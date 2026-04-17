Κεφαλονιά: Ποιος είναι ο 66χρονος άνδρας που έστειλε στη Μυρτώ τα 220 ευρώ

Snapshot Ο 66χρονος άνδρας είναι γνωστός του 23χρονου φίλου της Μυρτώς και πρώην σύμβουλος επιχειρήσεων.

Βρισκόταν στην Πρέβεζα και κατέθεσε αυτοβούλως στις Αρχές σχετικά με την υπόθεση.

Η Μυρτώ του τηλεφώνησε το βράδυ που έχασε τη ζωή της, ισχυριζόμενη ότι ήταν άστεγη και χρειαζόταν χρήματα.

Ο 66χρονος του έστειλε 220 ευρώ για να βοηθήσει τη Μυρτώ να βρει στέγη, καθώς εκείνη του είπε ότι θα έμενε σε παγκάκια.

Η Μυρτώ είχε ενημερώσει τον σύντροφό της ότι θα έβγαινε για ποτό και δεν είχε πρόβλημα με τη διαμονή της. Snapshot powered by AI

Περιπλέκεται ο ρόλος του 66χρονου άνδρα με τον οποίο μιλούσε η άτυχη Μυρτώ από την Κεφαλονιά το βράδυ που έχασε η 19χρονη της ζωής της.

Σύμφωνα με το MEGA, ο 66χρονος είναι γνωστός του ενός εκ των κατηγορουμένων και συγκεκριμένα του 23χρονου φίλου της Μυρτούς.

Ο 66χρονος βρισκόταν στην Πρέβεζα ωστόσο είναι κάτοικος Αθηνών, πρώην σύμβουλος επιχειρήσεων, ο οποίος έχει καταθέσει αυτοβούλως στις Αρχές.

Ο ίδιος ανέφερε πως είχε συναντήσει τον 23χρονο μια φορά και ο νεαρός ήταν εκείνος που τον έβαλε σε ομαδική συνομιλία. Όπως ανέφερε δέχτηκε το μοιραίο βράδυ κλήση από την Μυρτώ και η οποία ισχυρίστηκε πως είναι άστεγη και χρειάζεται χρήματα.

«Η Μυρτώ μου είπε πως δεν είχε χρήματα και θα έμενε σε παγκάκια. Έτσι προσφέρθηκα να της στείλω χρήματα για να βρει κάπου να μείνει», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι πως η Μυρτώ είχε πει στον σύντροφό της πως απλά θα έβγαινε για ένα ποτό και πως δεν είχε πρόβλημα με το σπίτι της ή να μείνει στο δρόμο.

Το μυστήριο όμως πυκνώνει ακόμη περισσότερο καθώς ο 66χρονος στην κατάθεσή του ανέφερε πως στη βιντεοκλήση που έκανε με την Μυρτώ άκουσε ένα αντρικό όνομα το οποίο όμως δεν αντιστοιχεί σε κανέναν από τους 3 κατηγορούμενους!

Παραδοχή 26χρονου ότι αγόρασε τα ναρκωτικά – «Νόμιζα πως η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση»

Ολοκληρώθηκε η απολογία του 26χρονου αρσιβαρίστα που συνελήφθη μαζί με άλλα δύο άτομα για το θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο 26χρονος φέρεται να παραδέχθηκε πως αυτός αγόρασε δύο φορές ναρκωτικά για να κάνουν χρήση τη μοιραία νύχτα στο ξενοδοχείο.

Ο ίδιος σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ισχυρίστηκε πως στην αρχή η 19χρονη έπαθε επιληπτική κρίση και έβαλε το χέρι του στο στόμα της προκειμένου να μην της γυρίσει η γλώσσα. Σε αυτό το πλαίσιο φέρεται να ανέφερε πως φέρει δαγκώματα στα δάχτυλα και ζήτησε διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Στη συνέχεια, είπε ότι ενημέρωσε τον φίλο του που διέμενε στο διπλανό δωμάτιο. Ο ίδιος κατέβασε την Μυρτώ και όπως είπε την κατέβασε κάτω και την άφησε σε τειχάκι και την σκέπασε με παλτό που κρατούσε ο 22χρονος. Ο 26χρονος ισχυρίστηκε πως ο ίδιος και ο 22χρονος παρέδωσαν τη 19χρονη στον ΕΚΑΒ.

«Η Μυρτώ ήταν ζωντανή, πού ήταν οι γιατροί στο νοσοκομείο;» λέει ο δικηγόρος του 23χρονου

Τη γραμμή υπεράσπισης είχε δώσει από νωρίς ο συνήγορος του 22χρονου κατηγορουμένου, Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος επιχείρησε να μετατοπίσει το βάρος των ευθυνών.

Όπως υποστήριξε, η 19χρονη έφτασε ζωντανή στο νοσοκομείο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για ολιγωρία του ιατρικού προσωπικού. «Η πολιτεία και ο υπουργός, ας ανατρέξει να δούμε τι συνέβη το συγκεκριμένο βράδυ, όταν πήγε η κοπέλα ζωντανή στο νοσοκομείο. Οι γιατροί πού ήταν; Λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν υπήρχε κανένας, ήρθαν μετά από τον ύπνο», δήλωσε ο δικηγόρος.

Ο ίδιος επικαλέστηκε στοιχεία της δικογραφίας, υπογραμμίζοντας ότι το ΕΚΑΒ παρέλαβε την κοπέλα εν ζωή και ζήτησε από τις Αρχές να ερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες που επικρατούσαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Αναφορικά με το κρίσιμο χρονικό διάστημα της εγκατάλειψης, ο δικηγόρος ισχυρίστηκε πως οι κατηγορούμενοι κατέβασαν τη νεαρή Μυρτώ από το δωμάτιο προκειμένου να την παραλάβει το ασθενοφόρο. Επιπλέον, θέλοντας να διαχωρίσει τη θέση του πελάτη του, σημείωσε: «Ξέρω ότι ο εντολέας μου ήταν στο δωμάτιο και το καθάριζε».

Ο δικηγόρος επεσήμανε ότι πρόκειται για έναν νέο με «λευκό» ποινικό μητρώο που δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, ενώ αμφισβήτησε ευθέως τη νομική βάση και τη βαρύτητα των κατηγοριών.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο κ. Θεοδωρακόπουλος στάθηκε στο ζήτημα της διαρροής στοιχείων της δικογραφίας. Κατήγγειλε δημόσια τον διασυρμό του εντολέα του μέσω των κοινωνικών δικτύων, επικρίνοντας έντονα τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων, φωτογραφιών και περιεχομένου από το κινητό τηλέφωνο του νεαρού, ζητώντας παράλληλα την προστασία της μυστικότητας της διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης