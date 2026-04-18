Κεφαλονιά: «Υπήρχε σχέδιο να βγάλουν την Μυρτώ στην πορνεία» - Αποκάλυψη και για δεύτερο κορίτσι

Ανοίγει ολοένα και περισσότερο η «βεντάλια» για το τι ακριβώς συνέβαινε πίσω από το φαινομενικά αθώο βράδυ που κατέληξε σε τραγωδία στο Αργοστόλι

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο θάνατος της Μυρτούς συνδέεται με το πρόβλημα των ναρκωτικών που υπάρχει στο νησί εδώ και αρκετά χρόνια.
  • Ένας 66χρονος έστειλε 220 ευρώ στη Μυρτώ μετά από βιντεοκλήση μεταξύ τους.
  • Υπήρχε σχέδιο να βγάλουν τη Μυρτώ στην πορνεία, το οποίο δεν υλοποιήθηκε λόγω του θανάτου της.
  • Στην υπόθεση εμπλέκεται και μια δεύτερη νεαρή, 18 ετών, που βρισκόταν σε δωμάτιο δίπλα από αυτό της Μυρτούς.
Σε μια αποκάλυψη που προκαλεί αίσθηση προχώρησε ο επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης, αναφορικά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι.

Αρχικά τόνισε, μιλώντας στο STAR, πως η σταγόνα με τα ναρκωτικά, που ξεχείλισε το ποτήρι, ήταν ο θάνατος της νεαρής καθώς το πρόβλημα στο νησί είναι μεγάλο εδώ και αρκετά χρόνια.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως κεντρικό ρόλο στην υπόθεση παίζει ο 66χρονος που έστειλε 220 ευρώ στη Μυρτώ αμέσως μετά από βιντεοκλήση που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον ηλικιωμένο και το νεαρό κορίτσι.

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί σοκ, ήταν πως «υπήρχε σχέδιο να βγάλουν το κορίτσι στην πορνεία», σχέδιο το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του τραγικού τέλους της Μυρτούς.

Τέλος, για ακόμη μια φορά, ο κύριος Καλλιακμάνης τόνισε πως στην υπόθεση υπάρχει και δεύτερη νεαρή, μια 18χρονη, η οποία βρισκόταν στο δωμάτιο 11, δίπλα από εκείνο της Μυρτούς.

Κρυμμένο στην Πελοπόννησο το μυστικό της εγκατάλειψης της Μυρτούς από τους τρεις άνδρες

Η πρώτη φάση της υπόθεσης του θανάτου της Μυρτούς από την Κεφαλονιά ολοκληρώθηκε με την προφυλάκιση και των τριών κατηγορούμενων, αλλά και με την κηδεία της 19χρονης κοπέλας, που βύθισε στο πένθος το νησί, αλλά κι ολόκληρη την κοινωνία.

Πλέον οι Αρχές προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ και να φτάσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Αυτό θα γίνει, όταν αποσαφηνιστεί τι έκαναν οι νεαροί στο δωμάτιο που νοίκιασαν, τι ρόλο έπαιξε ο καθένας ξεχωριστά κι όλοι μαζί, κι αν εμπλέκονται κι άλλοι, πέραν των τριών προφυλακισθέντων.

Σύμφωνα με την Espresso ένα άτομο που χαρακτηρίζεται ως πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση και διαμένει σε μεγάλη πόλη της Πελοποννήσου, φέρεται να παίζει κομβικό ρόλο στην υπόθεση. Το εν λόγω άτομο, είχε σχέση με τη θανούσα αρκετό διάστημα πριν το συμβάν της 14ης Απριλίου και είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του για τις συναναστροφές της νεαρής κοπέλας, τόσο με τον 23χρονο «Ο», όσο και με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος άνδρας, προσπαθούσε να αποκόψει τη Μυρτώ από τους προαναφερθέντες, όμως η νεαρή κοπέλα δεν τον άκουσε και συνέχισε να συναναστρέφεται μαζί τους.

Τους απειλούσε να την αφήσουν ήσυχη

Ο πρώην σύντροφος της Μυρτούς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να είχε απειλήσει τους δύο νεαρούς να πάψουν να έχουν επαφές με την 19χρονη, και το δημοσίευμα αναφέρει, ότι ενδεχομένως οι απειλές και οι προειδοποιήσεις, έπαιξαν ρόλο στο γεγονός ότι οι δύο νεαροί (σ.σ.: ο 23χρονος και ο 26χρονος) αποφάσισαν να καθαρίσουν τα ίχνη τους και να προσπαθήσουν να αποφύγουν οποιαδήποτε εμπλοκή με τον θάνατο της κοπέλας.

Υπό τον φόβο των απειλών του Πελοποννήσιου, οι δυο άνδρες την εγκατέλειψαν στην πλατεία, και τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία και εξετάζονται ενδελεχώς από τις Αρχές.

Στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της ασφάλειας, έχει μπει κι ο 66χρονος από την Πρέβεζα, ο οποίος φέρεται να μεταβίβασε στη Μυρτώ το ποσό των 220 ευρώ τη μοιραία νύχτα, με την οποία δεν γνωριζόταν καν, γεγονός που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την υπόθεση.

