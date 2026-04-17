Κεφαλονιά: Προφυλακιστέοι οι 3 νεαροί για τον θάνατο της Μυρτούς

Ο 23χρονος, ο 22χρονος Αλβανός και ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας κρίθηκαν προφυλακιστέοι 

Δημήτρης Δρίζος

  • Οι τρεις νεαροί ηλικίας 22, 23 και 26 ετών προφυλακίστηκαν για τονάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι.
  • Αρχικά κατηγορήθηκαν για έκθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
  • Η αστυνομική έρευνα βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις και κατασχέθηκαν προσωπικά αντικείμενα των κατηγορουμένων.
  • Η δίωξη αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως σύμφωνα με τα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.
Τον δρόμο προς την φυλακή πήραν το βράδυ της Παρασκευής οι τρείς νεαροί που κατηγορούνται για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα.

H Ανακρίτρια αφού άκουσε τις απολογίες των τριών, ενός 23χρονου, ενός 22χρονου και ενός 26χρονου, αποφάσισε τον εγκλεισμό τους στη φυλακή.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορήθηκαν αρχικά, κατά περίπτωση, για έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Η αστυνομική έρευνα, όπως έχει ανακοινωθεί, βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα ευρήματα, ενώ κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός και προσωπικά αντικείμενα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δικαστική πορεία της υπόθεσης η δίωξη αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

Τι ανέφεραν στις απολογίες τους

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τη διαδικασία, και οι τρεις κατηγορούμενοι απάντησαν στις ερωτήσεις της ανακρίτριας, ενώ τελευταίος απολογήθηκε ο 22χρονος, μετά από αίτημα του συνηγόρου του για μικρή παράταση, καθώς –όπως αναφέρθηκε– ανέλαβε την υπεράσπισή του μόλις χθες.

Κατά τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας, ο 22χρονος υποστήριξε ότι βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο, άκουσε φωνές και πήγε όταν του ζήτησαν βοήθεια. Από την ίδια διαδικασία προκύπτει επίσης ότι οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να υποστήριξαν πως κατέβασαν τη Μυρτώ στο πεζοδρόμιο, θεωρώντας ότι έτσι το ΕΚΑΒ θα μπορούσε να την παραλάβει πιο γρήγορα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά που αποδίδεται στον 23χρονο, ο οποίος φέρεται να είπε ότι πήγε το κινητό τηλέφωνο της Μυρτούς στην καφετέρια όπου σύχναζαν, με τη σκέψη –όπως φέρεται να υποστήριξε– ότι θα μπορούσε να το παραλάβει όταν θα έβγαινε από το νοσοκομείο, επειδή δεν πίστευε ότι η υπόθεση θα έπαιρνε τόσο τραγική τροπή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 26χρονος φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι ήταν εκείνος που μετέφερε τα ναρκωτικά στο δωμάτιο Airbnb που είχε νοικιαστεί για τη Μυρτώ. Το συγκεκριμένο σημείο θεωρείται από τα πιο βαριά της σημερινής διαδικασίας, καθώς αγγίζει άμεσα τον πυρήνα της δικογραφίας.

