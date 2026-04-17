Κεφαλονιά: «Η Μυρτώ ήταν ζωντανή, πού ήταν οι γιατροί στο νοσοκομείο;» λέει ο δικηγόρος του 23χρονου

Snapshot Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, και αναμένεται η απόφαση για προφυλάκι ή όχι.

Ο δικηγόρος του 23χρονου υποστήριξε ότι η 19χρονη Μυρτώ έφτασε ζωντανή στο νοσοκομείο και άφησε αιχμές για ολιγωρία του ιατρικού προσωπικού.

Σύμφωνα με τον συνήγορο, οι κατηγορούμενοι κατέβασαν τη νεαρή από το δωμάτιο για να την παραλάβει το ασθενοφόρο, ενώ ο 23χρονος πελάτης του καθάριζε το δωμάτιο.

Ο δικηγόρος τόνισε ότι ο 23χρονος έχει λευκό ποινικό μητρώο και αμφισβήτησε τη νομική βάση και τη βαρύτητα των κατηγοριών.

Κατήγγειλε τη διαρροή προσωπικών δεδομένων και φωτογραφιών του πελάτη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ζήτησε την προστασία της μυστικότητας της διαδικασίας. Snapshot powered by AI

Υπό τη σκιά των βαρύτατων κατηγοριών στους τρεις κατηγορούμενους για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, δια παραλείψεως, η δικαστική διαδικασία για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά ξεκίνησε μέσα σε κλίμα οργής και οδύνης, με τα τηλεοπτικά συνεργεία και τις αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται από νωρίς έξω από το δικαστικό μέγαρο του Αργοστολίου.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας καλούνται να λάβουν την κρίσιμη απόφαση για την προφυλάκιση ή μη των τριών νεαρών, οι οποίοι φέρονται να εγκατέλειψαν αβοήθητη τη 19χρονη τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης.

Τη γραμμή υπεράσπισης έδωσε από νωρίς ο συνήγορος του 23χρονου κατηγορουμένου, Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος επιχείρησε να μετατοπίσει το βάρος των ευθυνών.

Όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά, η 19χρονη έφτασε ζωντανή στο νοσοκομείο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για ολιγωρία του ιατρικού προσωπικού. «Η πολιτεία και ο υπουργός, ας ανατρέξει να δούμε τι συνέβη το συγκεκριμένο βράδυ, όταν πήγε η κοπέλα ζωντανή στο νοσοκομείο. Οι γιατροί πού ήταν; Λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν υπήρχε κανένας, ήρθαν μετά από τον ύπνο», δήλωσε ο δικηγόρος. Ο ίδιος επικαλέστηκε στοιχεία της δικογραφίας, υπογραμμίζοντας ότι το ΕΚΑΒ παρέλαβε την κοπέλα εν ζωή και ζήτησε από τις Αρχές να ερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες που επικρατούσαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Αναφορικά με το κρίσιμο χρονικό διάστημα της εγκατάλειψης, ο δικηγόρος ισχυρίστηκε πως οι κατηγορούμενοι κατέβασαν τη νεαρή Μυρτώ από το δωμάτιο προκειμένου να την παραλάβει το ασθενοφόρο. Επιπλέον, θέλοντας να διαχωρίσει τη θέση του πελάτη του, σημείωσε: «Ξέρω ότι ο εντολέας μου ήταν στο δωμάτιο και το καθάριζε».

Ο δικηγόρος υπεραμύνθηκε του 23χρονου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν νέο με λευκό ποινικό μητρώο που δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, ενώ αμφισβήτησε ευθέως τη νομική βάση και τη βαρύτητα των κατηγοριών.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο κ. Θεοδωρακόπουλος στάθηκε στο ζήτημα της διαρροής στοιχείων της δικογραφίας. Κατήγγειλε δημόσια τον διασυρμό του εντολέα του μέσω των κοινωνικών δικτύων, επικρίνοντας έντονα τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων, φωτογραφιών και περιεχομένου από το κινητό τηλέφωνο του νεαρού, ζητώντας παράλληλα την προστασία της μυστικότητας της διαδικασίας.

