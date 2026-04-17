Κεφαλονιά: Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, και οι τρεις μαζί στη Μυρτώ - Απολογούνται οι συλληφθέντες

Την ώρα που η Μυρτώ θα οδηγείται στην τελευταία της κατοικία μέσα σε κλίμα οδύνης, οι τρεις συλληφθέντες θα περνούν την πόρτα των ανακριτικών Αρχών για να απολογηθούν για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο την 19χρονη στην Κεφαλονιά.

Οι τρεις συλληφθέντες, φαίνεται πως έχουν χαράξει κοινή απολογητική ρότα, επιρρίπτοντας τις ευθύνες για όσα συνέβησαν στην 19χρονη κοπέλα. Την κατηγορούν ότι αυτή έκλεισε το δωμάτιο, αυτή το πλήρωσε, καθώς κι ότι αυτή ζήτησε και πλήρωσε και για τα ναρκωτικά, σύμφωνα πάντα με όσα φέρονται να ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι.

Η στάση του 23χρονου και των άλλων δύο

Από εκεί και πέρα υπάρχει διαφοροποίηση στις καταθέσεις τους, για το τι έγινε από την κατάρρευση της Μυρτούς κι έπειτα. Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι «εγώ επέμενα να ειδοποιήσω το ΕΚΑΒ, όπως κι έκανα, την ώρα που οι άλλοι δύο μου έλεγαν να πούμε ότι ήταν μια άγνωστη και τη βρήκαμε στο δρόμο».

Οι άλλοι δύο, ο 26χρονος αρσιβαρίστας που την μετέφερε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση εκτός δωματίου κι ο 22χρονος Αλβανός, φέρονται να υποστηρίζουν ότι «εμείς καλέσαμε το ΕΚΑΒ, εμείς τη μεταφέραμε και περιμέναμε να έρθει και το ασθενοφόρο για να την παραλάβει».

Ωστόσο, ο διασώστης τους διαψεύδει γιατί υποστήριξε ότι οι δύο νεαροί δεν τους είπαν ούτε ότι τη γνώριζαν, αλλά κυρίως ούτε ότι φέρεται να είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και δη κοκαΐνης.

Πατέρας Μυρτούς: «Την παρενοχλούσαν κι επειδή δεν ενέδιδε, εφάρμοσαν σχέδιο»

«Την Μυρτώ την ενοχλούσαν σεξουαλικά, της κολλάγανε που λέμε. Επειδή δεν ενέδιδε η κόρη μου, εφάρμοσαν το εξής σχέδιο: Γνώρισε η κόρη μου ένα παιδί μέσω Facebook.

Το άτομο αυτό είναι από το χωριό που είναι ο ένας από τους δύο. ‘Θα έρθω στην Κεφαλονιά, να γνωριστούμε στην Κεφαλονιά;’ Παιδί αγαθό ήταν, αγνό ήταν και δέχτηκε», λέει ο πατέρας της 19χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο από ανακοπή.

Μυστήριο με 66χρονο από την Πρέβεζα που έδωσε λεφτά στη Μυρτώ

Στο κάδρο των ερευνών έχει μπει κι ένας 66χρονος από την Πρέβεζα, ο οποίος είχε επικοινωνία με την Μυρτώ μέχρι και λίγα λεπτά πριν καταρρεύσει. Ο αγνώστων λοιπών στοιχείων άνδρας, ο οποίος έχει καταθέσει ήδη στις Αρχές, φέρεται να έδωσε 220 ευρώ στην 19χρονη, γιατί του είπε ότι ήθελε να ξεφύγει από κάποια κατάσταση που την πίεζε. Εκείνος, όπως φαίνεται και στα σχετικά μηνύματα που αντάλλαξαν, της έδωσε λεφτά και της είπε αν ήθελε να πάει στο σπίτι του στην Αθήνα και να μείνει εκεί για κάποιο διάστημα ή να την φιλοξενούσε στην Πρέβεζα. Η συνομιλία τους, έκλεισε με μια βιντεοκλήση διάρκειας 2 λεπτών, στις 4:02 τα ξημερώματα, δηλαδή λίγο πριν η Μυρτώ καταρρεύσει.

Οι αξιωματικοί της ασφάλειας, συλλέγουν στοιχεία από το περιβάλλον της κοπέλας, ενώ οι έρευνες εστιάζουν σε μεγάλο βαθμό στον 26χρονο, ο οποίος ήταν αυτός που φέρεται να προμήθευσε με ναρκωτικά την Μυρτώ και τον 23χρονο φίλο της, ενώ πρόκειται για ένα πρόσωπο που έχει απασχολήσει αρκετές φορές κατά το πρόσφατο παρελθόν τις Αρχές.

Στις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής θα πέσει η αυλαία του δράματος, με την εξόδιο ακολουθία της Μυρτούς στην Ιερά Μητρόπολη Αργοστολίου, και πλέον η υπόθεση θα συνεχιστεί στις ανακριτικές και τις δικαστικές αίθουσες.

