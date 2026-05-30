Τα 6 SOS για φόρους κληρονομιάς: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι κληρονόμοι

Snapshot Η δήλωση φόρου κληρονομιάς υποβάλλεται κυρίως ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY της ΑΑΔΕ, με συγκεκριμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι δηλώσεις συντάσσονται ανά ζεύγος κληρονομούμενου

κληρονόμου και ανά αιτία κτήσης, ενώ η υποβολή γίνεται είτε από συμβολαιογράφο είτε από τον κληρονόμο/νόμιμο εκπρόσωπο.

Υπάρχει απαλλαγή φόρου για απόκτηση πρώτης κατοικίας με κληρονομιά, υπό προϋποθέσεις σχετικά με την κυριότητα και το μέγεθος των ακινήτων.

Τα αφορολόγητα όρια για την πρώτη κατοικία και τα οικόπεδα διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των τέκνων του κληρονόμου.

Ο φόρος κληρονομιάς καταβάλλεται σε 12 διμηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ με έκπτωση 5%, ενώ ισχύουν διαφορετικές κλίμακες και συντελεστές φόρου ανάλογα με τη συγγένεια με τον κληρονομούμενο.

Ο χρόνος, ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων, οι προϋποθέσεις και τα όρια απαλλαγής από τη φορολογία σε περίπτωση απόκτησης πρώτης κατοικίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι κλίμακες υπολογισμού των φόρων, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις αποποιήσεις κληρονομιών παρατίθενται αναλυτικά με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των φορολογουμένων.

1 Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς είναι τα ακόλουθα:

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου.

β) Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής περί του είδους και του βαθμού συγγενείας προς τον κληρονομούμενο.

γ) Πιστοποιητικό του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης, εάν δεν υπάρχει, ή περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης από αυτήν που προσκομίζεται.

δ) Αντίγραφο διαθήκης που έχει δημοσιευθεί και των πρακτικών δημοσίευσής της.

ε) Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης του κληρονομικού δικαιώματος.

στ) Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος.

ζ) Πιστοποιητικό για την ηλικία του επικαρπωτή, όταν για τον προσδιορισμό της αξίας του κληρονομούμενου ακινήτου λαμβάνεται υπόψη η ηλικία αυτού.

η) Εγγραφο νομιμοποιήσεως, σε περίπτωση πληρεξουσίου.

θ) Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.

ι) Αποδεικτικά χρεών της κληρονομιάς.

H δήλωση φόρου κληρονομιάς υποβάλλεται, στις περισσότερες των περιπτώσεων, ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myPROPERTY της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1.aade.gr/myaade/myPROPERTY/#!/arxiki.

2 Οι συμβαλλόμενοι

Ανά ζεύγος κληρονομούμενου – κληρονόμου και ανά αιτία κτήσης (εξ αδιαθέτου, εκ διαθήκης), συντάσσεται μία δήλωση, ανεξαρτήτως του αριθμού των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός κληρονόμων συντάσσονται αντίστοιχα περισσότερες δηλώσεις.

3 Ποιος καταχωρίζει

Οταν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής κληρονομίας για ακίνητα, η δήλωση συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο που θα το συντάξει και υποβάλλεται από τον υπόχρεο σε δήλωση, ενώ όταν δεν συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομίας συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον κληρονόμο/ νόμιμο εκπρόσωπο δήλωση φόρου κληρονομιάς μέσω ΔΟΥ.

Σε περίπτωση που η κληρονομιά περιλαμβάνει κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, υποβάλλεται κοινή ηλεκτρονική δήλωση η οποία συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, όταν από τον έλεγχο της εφαρμογής διασφαλίζεται η καταβολή του φόρου σε δόσεις. Οταν από τον έλεγχο της εφαρμογής δεν διασφαλίζεται για τα κινητά η καταβολή του φόρου σε δόσεις υποβάλλεται χωριστή ηλεκτρονική δήλωση και ο φόρος θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ. Εφόσον ο φορολογούμενος επιθυμεί να δώσει εμπράγματη ασφάλεια για την καταβολή του φόρου των κινητών σε δόσεις, τότε υποβάλλει χειρόγραφη δήλωση στη ΔΟΥ.

Σε περίπτωση που η κληρονομιά περιλαμβάνει μόνο κινητά περιουσιακά στοιχεία, υποβάλλεται ηλεκτρονική δήλωση από τον συμβολαιογράφο όταν συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη ή από τον κληρονόμο, όταν δεν συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη. Οταν από τον έλεγχο της εφαρμογής προκύπτει ότι δεν διασφαλίζεται η καταβολή του φόρου σε δόσεις εμφανίζεται μήνυμα ότι, αν η δήλωση υποβληθεί, ο φόρος, εφόσον βεβαιωθεί, θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Εφόσον ο φορολογούμενος επιθυμεί να παράσχει εμπράγματη ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή για την καταβολή του φόρου σε δόσεις, τότε πρέπει να υποβάλει χειρόγραφη δήλωση στη ΔΟΥ.

