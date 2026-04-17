Κεφαλονιά: Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, και οι τρεις μαζί στη Μυρτώ - Απολογούνται οι συλληφθέντες

Απολογούνται σήμερα (17/4) οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης

Μιχάλης Παπαδάκος

Κεφαλονιά: Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, και οι τρεις μαζί στη Μυρτώ - Απολογούνται οι συλληφθέντες
Την ώρα που η Μυρτώ θα οδηγείται στην τελευταία της κατοικία μέσα σε κλίμα οδύνης, οι τρεις συλληφθέντες θα περνούν την πόρτα των ανακριτικών Αρχών για να απολογηθούν για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο την 19χρονη στην Κεφαλονιά.

Οι τρεις συλληφθέντες, φαίνεται πως έχουν χαράξει κοινή απολογητική ρότα, επιρρίπτοντας τις ευθύνες για όσα συνέβησαν στην 19χρονη κοπέλα. Την κατηγορούν ότι αυτή έκλεισε το δωμάτιο, αυτή το πλήρωσε, καθώς κι ότι αυτή ζήτησε και πλήρωσε και για τα ναρκωτικά, σύμφωνα πάντα με όσα φέρονται να ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι.

Η στάση του 23χρονου και των άλλων δύο

Από εκεί και πέρα υπάρχει διαφοροποίηση στις καταθέσεις τους, για το τι έγινε από την κατάρρευση της Μυρτούς κι έπειτα. Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι «εγώ επέμενα να ειδοποιήσω το ΕΚΑΒ, όπως κι έκανα, την ώρα που οι άλλοι δύο μου έλεγαν να πούμε ότι ήταν μια άγνωστη και τη βρήκαμε στο δρόμο».

Οι άλλοι δύο, ο 26χρονος αρσιβαρίστας που την μετέφερε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση εκτός δωματίου κι ο 22χρονος Αλβανός, φέρονται να υποστηρίζουν ότι «εμείς καλέσαμε το ΕΚΑΒ, εμείς τη μεταφέραμε και περιμέναμε να έρθει και το ασθενοφόρο για να την παραλάβει».

Ωστόσο, ο διασώστης τους διαψεύδει γιατί υποστήριξε ότι οι δύο νεαροί δεν τους είπαν ούτε ότι τη γνώριζαν, αλλά κυρίως ούτε ότι φέρεται να είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και δη κοκαΐνης.

Πατέρας Μυρτούς: «Την παρενοχλούσαν κι επειδή δεν ενέδιδε, εφάρμοσαν σχέδιο»

«Την Μυρτώ την ενοχλούσαν σεξουαλικά, της κολλάγανε που λέμε. Επειδή δεν ενέδιδε η κόρη μου, εφάρμοσαν το εξής σχέδιο: Γνώρισε η κόρη μου ένα παιδί μέσω Facebook.

Το άτομο αυτό είναι από το χωριό που είναι ο ένας από τους δύο. ‘Θα έρθω στην Κεφαλονιά, να γνωριστούμε στην Κεφαλονιά;’ Παιδί αγαθό ήταν, αγνό ήταν και δέχτηκε», λέει ο πατέρας της 19χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο από ανακοπή.

Μυστήριο με 66χρονο από την Πρέβεζα που έδωσε λεφτά στη Μυρτώ

Στο κάδρο των ερευνών έχει μπει κι ένας 66χρονος από την Πρέβεζα, ο οποίος είχε επικοινωνία με την Μυρτώ μέχρι και λίγα λεπτά πριν καταρρεύσει. Ο αγνώστων λοιπών στοιχείων άνδρας, ο οποίος έχει καταθέσει ήδη στις Αρχές, φέρεται να έδωσε 220 ευρώ στην 19χρονη, γιατί του είπε ότι ήθελε να ξεφύγει από κάποια κατάσταση που την πίεζε. Εκείνος, όπως φαίνεται και στα σχετικά μηνύματα που αντάλλαξαν, της έδωσε λεφτά και της είπε αν ήθελε να πάει στο σπίτι του στην Αθήνα και να μείνει εκεί για κάποιο διάστημα ή να την φιλοξενούσε στην Πρέβεζα. Η συνομιλία τους, έκλεισε με μια βιντεοκλήση διάρκειας 2 λεπτών, στις 4:02 τα ξημερώματα, δηλαδή λίγο πριν η Μυρτώ καταρρεύσει.

Οι αξιωματικοί της ασφάλειας, συλλέγουν στοιχεία από το περιβάλλον της κοπέλας, ενώ οι έρευνες εστιάζουν σε μεγάλο βαθμό στον 26χρονο, ο οποίος ήταν αυτός που φέρεται να προμήθευσε με ναρκωτικά την Μυρτώ και τον 23χρονο φίλο της, ενώ πρόκειται για ένα πρόσωπο που έχει απασχολήσει αρκετές φορές κατά το πρόσφατο παρελθόν τις Αρχές.

