά νεκρή. Είχε πολύ αδύναμο σφυγμό και αναπνοή και σε 3-4 λεπτά την πήγαν στο νοσοκομείο. Εκεί την παρέλαβαν ένας καρδιολόγος και μία αναισθησιολόγος, μαζί με τους ΕΚΑΒίτες για 77 λεπτά προσπαθούσαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ, αλλά το κορίτσι δεν επανήλθε. Είναι πολύ λυπηρό να ακούγεται ότι το υγειονομικό προσωπικό δεν ανταποκρίθηκε, όταν αυτά τα τέρατα άργησαν να ζητήσουν ιατρική φροντίδα.

Η κόντρα των γιατρών

Εδώ λοιπόν μία γιατρός η οποία είπε ότι είναι νοσηλεύτρια των επειγόντων πήρε τηλέφωνο σε μία εκπομπή και είπε ότι δεν υπήρχαν γιατροί. Γιατί ήθελε να εκδικηθεί την αναισθησιολόγο, η οποία είχε εφημερία στο νοσοκομείο κι επιλήφθηκε του περιστατικού της Μυρτούς γιατί είχαν προσωπικά, πριν από έναν μήνα έγιναν αλληλοκαταγγελίες και πριν από έναν μήνα πήγαν στο Αυτόφωρο και ξενύχτησαν εκεί.

Το κορίτσι ήταν γνωστό σε εμάς. Ήταν στη σχολή του νοσοκομείου. Ήταν στο β' εξάμηνο, σπούδαζε βοηθός μικροβιολογικού εργαστηρίου. Ήταν επιμελής μαθήτρια, ευγενικό κορίτσι και οι συνάδελφοι μου λένε ότι ποτέ δεν έκανε χρήση ναρκωτικών. Και η μητέρα της ήταν μια βιοπαλέστρια που έβγαλε τη σχολή και δούλευε αποκλειστικά στο νοσοκομείο.

Μάλιστα εκείνο το βράδυ, ήταν αποκλειστική σε περιστατικό στην παθολογική και ήταν σε άλλον όροφο την ώρα που ψυχορραγούσε η κόρη της. Έφυγε και πήγε στο σπίτι της και την ειδοποίησε ο καρδιολόγος να επιστρέψει. Είναι τραγικό να προσπαθούμε να βρούμε αιτίες στο ντύσιμο του κοριτσιού και σε όλα αυτά, αντί να ασχολούμαστε μ' αυτά τα τέρατα ή με το νοσοκομείο και βγάζουμε λάδι τα καθάρματα. Φταίνε αυτοί που δεν ζήτησαν βοήθεια όταν είχε επιληπτικές κρίσεις. Φταίνε 100% και τους αξίζει η φυλακή» κατέληξε ο κ. Γιαννάκος.

Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών και για άλλα πρόσωπα

Σε ό,τι αφορά στο ανακριτικό κομμάτι της υπόθεσης, οι τρεις προφυλακισμένοι βρίσκονται στο Ναύπλιο και θα μεταχθούν τη Δευτέρα στον Κορυδαλλό. Οι Αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο κι άλλα άτομα, πέραν του 66χρονου από την Πρέβεζα που φέρεται να είναι πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση και να έχει παίξει ρόλο στα τεκταινόμενα στο δωμάτιο του airbnb στο Αργοστόλι. Εξάλλου, ερευνώνται κι άλλα άτομα, τόσο για τα ναρκωτικά, όσο και για άλλες πτυχές της υπόθεσης, που θα βγουν στο προσκήνιο τις επόμενες ημέρες κι εβδομάδες, όταν θα έχουν αποκτήσει πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς γινόταν στο παρασκήνιο, τη στιγμή που υπάρχουν «σκιές» για προσπάθειες εκπόρνευσης της νεαρής από τους συλληφθέντες κι άλλα άτομα που βρίσκονται υπό έρευνα.

