Κεφαλονιά: «Δολοφόνοι» φώναζε το πλήθος στους 3 προφυλακισθέντες - Τους έβγαλαν από την πίσω πόρτα

Υστερα από τις απολογίες τους, οι τρεις άνδρες ηλικίας 22, 23 και 26 ετών πήραν το δρόμο για τη φυλακή

Μιχάλης Παπαδάκος

Από την πίσω πόρτα και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας αποχώρησαν από το δικαστικό μέγαρο Κεφαλονιάς οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς.

Υστερα από τις απολογίες τους, οι τρεις άνδρες ηλικίας 22, 23 και 26 ετών πήραν το δρόμο για τη φυλακή, καθώς τα λεγόμενά τους δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα που αποφάσισαν από κοινού να διατάξουν την προφυλάκισή τους μέχρι την τέλεση του δικαστηρίου.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο 23χρονος φίλος της, ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας και ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής, βγήκαν από το δικαστικό μέγαρο από την πίσω πόρτα, καθώς μπροστά από το κτήριο εκτός από συγγενείς και φίλους της Μυρτούς είχε συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος, που ήταν εξαγριωμένο και τους αποδοκίμασε σφόδρα.

Όταν οι συγκεντρωμένοι το αντελήφθησαν, έτρεξαν για να προλάβουν πριν τους βάλουν οι αστυνομικοί στο βαν της ΕΛ.ΑΣ., ωστόσο, οι αστυνομικοί τους απομάκρυναν.

Οι αποδοκιμασίες ήταν έντονες και το πλήθος φώναζε «δολοφόνοι» και «κ@λόπαιδα».

Δικηγόρος 26χρονου: Κανείς δεν εγκατέλειψε την κοπέλα

Ο δικηγόρος του 26χρονου, Χρήστος Τσόλκας, δήλωσε μετά την απόφαση των εισαγγελικών Αρχών: «Κανείς δεν εγκατέλειψε την άτυχη κοπέλα. Από το σύνολο της δικογραφίας προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι παρέμειναν δίπλα της μέχρι τη στιγμή που παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Αυτό το επιβεβαιώνουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ χωρίς αμφιβολία. Από κει και πέρα με τα νέα στοιχεία που έχουμε ζητήσει να μπουν μέσα στη δικογραφία, σε μια μεταγενέστερη φάση θα έχουμε μια καλύτερη τύχη».

Πρώην αρσιβαρίστας: «Εγώ αγόρασα ναρκωτικά»

Ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που αγόρασε δύο φορές ναρκωτικά για να κάνουν χρήση στο δωμάτιο που βρισκόταν και η 19χρονη Μυρτώ. «Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση» υποστήριξε στην απολογία του. Αναφορικά με τα χρήματα με τα οποία αγοράστηκαν τα ναρκωτικά, είπε ότι όλοι έβαλαν λεφτά, και δεν τα πλήρωσε μόνος του, ενώ αυτός ήρθε σε επαφή με τον ντίλερ.

Στη συνέχεια ανέφερε στην απολογία του πως νόμιζε ότι η 19χρονη Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση όταν την είδε να μην είναι καλά, βάζοντας το χέρι του στο στόμα της του προκειμένου να μην της γυρίσει η γλώσσα. Μάλιστα, σημείωσε πως έχει δαγκώματα από τα δόντια της Μυρτώς στα δάχτυλά του και γι' αυτό έχει ζητήσει να γίνει ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα λεγόμενά του.

Όσον αφορά στον 22χρονο κατηγορούμενο, είπε ότι τον ειδοποίησε όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, ενώ εντελώς τυχαία εκείνος ήταν με μια κοπέλα στο δωμάτιο με το νούμερο 11 το οποίο βρισκόταν δίπλα από το δικό τους. Εκείνος ήταν αυτός που πήγαινε μπροστά κι ακολούθως ο 26χρονος βγήκε δεύτερος από το κτήριο, κατεβάζοντας την ημιθανή κοπέλα στο παρκάκι απέναντι από το κατάλυμα του airbnb που είχαν κλείσει. Όπως είπε, την άφησε πάνω στο τοιχάκι και την σκέπασε με το παλτό που κρατούσε ο 22χρονος, μέχρι που ήρθε το ΕΚΑΒ. Τότε, την παρέδωσαν οι δυο τους στους διασώστες προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ενώ υποστηρίζει πως δεν υπήρξε καμία εγκατάλειψη.

Αυτό που παραδέχθηκε στην ανακρίτρια ο 26χρονος ήταν πως στην αρχή είχε πει ψέματα πως δεν ήταν μαζί με την 19χρονη το μοιραίο βράδυ.

22χρονος: «Μου χτύπησαν την πόρτα για να ζητήσουν βοήθεια»

Ο 22χρονος Αλβανός, που μπήκε τελευταίος στο μοιραίο δωμάτιο, είπε στην ανακρίτρια ότι γνώριζε τον 26χρονο όχι όμως τη Μυρτώ και τον 23χρονο φίλο της. Αρνήθηκε εξάλλου, ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ή ότι κατανάλωσε αλκοόλ στο συγκεκριμένο δωμάτιο κι ότι βρέθηκε εκεί τυχαία για να δει άλλο άτομο σε παρακείμενο δωμάτιο.

«Δεν κατανάλωσα μαζί τους ούτε αλκοόλ ούτε έκανα χρήση. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 04:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια» αναφέρει στην κατάθεσή του, ενώ σε άλλο σημείο φέρεται να προσθέτει: «Αν δείτε τις κλήσεις προκύπτει ότι δεν είχα καμία συνεννόηση μαζί τους πριν».

«Εγώ, δεν πήγα στο ξενοδοχείο επειδή είχα κανονίσει να βρεθώ με τους άλλους κατηγορούμενους ή την 19χρονη. Ναι, γνωρίζω τον 26χρονο, αλλά δεν πήγα στο ξενοδοχείο για να τους βρω. Έμενα σε άλλο δωμάτιο και πήγα για άλλο πρόσωπο που διέμενε εκεί τις ημέρες του Πάσχα. Δεν έχω καμία σχέση με τους άλλους κατηγορούμενους. Δεν κατανάλωσα μαζί τους ούτε αλκοόλ ούτε έκανα χρήση. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 04:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια.

Όντως, πήγα να βοηθήσω και είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά. Φαίνεται στο βίντεο ότι, όταν κατεβαίνω τις σκάλες , κρατάω το μπουφάν της 19χρονης. Περίμενα το ΕΚΑΒ, ήμουν εκεί, δεν έφυγα. Δεν τη γνωρίζω την κοπέλα. Αν δείτε τις κλήσεις προκύπτει ότι δεν είχα καμία συνεννόηση μαζί τους πριν. Δεν με αφορά τι έκαναν μέσα στο δωμάτιο, γιατί δεν ήμουν εκεί, παρά μόνο όταν με κάλεσαν για βοήθεια. Είναι άδικη η κατηγορία σε βάρος μου».