Αρμόδια φορολογική υπηρεσία για την παραλαβή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς είναι η ΔΟΥ ή το Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) της κατοικίας του κληρονομουμένου.

Αν όμως ο κληρονομούμενος είχε την κατοικία του στην αλλοδαπή, αλλά απεβίωσε στην Ελλάδα, αρμόδια είναι η ΔΟΥ ή το ΚΕΦΟΚ του τόπου θανάτου.

Απαλλαγή για πρώτη κατοικία

4 Σε περίπτωση απόκτησης πρώτης κατοικίας με κληρονομιά προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο υπό την ακόλουθη προϋπόθεση:

Ο κληρονόμος (σύζυγος ή τέκνο του κληρονομουμένου) ή ο σύζυγος αυτού ή τα ανήλικα τέκνα τους να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στα οποία αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Οι στεγαστικές ανάγκες θεωρείται ότι καλύπτονται αν το συνολικό εμβαδόν των ανωτέρω ακινήτων (και των λοιπών αντίστοιχων κληρονομιαίων ακινήτων) είναι 70 τ.μ. προσαυξανόμενα κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του δικαιούχου.

Τα αφορολόγητα όρια που ισχύουν

5 Η απαλλαγή παρέχεται για αξία κατοικίας μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι 250.000 ευρώ για έγγαμο ή για συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης. Η απαλλασσόμενη αξία για τον έγγαμο ή τον συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα. Επίσης χορηγείται απαλλαγή για οικόπεδο αξίας μέχρι 50.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι 100.000 ευρώ για κάθε έγγαμο ή συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης κληρονόμο. Η απαλλασσόμενη αξία για τον έγγαμο ή τον συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον στον δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται ένα οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.

Εξόφληση σε 12 δόσεις ή εφάπαξ με έκπτωση 5%

6 Οι φόροι κληρονομιών καταβάλλονται σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 500 ευρώ, πλην της τελευταίας. Σε περίπτωση κληρονομιάς, αν ο κληρονόμος είναι ανήλικος, ο αριθμός των δόσεων διπλασιάζεται, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 500 ευρώ, πλην της τελευταίας.

Εάν ο υπόχρεος καταβάλει το σύνολο του φόρου μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης διμηνιαίας δόσης έχει δικαίωμα έκπτωσης κατά ποσοστό 5%. Εάν ο φόρος που θα προκύψει είναι μικρότερος των 500 ευρώ το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ και χωρίς έκπτωση. Αν η δήλωση αφορά μόνο κινητά και η καταβολή του φόρου δεν διασφαλίζεται, ο φόρος βεβαιώνεται και καταβάλλεται εφάπαξ εντός τριών (3) ημερών από τη βεβαίωση. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης, ο φόρος καταβάλλεται σε μία δόση εντός 30 ημερών χωρίς έκπτωση.

Τα αφορολόγητα όρια και οι συντελεστές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Κλιμάκια (σε ευρώ) Συντελεστής κλιμακίου Φόρος κλιμακίου (σε ευρώ) Φορολογητέα περιουσία (σε ευρώ) Φόρος που αναλογεί (σε ευρώ) 150.000 — — 150.000 — 150.000 1% 1.500 300.000 1.500 300.000 5% 15.000 600.000 16.500 Υπερβάλλον 10%

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: α) ο σύζυγος του κληρονομουμένου ή του δωρητή, β) το πρόσωπο το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο ή τον δωρητή, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών, γ) οι κατιόντες πρώτου βαθμού συγγενείς του κληρονομούμενου ή του δωρητή (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων), δ) οι κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού (εγγόνια του κληρονομούμενου ή του δωρητή) και ε) οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού (γονείς του κληρονομούμενου ή του δωρητή).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

Κλιμάκια (σε ευρώ) Συντελεστής κλιμακίου Φόρος κλιμακίου (σε ευρώ) Φορολογητέα περιουσία (σε ευρώ) Φόρος που αναλογεί (σε ευρώ) 30.000 — — 30.000 — 70.000 5% 3.500 100.000 3.500 200.000 10% 20.000 300.000 23.500 Υπερβάλλον 20%

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: α) οι κατιόντες εξ αίματος τρίτου και επόμενων βαθμών (δισέγγονα), β) οι ανιόντες εξ αίματος δεύτερου και επόμενων βαθμών (παππούδες, γιαγιάδες), γ) οι αδελφοί (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), δ) οι συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, ε) οι πατριοί και οι μητριές, στ) τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, ζ) τα τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπροί – νύφες) και η) οι ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθεροί – πεθερές).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

Κλιμάκια (σε ευρώ) Συντελεστής κλιμακίου Φόρος κλιμακίου (σε ευρώ) Φορολογητέα περιουσία (σε ευρώ) Φόρος που αναλογεί (σε ευρώ) 6.000 — — 6.000 — 66.000 20% 13.200 72.000 13.200 195.000 30% 58.500 267.000 71.700 Υπερβάλλον 40%

Στην κατηγορία αυτή υπάγεται οποιοσδήποτε άλλος εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενής του κληρονομουμένου ή εξωτικός (μη συγγενής).

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»