Κεφαλονιά: Ο 66χρονος,οι «άγνωστοι» ένοικοι του ξενοδοχείου και το μυστήριο του δωματίου «11»

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι, καθώς φαίνεται πως εμπλέκονται περισσότερα από τρία πρόσωπα στο θάνατο της άτυχης κοπέλας.

Ο 23χρονος, ο μοναδικός από τους τρεις συλληφθέντες, που αποφάσισε να μιλήσει στους αστυνομικούς πριν τον εισαγγελέα, στην απολογία του τα «έριχνε» όλα στη Μυρτώ.

Δεν υπολόγισε ωστόσο ότι μία μέρα αργότερα, ένας μάρτυρας «κλειδί» του οποίου ο ρόλος θεωρείται κομβικός στην υπόθεση, θα πήγαινε αυτοβούλως στις Αρχές για να καταθέσει.

Ο ρόλος του 66χρονου

Πρόκειται για 66χρονο συνταξιούχο, πρώην σύμβουλο επιχειρήσεων, με καταγωγή από την Πρέβεζα, ο οποίος είναι το τέταρτο πρόσωπο της υπόθεσης. Ένας άνθρωπος που ισχυρίστηκε πως έχει κοινωνικές επαφές με τον 23χρονο και μέσω εκείνου γνώρισε στις αρχές Απρίλη και την 19χρονη Μυρτώ.

«Με τον 23χρονο είχαμε επαφές κοινωνικού χαρακτήρα. Γνωριστήκαμε μέσω κοινής φίλης και στις 5 Απριλίου με συμπεριέλαβε σε μία κοινή συνομιλία στην εφαρμογή WHATSAPP».

Σε αυτήν τη συνομιλία συμμετέχουν ο 23χρονος, ο 66χρονος και η 19χρονη Μυρτώ. Οι συνομιλίες τους όπως λέει ήταν «κοινωνικού χαρακτήρα», μέχρι το μοιραίο εκείνο βράδυ όπου για πρώτη φορά η Μυρτώ καλεί σε βιντεοκλήση τον 66χρονο όχι όμως από την ομαδική τους.

«Στις 13 Απριλίου και περί ώρα 23:38 δέχθηκα μία βιντεοκλήση από την Μυρτώ. Η συνομιλία μας κράτησε 13 λεπτά. Η κοπέλα ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου ανέφερε ότι είχε φύγει από το σπίτι της και θα διανυκτέρευε στα παγκάκια».

Άλλη ιστορία λέει ο 23χρονος ο οποίος υποστηρίζει πως τη δεδομένη στιγμή ήταν με την Μυρτώ σε μία πλατεία και έψαχναν AirBnB.

«Γύρω στις 23:30 πήγαμε με τα πόδια σε ένα παγκάκι στη πλατεία. Είπαμε να αράξουμε σε ένα AirBnB, να μιλήσουμε και να κάνουμε TikTok, να ακούσουμε μουσική και τέτοια πράγματα».

Στην περιγραφή του όμως ο 23χρονος δεν αναφέρει πουθενά πως το δωμάτιο το πλήρωσε τελικά ένας 66χρονος που έστειλε χρήματα μέσω IRIS στην Μυρτώ.

«Η Μυρτώ μου είπε ότι δεν είχε καθόλου χρήματα μαζί της, ότι δεν είχε που να πάει και ότι για πρώτη φορά θα μείνει στα παγκάκια. Τότε της πρότεινα να της στείλω χρήματα προκειμένου να διανυκτερεύσει σε κάποιο ξενοδοχείο έτσι ώστε να είναι ασφαλής και την επόμενη μέρα να σκεφτεί με ψυχραιμία τι θα κάνει».

Ο 66χρονος της στέλνει με IRIS 220 ευρώ έχοντας προσκομίσει μάλιστα στις Αρχές και το αποδεικτικό της μεταφοράς.

– 66χρονος: Μυρτώ σε λένε;

– 19χρονη: Ναι

– 66χρονος: Στα έστειλα (τα χρήματα). Πήγαινε να αγοράσεις έναν φορτιστή, βρες ένα ξενοδοχείο, πάρε ένα τζιν ή κρασί να πιεις για να χαλαρώσεις. Εάν θες πάρε με. Δεν κοιμάμαι πριν τις 3 τα χαράματα.

Στις 00:10 η Μυρτώ προχωρά στην πληρωμή του καταλύματος και στις 00:27 κάμερα κλειστού κυκλώματος την καταγράφει μαζί με τον 23χρονο να μπαίνουν στο κατάλυμα.

Τα SMS & οι βιντεοκλήσεις

Μέσα στο δωμάτιο βρίσκονται η Μυρτώ και οι τρεις συλληφθέντες. Ο 66χρονος ξαναστέλνει μήνυμα στην 19χρονη στις 03:18 τα ξημερώματα.

– 66χρονος: Εύχομαι να έχεις έναν γαλήνιο ύπνο.

– 19χρονη: Δεν έχω κοιμηθεί ακόμα. Είσαι ξύπνιος;

– 66χρονος: Nαι ρε!

