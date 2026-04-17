Θρίλερ με τον θάνατο της Μυρτούς: «Εξαφανίστηκε» το βίντεο από την κεντρική κάμερα του ξενοδοχείου

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις αναφορικά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι, καθώς στο «κλειστό» ξενοδοχείο οι Αρχές εντόπισαν να λείπει κομμάτι από το βίντεο της κεντρικής κάμερας!

Όπως αναφέρει ο ALPHA, οι Αρχές κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν πως από την κάμερα της εισόδου λείπει κομμάτι από το βίντεο, κομμάτι κρίσιμο, καθώς «βλέπει» στο σημείο στο οποίο άφησαν οι 3 νεαροί την άτυχη Μυρτώ.

Πλέον, δεν αποκλείεται ακόμα και μέσα στην ημέρα, η Εισαγγελία να ζητήσει όλο το βιντεοληπτικό υλικό τόσο από το ξενοδοχείο όσο και από τα παρακείμενα καταστήματα ώστε να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η Μυρτώ βρέθηκε αβοήθητη στο πεζοδρόμιο της πλατείας του Αργοστολίου.