Στις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής θα πέσει η αυλαία του δράματος, με την εξόδιο ακολουθία της Μυρτούς στην Ιερά Μητρόπολη Αργοστολίου, και πλέον η υπόθεση θα συνεχιστεί στις ανακριτικές και τις δικαστικές αίθουσες.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:43ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η εφαρμογή πιστοποίησης ηλικίας της Κομισιόν για τα social media μπορεί να χακαριστεί σε δύο λεπτά - Τι υποστηρίζει ειδικός

06:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι επόμενοι «σταθμοί» Τσίπρα: Έτοιμο το κόμμα, από μέρα σε μέρα το ιδεολογικό μανιφέστο

06:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις και αναδρομικά θα λάβουν τον Μάιο σχεδόν 76.000 ένστολοι - Αναλυτικοί πίνακες

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από τον «πόλεμο» του Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα

06:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα με δανεικά έκαναν οι Έλληνες – Εκτόξευση των αγορών με δόσεις, μειωμένη κατά 40 ευρώ η μέση παραγγελία

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία ως «θύμα»: Γιατί κατηγορεί Αθήνα - Λευκωσία ως «proxy actors» του Ισραήλ

06:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσμική αντεπίθεση Μητσοτάκη με αιχμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση και στόχο την τρίτη θητεία

06:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, και οι τρεις μαζί στη Μυρτώ - Απολογούνται οι συλληφθέντες, κηδεύεται η 19χρονη

05:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και βοριάδες διώχνουν την αφρικανική σκόνη - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

05:52ΚΟΣΜΟΣ

Live blog: Τραμπ σε Χεζμπολάχ για τη 10ήμερη εκεχειρία - «Ελπίζω να ενεργήσει σωστά» - Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί στη Βηρυτό

05:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται από 200 έως 600 ευρώ

05:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα Οικόπεδα: Τι αλλάζει στις δηλώσεις - Διπλασιάζεται το πρόστιμο

05:11ΚΟΣΜΟΣ

Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί με πυροτεχνήματα και πυροβολισμούς στη Βηρυτό για την έναρξη της εκεχειρίας

04:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Τενεσί: Μωρό 7 μηνών πέθανε από τη ζέστη μέσα σε αυτοκίνητο

04:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ελπίζω η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί σωστά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Έρικα Σβαρτς; Η επιλογή του Τραμπ για νέα διευθύντρια του CDC

04:01ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική απάτη με εμπλοκή ανηλίκου στο Κιλκίς - Άρπαξαν €18.000 παριστάνοντας τον λογιστή του γιου της

03:41ΕΛΛΑΔΑ

Ταχυδρομικό δέμα με 1,9 κιλά κάνναβης - Συνελήφθη ο 27χρονος παραλήπτης

03:19ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική περιγραφή: Πώς βίωσαν οι αστροναύτες του Artemis II την «έντονη» επανείσοδο

02:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο: Η «Ένωση» με τη νίκη της «έσπασε» ρεκόρ που κρατούσε 49 χρόνια!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

06:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, και οι τρεις μαζί στη Μυρτώ - Απολογούνται οι συλληφθέντες, κηδεύεται η 19χρονη

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Viral η στιγμή που στρατιώτης ξεδιπλώνει την μπλεγμένη ελληνική σημαία

00:51ΚΟΣΜΟΣ

Οι ένορκοι έκλαιγαν ακούγοντας το ηχητικό από τα τελευταία λόγια της Αθηνάς: «Είσαι απαγωγέας;»

00:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral στιγμή: Τσάκωσε τον σύζυγό της με την ερωμένη στο σινεμά - Την «πλήρωσαν» τα λουλούδια

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Νέα τροπή στην υπόθεση - 66χρονος έστειλε λεφτά μέσω IRIS στη Μυρτώ κι έκαναν βιντεοκλήση λίγο πριν καταρρεύσει

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας από συγγενείς των Ελλήνων που προφυλακίστηκαν για την ελληνική σημαία στην Αγία Σοφία

05:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και βοριάδες διώχνουν την αφρικανική σκόνη - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για 77 λεπτά πάλευε να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ - Τι είπε ο διασώστης που την παρέλαβε

00:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Τα highlights του προημιτελικού στο Conference League

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Αμερικανίδα συγκρίνει το ΕΣΥ με το σύστημα υγείας των ΗΠΑ κι αποθεώνει την Ελλάδα - «Γκρεμίζει μύθους» λέει ο Γεωργιάδης

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (19/4)

06:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα με δανεικά έκαναν οι Έλληνες – Εκτόξευση των αγορών με δόσεις, μειωμένη κατά 40 ευρώ η μέση παραγγελία

21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολόκληρη η καταγγελία της ΚΑΕ Μαρούσι για τον Βαγγέλη Λιόλιο και την ΕΟΚ

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Της Ζωοδόχου Πηγής: Τι γιορτάζει αύριο η Εκκλησία - Γιατί είναι σημαντική ημέρα για την Ορθοδοξία

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία ως «θύμα»: Γιατί κατηγορεί Αθήνα - Λευκωσία ως «proxy actors» του Ισραήλ

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από τον «πόλεμο» του Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα

05:11ΚΟΣΜΟΣ

Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί με πυροτεχνήματα και πυροβολισμούς στη Βηρυτό για την έναρξη της εκεχειρίας

06:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις και αναδρομικά θα λάβουν τον Μάιο σχεδόν 76.000 ένστολοι - Αναλυτικοί πίνακες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