– 19χρονη: Γιατί ακόμα δεν κοιμήθηκες;

– 66χρονος: Να ρωτήσω και να σου πω;

– 19χρονη: Τι να ρωτήσεις;

– 66χρονος: Εμένα

Τα παραπάνω μηνύματα αποδεικνύουν ότι η Μυρτώ ήταν ζωντανή στις 04:00 τα ξημερώματα, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την τελευταία βιντεοκλήση.

«Τελευταία επικοινωνία που είχα μαζί της ήταν στις 04:02 τα ξημερώματα σε μία βιντεοκλήση που μου έκανε η ίδια διάρκειας 2 λεπτών. Διαπίστωσα ότι ήταν σε δωμάτιο ξαπλωμένη σε καλύτερη κατάσταση. Η βιντεοκλήση διακόπηκε διότι κάποιος ή κάποιοι μπήκαν στο δωμάτιο και η τελευταία λέξη που συγκράτησα ήταν η λέξη [αντρικό όνομα]. Μετά διέκοψε απότομα», είπε ο 66χρονος.

Το αντρικό όνομα που φέρεται να άκουσε ο 66χρονος δεν είναι κανενός από τους τρεις συλληφθέντες.

Οι συνομιλίες με τον 23χρονο

Ο 66χρονος είναι ο άνθρωπος που έδωσε λεφτά στη Μυρτώ για να κλείσει το δωμάτιο, αντάλλασσε μηνύματα μαζί της κατά την διάρκεια της νύχτας, έκανε βιντεοκλήση μαζί της λίγο πριν καταρρεύσει, αλλά το αξιοπερίεργο είναι ότι μετά την λιποθυμία της άρχισε να μιλά με τον 23χρονο.

«Στις 05:04 τα ξημερώματα ενώ κοιμόμουν, ξύπνησα από την βιντεοκλήση που μου έκανε ο 23χρονος όπου μου ανέφερε ότι είχε μεταφερθεί η κοπέλα στο νοσοκομείο και είχε μείνει στο δωμάτιο αυτός έχοντας στα χέρια του το κινητό τηλέφωνο της και με ρώτησε τι να το κάνει. Εγώ του είπα να πάει να το παραδώσει».

Η βιντεοκλήση στις 05:04 διαρκεί 8 λεπτά. Έχει ήδη αποχωρήσει από το δωμάτιο ο αρσιβαρίστας και ο 23χρονος έχει μείνει μόνος του να καθαρίσει. Στις 05:14 φεύγει και αυτός από το κατάλυμα και στις 05:34 ξανακαλεί τον 66χρονο και μιλούν για 23 λεπτά.

«Στις 05:34 με ξανακάλεσε και μου είπε ότι υπήρχε Αστυνομία έξω από το νοσοκομείο Αργοστολίου και φοβόταν να πάει. Του πρότεινα να κρατήσει το τηλέφωνο και να το παραδώσει την άλλη μέρα στην κοπέλα, χωρίς να γνωρίζω τι έχει προηγηθεί. Διέκρινα στην φωνή του ανησυχία και πανικό».

Είναι απορίας άξιο γιατί ο 66χρονος δεν ρώτησε τι συνέβη σε ένα 19χρονο κορίτσι με το οποίο συνομιλούσε μέχρι και τις 04:00 τα ξημερώματα.

«Στις 06:09 με ξανακάλεσε, διήρκησε ένα λεπτό και μου είπε ότι το κινητό το άφησε σε μία καφετέρια και ειδοποίησε μία φίλη της να πάει να το πάρει και στην συνέχεια το έκλεισε».

Μεσημέρι πια ο 66χρονος στέλνει μήνυμα στον 23χρονο να ρωτήσει αν έχει κάποιο νέο από την Μυρτώ. Μετά από 1,5 ώρα, ο 23χρονος θα απαντήσει πως πέθανε.

Η κλήση που θα του κάνει επιτόπου ο 66χρονος μένει αναπάντητη και μία ώρα αργότερα ο 23χρονος συλλαμβάνεται για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς.

Μυστήριο με τους ενοίκους του ξενοδοχείου το μοιραίο βράδυ

Πλέον το κάδρο για το ποιοι βρίσκονταν στο ξενοδοχείο το μοιραίο βράδυ... ανοίγει πολύ.

Γιατί όπως όλα δείχνουν δεν ήταν μόνο η Μυρτώ και η παρέα της, οι τρεις κατηγορούμενοι, αλλά περισσότεροι.

Το ξενοδοχείο, το οποίο βρίσκεται υπό ανακαίνιση, σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια, έχει ως κεντρικό ρόλο στην ιστορία το «δωμάτιο 10», εκεί όπου έγιναν όλα.

Στο δωμάτιο 11, δίπλα από τη Μυρτώ, έμενε ένα άλλο κορίτσι, 18 ετών.

Στο δωμάτιο 15, στο ισόγειο, ωστόσο, εντοπίστηκαν τρίχες, παρά το γεγονός πως το ξενοδοχείο ήταν κλειστό. Και σύμφωνα με πληροφορίες έμενε ένας 56χρονος!

Μάλιστα, υπάρχουν άλλες πληροφορίες πως ο ένοικος του 15 και η κοπέλα του δωματίου 11 ήταν... πατέρας και κόρη και δεν αποκλείεται ο 22χρονος Αλβανός να είχε προορισμό το δωμάτιο της 18χρονης!

